Los diputados que darán que hablar en el nuevo Congreso: quién es quién entre los 205 debutantes

Este jueves 17 de agosto los diputados y senadores electos tomarán posesión de sus respectivos escaños en las Cortes Generales de cara a arrancar oficialmente la decimoquinta legislatura de la democracia. Aunque en el Senado se desarrollará un acto constitutivo simultáneo al del Congreso de los Diputados, los focos estarán puestos sobre la Cámara Baja, el epicentro de la maquinaria legislativa y presupuestaria de España y escenario de las principales contiendas dialécticas de nuestros representantes políticos.

Allí, los 350 diputados, que a lo largo del último mes han recogido sus actas, celebrarán una sesión plenaria que comenzará a las diez de la mañana. La presidenta del Congreso de la Mesa de Edad será la persona electa de mayor edad, la socialista Cristina Narbona, de 72 años, quien sustituye al veterano Agustín Zamarrón tras no repetir este año en las listas socialistas.

Los dos diputados más jóvenes, Ada Santana (PSOE), de 24 años, y Ferrán Verdejo (PSOE), de 26, asistirán a Narbona en calidad de secretarios y leerán los nombres de los parlamentarios electos. Acto seguido, el pleno de la Cámara Baja elegirá en votación nominal y secreta a los miembros de la nueva Mesa del Congreso. La Mesa está formada por una presidencia (en la pasada legislatura el cargo lo ostentó Meritxell Batet), cuatro vicepresidencias y cuatro secretarios.

[Cristina Narbona, de entrar por 'sorpresa' en las listas para el Congreso a presidir la Mesa de Edad]

Los resultados de esta votación, que se realiza mediante la introducción de una papeleta con un nombre en una urna, serán el primer barómetro de pactos de la legislatura; un sondeo que desvelará si los acuerdos entre las diferentes formaciones políticas que han de gobernar son capaces de llegar a alianzas estables o si, por el contrario, las fricciones o la falta de entendimiento harán descarrilar la legislatura y abocar al país a nuevos comicios.

Retroceso en igualdad

Los próximos cuatro años de legislatura estarán marcados por una mayor desigualdad entre sexos. La Cámara Baja cuenta con la presencia de un 44% de mujeres y un 56% de hombres. El partido que más apuesta por la igualdad es EH Bildu, que luce con una paridad total al tener 3 diputados (Oskar Matute, Iñaki Ruiz de Pinedo y Jon Iñarritu) y 3 diputadas (Mertxe Aizpurua, Marije Fullaondo y Bel Pozueta). Asimismo, Coalición Canaria será el único partido regional con un diputado representado por una mujer, Cristina Valido.

[La Mesa de Edad del Congreso estará compuesta íntegramente por diputados del PSOE]

El PSOE queda el segundo de la lista en número de representantes parlamentarias entre sus filas: un 47% frente a un 53%. Tanto Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) como Junts Per Catalunya (JxCAT) cuentan con siete diputados entre sus filas. Predominan los hombres en relación de 4 frente a 3 mujeres. Por su parte, el Partido Popular cuenta con 80 diputados frente a 57 mujeres, un 42% de ellas.

El partido que menos diputadas tiene es Vox. La ultraderecha logró unos resultados por debajo de lo esperado y, entre los 33 representantes parlamentarios, sólo 11 son mujeres, apenas un 33%. Estos datos impiden alcanzar el récord de paridad logrado en el parlamento las elecciones de abril de 2019, que llegó a tener en el hemiciclo un 47% de mujeres. Destaca, igualmente, que todos los parlamentarios son cisgénero: sólo el Senado tendrá a un diputado trans durante la legislatura, Carla Antonelli, senadora por Más Madrid.

La 'nueva vieja guardia' del PP

Pedro Puy Fraga, Manuel Cobo, Noelia Núñez y Marta Varela, nuevos diputados del PP Cristina Pita Arte / E.E.

De los 350 diputados que forman el Congreso, 144 repetirán en su escaño y 205, alrededor de un 60%, serán nuevos rostros que se estrenarán por primera vez en el hemiciclo. El PP de Alberto Núñez Feijóo es el que más ha apostado por nuevos perfiles: 95 de sus 137 diputados cruzarán las puertas de la Cámara Baja por primera vez este año. Entre los recién llegados se encuentran 'fichajes' como Pedro Puy Fraga, sobrino de Fraga Iribarne, un abogado y político gallego de origen granadino que, durante 12 años, desde 2011 a 2023, fue portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia.

