Habla Cristina, la joven que estuvo de fiesta con Álvaro Prieto esa noche: "Todo es mentira"

Cristina, la joven que estuvo con Álvaro Prieto la noche antes de morir, se ha pronunciado en redes sociales para desmentir los bulos que se han propagado desde que el joven cordobés desapareció el pasado jueves.

"Conocí a Álvaro Prieto en la fiesta, más allá de eso todo lo que se está hablando de mí es mentira. Yo no tengo ni he tenido pareja. Nadie que me rodea se enfadó por lo sucedido aquella noche, básicamente nadie de mi entorno lo conocía", ha asegurado en su perfil de Instagram.

Cristina ha querido zanjar así el rumor que corrió por las redes sociales el mismo día que apareció el cadáver del joven. El mismo apuntaba que Álvaro intentara colarse en las vías al estar huyendo de algunas personas por algo que había sucedido previamente en la discoteca de Sevilla Este.

Esta circunstancia alimentaba la hipótesis de una muerte violenta, que finalmente ha sido descartada por la autopsia y la cámara de la gasolinera que lo grabó en el techo del tren donde murió tras electrocutarse.

Cristina sí reconoce la existencia de un audio, que el propio Álvaro mandó a un amigo y que también se hizo viral, en el que aparece ella de fondo. No obstante, asegura que es "un audio sin importancia, no hay nada que sacar de ahí, y en la fiesta no pasó nada raro fue una noche totalmente normal".

"Lo que le ha pasado a Álvaro es horrible y ojalá esta historia no hubiese terminado así, pero si hay algún culpable no es de mi entorno", insiste la joven con contundencia.

También realiza dos peticiones. Primero, que dejen de insultarla por redes sociales y de difundir fotos suyas "especulando cosas que no son verdad" y que la Policía siga realizando su trabajo.

"Detrás de esta historia hay una familia y unos amigos los cuales están pasando el peor momento de sus vidas y tener que leer todo lo que os inventáis por redes tiene que ser muy duro", culmina la publicación.

Los padres se personarán en la causa

Los padres de Álvaro, Rafael y Julia, han pedido en un comunicado "la mayor discreción y el máximo respeto" para poder vivir su duelo y asumir el dolor que les ha causado la muerte del joven futbolista en la estación de Santa Justa.

En el mismo escrito, muestran su profundo agradecimiento por "su profesionalidad y calidad humana" a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y demás personas e instituciones que han estado implicadas directa o indirectamente en la búsqueda de Álvaro durante estos cuatro días.

Según publica ABC, sus padres se han personado en la causa abierta por el juzgado de Instrucción número 11 de la capital hispalense, encargado de investigar su muerte.

El objetivo, en un principio, es conocer los hechos y diligencias que se vayan produciendo en la investigación, pero no supone, por el momento, que la familia vaya a denunciar a ningún organismo por cómo se ha llevado a cabo la investigación de lo sucedido.

