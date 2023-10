El último mensaje de Álvaro Prieto a su madre antes de desaparecer en la estación de Sevilla

Álvaro Prieto López, el joven futbolista de 18 años que jugaba en el juvenil del Córdoba F. C., desapareció el pasado 12 de octubre en la estación de Santa Justa, en Sevilla, y este lunes ha aparecido su cuerpo en uno de los trenes. Allí, en la estación, es donde debía coger un tren que lo llevara de vuelta a casa y desde donde mandó el último mensaje a su familia. "Voy para la parada". Fue lo último que supo la familia, hacia las 7:22 de la mañana del mismo día que desapareció.

No obstante, el también estudiante de Ingeniería no subió a bordo del AVE porque llegó tarde a la estación. Allí, no tenía batería en el teléfono móvil ni dinero en efectivo, así que trató de colarse en el siguiente tren. Las autoridades de Adif le pidieron que "desistiera en esa actitud", pero según señalan algunos testigos, insistió y se le vio "colarse entre dos muros". Desde entonces, no se supo nada de él.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), con perros especializados, había colaborado con la Policía Nacional en la noche de este domingo en la búsqueda del joven, pero el rastreo finalizó sin éxito tras dos horas de duración.

Prieto llevaba una camisa de lino verde y unos pantalones color beige. Su cuerpo ha sido hallado esta mañana por unos periodistas de Televisión Española en unas imágenes grabadas, precisamente, en la estación de Santa Justa, y retransmitidas en directo. En el vídeo se ven dos zapatillas blancas pertenecientes a unas piernas que sobresalen entre dos vagones que parecen coincidir con la descripción de Álvaro Prieto.

"Se le pasó la hora en la discoteca y salió corriendo, no era conocedor de la distancia y perdió el tren", aseguró su madre a la prensa durante el fin de semana, especulando sobre qué podría haberle ocurrido a Álvaro Prieto. "Cuando perdió el tren debió empezar todo. Estaba impotente, no podía ni llamar, no podía comprar su billete. Debió meterse en el tren ese, le echaron, le tomaron el nombre; tenía que buscarse la manera de irse para Córdoba. Andando no se iba a venir. Pudo pararse un coche y una de dos: o se lo ha llevado o le han atropellado", dijo. Este lunes se ha conocido el fatal desenlace.