Puy Fraga es un gestor con experiencia. Doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido también el coordinador de los programas electorales con los que el PP de Galicia concurrió a las elecciones autonómicas de 2009, 2012, 2016 y 2020, por lo que se erige como una de las manos derechas de Feijóo en el nuevo Congreso de los Diputados. El líder popular lo colocó como número tres de sus listas por Pontevedra, tras Irene Garrido y Ana Pastor, lo que prácticamente daba por asegurada su presencia en las Cortes.

Otra de las apuestas del Partido Popular para la nueva legislatura es la de Manuel Cobo Vega. Este político y abogado español nacido en Ponferrada y afín a las tertulias televisivas comenzó su trayectoria en Alianza Popular. La primera vez que acudió en unas listas regionales del PP fue en 1991 con Alberto Ruiz-Gallardón. De hecho, se le considera un 'hijo político' del exalcalde de Madrid, su lugarteniente. Fue secretario general del Grupo Parlamentario Popular en Madrid entre 1991 y 1995 y, tras la mayoría absoluta de 1995, lo nombraron portavoz.

[Feijóo recupera a Manuel Cobo, lugarteniente de Gallardón, como número 7 al Congreso]

Cobo fue mano derecha y vicealcalde en el consistorio de la capital, y uno de los protagonistas de la guerra entre Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre en 2004. En 2015, cinco años después de denunciar que había sido uno de los políticos espiados por el Gobierno de Madrid, abandonó la política, pero siempre mantuvo su vínculo con el partido, y se lo ha visto como colaborador en cadenas como La Sexta, donde siempre ha defendido el argumentario marcado por Génova.

Noelia Núñez González, de 30 años, es una de las pocas apuestas jóvenes del Partido Popular. Nacida en 1992 en Madrid, se crió en el municipio de Fuenlabrada, donde fue diputada y concejal. Ayuso la nombró portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid, por lo que con 28 años llegó a ostentar un sueldo público mensual de 5.500 euros netos.

Es habitual ver a Núñez conduciendo su Audi A3 por las calles fuenlabreñas. Quien la conoce la define como una mujer directa, muy afín al 'ala dura' de Isabel Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre, también fanática de Extremoduro. Aunque en enero de 2023 confesó que uno de sus sueños era convertirse en la primera alcaldesa mujer de Fuenlabrada, Feijóo la convenció para que fuera como número 15 de las listas por Madrid, lo que la convierte en uno de los talentos en auge dentro de la formación.

[Noelia Núñez, la apuesta de Ayuso para rejuvenecer el PP: "No pido permiso a la izquierda totalitaria"]

El cuarto nuevo perfil que destacará durante esta XV Legislatura es el de Marta Varela, la estratega en la sombra de Feijóo. Es directora de gabinete del presidente popular desde 2020. Quienes la conocen la definen como una persona discreta que, habitualmente, suele mantenerse en un segundo plano. Fue la responsable de la coordinación del debate cara a cara entre Sánchez y Fejóo del 10 de julio, tal y como relatan a EL ESPAÑOL fuentes de Génova. "Es una persona que siempre tiene soluciones para todo. Está disponible las 24 horas. Tiene mucho mando. Decide sobre el contenido de las propuestas del PP. Es de las personas que más influencia tiene sobre Feijóo"

Nacida en 1983 en una pequeña aldea gallega, Varela se formó en Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. De ahí dio el salto a cubrir toda la información relativa al PP tanto en COPE como en Europa Press, donde comenzó a estrechar vínculos con la directiva popular gallega. Sus vínculos con el periodismo se extienden a Luis de la Matta, su marido, también periodista, ahora director de comunicación en Génova y, antes, del PPdeG.

