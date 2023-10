La despedida del mejor amigo de Álvaro Prieto: "Mi hermano, ya se te echa muchísimo de menos"

Álvaro Prieto acudió desde Córdoba a Sevilla la víspera del 12 de octubre a pasar la noche con su mejor amigo, también de Córdoba y separados por estar estudiando ambos en distintas universidades. Tras el fatal desenlace, su amigo, quien también se llama Álvaro, le ha rendido un emocionado homenaje mediante una emotiva carta publicada en su perfil de redes sociales y que ha recogido el programa Espejo Público y periódicos como El Día de Córdoba.

Álvaro C. fue quien pasó la noche con él en la discoteca Teatre y quien le avisó de que partiera hacia la estación de Santa Justa para coger el tren. "Mi hermano, cómo andas por allí. Ya se te echa muchísimo de menos, yo sé que tú a nosotros también como cuando me escribías y me llamabas para preguntarme qué tal me iba por Sevilla y comentarme las ganas que tenías de verme".

"Ya pasadas 24 horas te escribo esto, aunque nunca podré expresar con palabras lo que significas para mí. Te quiero dar las gracias por estar todos los días desde muy chicos pegado a mí, de mi mano. La de recuerdos que tengo contigo y que no se van a borrar de mi cabeza jamás".

La misiva continúa indicando que "quizás me ha tocado una parte muy dura en esta situación (ser la última persona que estuvo contigo) pero jamás diría que no. Me siento muy afortunado de haber podido recibir ese 'te quiero bro' allí sentados en la cera de la carretera antes de entrar en la discoteca. Sé que nos vas a cuidar desde arriba, no sabes lo que te quiere la gente y la huella que dejas en el mundo es muy, muy, muy grande, de verdad".

Homenaje en el estadio de El Arcangel para Álvaro Prieto al joven futbolista del Córdoba de categoría juvenil, que llevaba en paradero desconocido desde el 12 de octubre. Rafa Alcaide EFE

Tras tantos días de angustia y un triste final, su amigo asevera que "la gente te quiere mucho y eso es por algo. Sigue disfrutando, haciendo feliz a la gente por allí arriba y con esa lucha incansable que no hay otra cosa que se te dé mejor".

Por último, le hace una promesa: "Aquí abajo yo me encargaré de cuidar lo máximo posible a tu gente, tus amigos que son muchos y a tu familia, te lo prometo".

La fatalidad quiso que Álvaro Prieto perdiese el tren, y además que se le apagase el móvil y no pudiera enseñar el billete, por lo que no le dejaron entrar en el tren. Tras intentar colarse en otro con destino Barcelona y parada en Córdoba, finalmente, accedió a las vías, a casi dos kilómetros de la estación de Santa Justa, se subió al techo de un tren y murió electrocutado tras agarrarse a una catenaria.

El joven será despedido en un funeral que se celebrará en la más estricta intimidad. En este sentido, la Subdelegación del Gobierno ha pedido a los medios de comunicación "la máxima discreción y respeto ante los distintos momentos y situaciones que tendrán lugar con motivo de su fallecimiento". Además, han agradecido la colaboración, "siempre pensando en el bienestar de la familia y en el respeto a su deseo de máxima intimidad en estos duros momentos".

