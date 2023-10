La emotiva carta de despedida de la tía de Álvaro Prieto: "Cuatro días de dolor infinito..."

La tía de Álvaro Prieto le ha escrito una emotiva carta a su sobrino, que falleció electrocutado en Sevilla el pasado jueves 12 de octubre. El joven, desaparecido desde entonces, fue encontrado este lunes en uno de los trenes Media Distancia averiados en la capital hispalense. "Nunca jamás pensé que en el capítulo de la vida me vería escribiéndote una carta, Álvaro", comienza.

La misiva continúa contándole a su sobrino que "España entera te llora. España entera te llora, España ha sido tu madre, tu padre, tu amiga. Y ahora España entera reza a tu familia, reza a tus amigos. Y es que tú jamás diste un partido por vencido, por eso querías regresa a casa, sin hacer ruido. Sin preocupar a nadie".

Tras esta introducción, la familiar del menor describía el pesar de la familia por lo ocurrido en una carta desvelada por Telecinco. "Cuatro días de dolor infinito, de unas idas y venidas que han hecho de mi hogar reuniones eternas, ratos de horas impagables de amistad de la buena y amor entre chavales que guardaban la esperanza de volver a tenerte entre ellos".

[Álvaro Prieto, el alumno "ejemplar" de ingeniería y 'pichichi' del Córdoba que murió electrocutado]

Por último, la familiar destacaba la valentía de sus amigos: "Esos chavales nos han dado una lección. De humanidad, de amor y de amistad eterna. Esos son tus amigos, Álvaro. ¡Y qué bien elegiste chaval!".

"A mí que no me cuenten más que ellos no saben hacer bien las cosas, que ellos no entienden de amor, que no saben llorar, que solo van a lo suyo y a vivir la vida, no, estos chavales no. Lo siento. Estos chavales nos han dado una lección. De humanidad, de amor y de amistad eterna. A presumir con orgullo de haber sido amigo de Álvaro Prieto".

Esta ha sido una más de las despedidas que se han llevado a cabo en memoria de Álvaro desde ayer. En la pasada noche, los cordobesistas despidieron a su jugador juvenil con un emotivo cántico del himno de la entidad para que se escuchara "en el tercer anillo".