[Marta Varela, la estratega a la sombra de Feijóo en el debate: disponible las 24 horas, discreta y 'poco jefa']

Una quinta figura de peso que se estrena en el Congreso a pesar de su largo recorrido como senadora y diputada autonómica por Castilla-La Mancha es el de la sorayista Carmen Fúnez. El PP sitúa a la actual vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico como una de las piezas clave del núcleo duro de Feijóo. Su nombre suena cada vez con más fuerza para ser nombrada portavoz de los populares en el Congreso.

Los rostros de la ultraderecha

La crisis en Vox ha afectado a los diputados de la ultraderecha antes de llegar al Congreso. Cristina Pita Arte / E.E.

La formación de Santiago Abascal también cuenta con nuevos rostros en el hemiciclo. El principal, y el que más dará que hablar esta legislatura, es el de María José Rodríguez de Millán Parro, conocida como Pepa Millán, la nueva portavoz de Vox en sustitución de Espinosa de los Monteros. Con tan sólo 28 años, Millán fue portavoz en el Senado entre julio de 2022 y mayo de 2023. Allí tuvo un enfrentamiento directo con Pedro Sánchez a raíz de las excarcelaciones de violadores por la Ley del Sólo Sí es Sí.

Natural de Cabra, en Córdoba, Millán es graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Durante la pasada legislatura ejerció como asesora de Vox en el parlamento de Andalucía en las áreas de empleo, igualdad, fomento y presidencia. Abascal mostró su confianza en Millán colocándola como número 5 por Madrid en las elecciones del 23 de julio. Además, al nombrar a una mujer como portavoz, Vox palia las críticas por su discurso sobre la violencia de género y por tener la mayor desigualdad entre hombres y mujeres entre sus filas.

El segundo 'novato' en ocupar un escaño es Ignacio de Hoces Iñíguez. Doctorado por partida doble en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, De Hoces es uno de los perfiles con más formación dentro de Vox. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y responsable del área jurídica del Consejo Económico y Social, ha sido asesor del partido en el Congreso desde 2021 y hoy se erige como uno de los cinco perfiles más poderosos del núcleo duro de Abascal.

De Hoces pertenece al 'ala dura' ultraconservadora de Jorge Buxadé que ha comido terreno a los liberales de Vox, entre ellos Espinosa de los Monteros y a Víctor Sánchez del Real. Es hijo de los duques de Hornachuelos, un apasionado del carlismo, se mueve en círculos de la alta nobleza y algunas fuentes que lo trataron durante su juventud lo consideran un nostálgico de Fuerza Nueva. No obstante, quienes lo conocen hoy lo definen como un hombre "natural" y "transparente", "todo lo contrario a un integrista".

[Ignacio de Hoces, el noble caballero 'carlista' de Vox favorito para sustituir a Espinosa en la portavocía]

Entre los nuevos rostros de la ultraderecha está el apodado como el peaky blinder de Vox por la peculiar estética con la que se deja ver en público. Se trata de Jacobo González-Robatto Perote, al que se conoce como Coco Robatto. Es número 1 por Granada y fue jefe de campaña de Macarena Olona durante las andaluzas. A pesar del batacazo andaluz, Abascal ha recompensado su fidelidad otorgándole las máximas garantías de ocupar un escaño.

Nacido en Madrid en 1987, Robatto es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y experto en consultoría y dirección financiera. Fue secretario financiero de Vox en Andalucía y, entre 2019 y 2022, ejerció como Senador de la formación en las Cortes. Abascal ha apostado por Robatto, también hijo del expresidente de Pescanova y expareja de la influencer de moda Rocío Osorno, para ocupar uno de los 33 asientos de la extrema derecha en el hemiciclo.

[El ‘coco’ de Olona: Jacobo Robatto, el ‘Peaky Blinder’ que maneja la campaña de Vox en Andalucía]

En cuarto y último lugar se encuentra el polémico Carlos Flores. El candidato de Vox por Valencia se convirtió en una de las líneas rojas del PP en las negociaciones autonómicas para desplazar al pacto del Botànic. Flores fue condenado en 2002 a un año de prisión, a inhabilitación de un año para ser elegido por 'sufragio pasivo' y a una multa de 6.000 € por un "delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones" contra su expareja y madre de sus dos hijos. Por aquel entonces no existía el delito de violencia de género.

