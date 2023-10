El último mensaje de Dafna e Iván Illarramendi, el español secuestrado por Hamás: "Hay alguien aquí"

"Le pregunté cómo estaban porque ya se hablaba del ataque de Hamás en los informativos. Me dijo que estaban bien, que habían vuelto a casa de una fiesta porque había habido disparos. Al rato, me dijo que ya no podía mandarme más mensajes de voz porque tenían que estar en silencio. Creían que alguien había entrado en su casa". Es el relato de Inon Hefer, amigo Iván Illarramendi, sobre los últimos contactos que tuvo con la mujer del español desaparecido en Israel tras el inicio de los ataques de Hamás.

Aquel último mensaje, señalando que alguien había entrado en casa, fue enviado a las 11.30 horas española. El paradero de la pareja es desconocido. En los alrededores del Kibutz —una especie de sociedad agraria— donde vivían han aparecido cuerpos masacrados y casas quemadas.

El mensaje de Inon, amigo de la pareja, fue contado en exclusiva en el programa Horizonte. Está convencido de que el español se encuentra entre los secuestrados por el grupo terrorista para ser utilizado como moneda de intercambio por presos palestinos. De hecho, Israel lo ha incluido entre los 200 secuestrados.

Illarramendi es un joven nacido en Zarautz que vivía en el Kibutz Kissufim desde hacía años con su mujer, la chilena Dafna Garcovich, de 47, en el Kibutz Kissufim, situado a apenas dos kilómetros de la frontera entre el país hebreo y la Franja de Gaza. El asentamiento fue tomado por las milicias palestinas el pasado 7 de octubre.

Tras desatarse el caos en la colonia, Illarramendi habría logrado comunicarse con su familia para informar de la situación. Luego, él y su pareja se habrían refugiado en una de las habitaciones de la casa hasta que fueron aprehendidos por milicianos de Hamás. Horas después del asalto, la policía israelí accedió al kibutz e informó que no encontró manchas de sangre ni otros signos de forcejeo, por lo que su principal hipótesis es que ambos fueran secuestrados.

