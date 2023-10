La autopsia confirma que Álvaro Prieto murió electrocutado por una descarga de 3.500 vatios

Álvaro Prieto murió electrocutado. Es la conclusión a la que han llegado los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla que han practicado la autopsia al cadáver del joven cordobés hallado este lunes entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa en Sevilla.

Según el informe definitivo, Álvaro falleció de esta forma tras subirse al techo del tren y recibir una descarga eléctrica de hasta 3.500 voltios. El cadáver presentaba signos compatibles. Así lo avala el hecho de que el cuerpo tuviera las manos quemadas y dañado el cuero cabelludo, han informado a este periódico fuentes de la investigación.

El Instituto de Medicina Legal ha trasladado esta misma mañana al Juzgado de Instrucción que lleva el caso el adelanto del análisis realizado sobre el cadáver.

[Una cámara captó a Álvaro Prieto en el techo del tren antes de electrocutarse con la catenaria]

Las cámaras de vigilancia de una gasolinera próxima a la zona de talleres de la estación, que lo situaron en el techo de un tren aparcado, han sido determinantes para que la Policía pueda empezar a cerrar el círculo en la muerte del joven futbolista.

Tras localizarse el cadáver al ser grabado casualmente por un cámara de RTVE, Renfe emitió un comunicado en el que aseguraba que el convoy estaba fuera de servicio desde hace varias semanas ya que estaba averiado. No obstante, ese lunes se puso en movimiento para realizarle unas pruebas.

A juicio del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ese movimiento del convoy fue el que permitió que se visibilizara. "De no haberse movido el tren hubiese sido absolutamente imposible ver el cadáver desde el suelo", ha asegurado en una entrevista en Canal Sur Radio.

Los talleres de Santa Justa habían sido revisados mediante drones, que tampoco tomaron imágenes que desvelaran que Álvaro estaba allí y este mismo lunes estaba previsto que la batida se hiciera en esa zona. De hecho, se ha mostrado convencido de que los perros de la Policía Nacional sí habría encontrado el cadáver en esa misma jornada.

En cuanto a qué ocurrió dentro de la estación sevillana una vez que el joven fallecido fue descubierto sin billete dentro del tren que lo llevaría a Córdoba capital, el delegado del Gobierno ha ofrecido más detalles de manera oficial.

[La gran incógnita del caso Álvaro Prieto: cómo recorrió 2 km hasta el hangar sin ser detectado]

"No quiso aceptar la ayuda" que se le ofreció para que pudiera cargar el móvil, que se había quedado sin batería. "Se le ofrece la oportunidad pero no accede. No sabemos la razón ni el motivo", señala Fernández, según la versión de personal de la estación.