Flores fue apartado de la Generalitat valenciana y obsequiado con el liderazgo de las listas por Valencia para el Congreso, por lo que será uno de los 33 de Abascal en la Cámara Baja. El diputado, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de València, fue candidato de Fuerza Nueva en 1982, formó parte de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana a partir de 2015 y, un año después, fue propuesto por el PP como parte del Consejo Valenciano de Transparencia. A partir del 17 de agosto dará el salto a la política nacional.

La derecha, la más formada ¿Qué estudian los políticos? De los 350 diputados, casi la mitad, 173, lo que supone un 49% del hemiciclo, cuentan con sólo con un Grado universitario en su currículum, mientras que 82 de ellos tienen un máster y 40 un doctorado. El resto son diplomados, técnicos superiores o diplomados de Formación Profesional. Hay 31 diputados que no han registrado sus estudios, la mayoría del PSOE y del PP, y quienes confiesan tener sólo la secundaria o el bachillerato superior son David García Gómis, de Vox, y Miquel Iceta, del PSOE. Los títulos que más prevalecen entre los representantes parlamentarios son los de Derecho (120), Economía (38), Ciencias Políticas y Sociología (28), Ciencias de la Información y Periodismo (23) e Ingeniería (21). [El diputado de Vox que sólo tiene la ESO y tomará posesión de su escaño el próximo 17 de agosto] Entre los cuatro grupos principales (PP, PSOE, Vox y Sumar) es la derecha quien tiene mejor formación, en parte por los bajos datos del PSOE. El 78% de los diputados socialistas cuentan con, al menos, el grado universitario certificado, casi diez puntos menos que el PP, que tiene un 87% de su bancada formada. El 81% de los diputados de Vox tendría estudios universitarios frente al 93% de los de Yolanda Díaz, que son los que mejor puntúan. La izquierda sumaría así un 81% de egresados y, la derecha, un 86%.

La plantilla socialista

El PSOE tendrá en sus filas a los más jóvenes y la más mayor del Congreso. Cristina Pita Arte / E.E.

Al igual que ocurre con las listas del PP, el PSOE ha apostado por muchos rostros de amplio bagaje político, aunque en su amplia mayoría son veteranos con una trayectoria previa como consejeros o representantes políticos en diputaciones provinciales. Sólo 52 de sus 121 parlamentarios ocupan por primera vez su escaño, siendo las filas de Pedro Sánchez las que menos reciclan a su equipo.

Entre los recién llegados se encuentra Ada Santana, la diputada más joven del partido, y de todo el Congreso, con tan sólo 24 años. La joven, elegida por la circunscripción de Las Palmas, fue designada como secretaria general de las Juventudes Socialistas Canarias el pasado febrero. Además, es presidenta nacional de la Federación Mujeres Jóvenes. Santana, licenciada en Derecho por la ULPGC, es una acérrima defensora del feminismo y una de las voces más críticas contra 'el machismo de la pornografía'.

Otro de los rostros conocidos del PSOE que en esta decimoquinta legislatura dará el salto a la política nacional es el mediático Óscar Puente, alcalde de Valladolid entre 2015 y 2023 y concejal en el ayuntamiento de Valladolid desde 2007, hace dieciséis años. Tras el 28 de mayo, Puente se quedó sin tercer mandato consecutivo en el consistorio vallisoletano, por lo que Pedro Sánchez lo colocó como cabeza de lista por la circunscripción.

Puente es un político sin filtros. Son bien conocidas sus salidas de tono en redes sociales. Ha llamado "saco de mierda" al tuitero Alvise Pérez por compartir una fotografía suya en un cumpleaños de su madre, le ha dedicado un calificativo similar a Toni Canó por "emponzoñar" la política y señalar a su hermana, Sofía Puente, por haber sido nombrada directora general del ministerio de Justicia, en un caso que Cantó calificó de "nepotismo"; también ha tenido encontronazos en redes sociales con todo tipo de personalidades, desde Albert Rivera y Pablo Iglesias hasta Vicky Rossell o Rosalía.

[Los líos de Armengol: de saltarse las medidas antiCovid a quedarse sin médicos por el catalán]

Tercer perfil socialista de alto rango en el Congreso: Francina Armengol, expresidenta del Gobierno de las Islas Baleares entre 2015 y 2023, durante dos legislaturas consecutivas. Licenciada en Farmacia en la Universidad de Barcelona en 1995, lleva desde los 27 años metida en política en el PSOE. Primero como concejala del ayuntamiento de Inca y, después, como diputada en el parlamento balear, cargo que lleva ocupando desde 1999, 24 años.

