Álvaro Prieto: última hora, en directo | La Policía mantiene abiertas "varias líneas de investigación"

El delegado del Gobierno en Sevilla, Pedro Fernández Peñalver, ha comparecido hace unos minutos en el programa 'Hora 14' de Cadena Ser' para responder a algunas cuestiones que giran ahora en torno a la investigación tras el hallazgo del cadáver de Álvaro Prieto. "No nos consta ningún tipo de altercado antes de la desaparición. Simplemente, no dispone del billete correspondiente y se le indica que tiene que abandonar el tren. No hay ningún tipo de forcejeo. Las imágenes muestran que él abandona por su propio pie la estación. No va acompañado por ningún guardia de seguridad", ha dicho.

Sobre cómo pudo llegar el joven hasta el hueco entre los dos vagones, Pedro Fernández Peñalver ha confesado que "es difícil buscar la razón". "El tren está en una zona bastante alejada, donde van los trenes a los talleres. Son trenes que no habían circulado y hoy al moverse para su arreglo ha aparecido el cuerpo", ha dicho.