A partir del 17 de agosto, Armengol dará el salto a la política nacional como diputada, y lo hace con uno de los retos más importantes de la primera legislatura: lograr los votos necesarios para convertirse en la presidenta del Congreso. Un guiño de Sánchez a los independentistas: colocar como máxima mediadora de la Cámara a una expresidenta de un Govern balear formado por el PSOE con Podemos y los independentistas de Més.

Les va a ir bien a estos dos. pic.twitter.com/eDhl84TeJv — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 17, 2019

La ourensana Marga Martín (1957) es el cuarto perfil socialista de esta lista. Fue alcaldesa en funciones de su ciudad apenas unos días en 2012. Tomó la vara de mando para sustituir a Paco Rodríguez, que dimitió en aquellos días a causa de la Operación Pokémon. El liderazgo le duró 15 días. Cuando acabó el mandato en el ayuntamiento, se apartó de la primera línea política. Ahora, vuelve como candidata al Congreso.

Martín sufrió cuatro imputaciones de las que fue absuelta. La instrucción del caso Pokémon duró siete años. Martín apuntó que aquello le causó "un daño personal y familiar terrible". En 2019, aseguró que seguía vinculada a la política en una entrevista en COPE. Eso sí, no volvería a la municipal. Ha cumplido la promesa: su vuelta será nacional. Este será su primer paso por la Cámara Baja.

Sumar: un 'reino de taifas'

Sumar tendrá que mantener los equilibrios entre sus partidos internos. Cristina Pita Arte / E.E.

Los distintos partidos que componen Sumar serán uno de los polvorines de la próxima legislatura. Son habituales los roces entre la formación morada y los líderes de la coalición en la que se incluyen. La ministra Ione Belarra ya criticó los resultados obtenidos por la formación de izquierdas tras el veto impuesto a algunas de sus compañeras, como Irene Montero. Pero además de la líder de Unidas Podemos, otra de las diputadas de la formación morada será Lilith Verstrynge.

Lilu, como se conoce en sus círculos íntimos a la hija de Jorge Vestrynge, fue becaria de Podemos en el Parlamento Europeo en 2015. Posteriormente, empezó a militar en la formación morada en 2016. En 2022 es nombrada Secretaria de Estado para la Agenda 2030. Ahora será una diputada más, en plena negociación del nuevo Gobierno, tras ir en las listas como número 4 por Madrid. Como nota negativa, en su partido tampoco estaban del todo contentos con ella antes del 23-J. El motivo fue la negociación que llevó a cabo con Yolanda Díaz para que Unidas Podemos se integrara en Sumar.

El nuevo equipo de Yolanda Díaz tendrá como uno de los pesos pesados a Agustín Santos Maraver, embajador de España ante las Naciones Unidas entre 2018 y 2023. Maraver, nacido en Los Ángeles aunque tiene nacionalidad española, fue también director del gabinete del ministerio de Asuntos Exteriores cuando lo encabezaba Miguel Ángel Moratinos. Entre sus distinciones profesionales se encuentra la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, una condecoración entregada por las Fuerzas Armadas.

Maraver es un perfil controvertido. Fue una pieza clave en asuntos relacionados con el Sáhara y la crisis diplomática en la que la activista pro saharaui Aminatou Haidar fue expulsada de El Aaiún –una población del territorio no autónomo del Sáhara Occidental– y enviada irregularmente a Lanzarote. Los saharauis aún recuerdan aquella actuación. Ante este periódico han llegado a tildarle de "lacayo" de Mohamed VI y "persona non grata".

[Yolanda Díaz reclama dos puestos en la Mesa: Esther Gil de vicepresidenta y Pisarello de secretario]

"Trató de comprarla en un acto indigno. Agustín Santos fue el lacayo de esa medida increíblemente sucia". El problema de Santos Maraver no es su postura sobre el Sáhara, del que a priori, defiende su soberanía, sino sus actos. Esta doble vara de medir es la que molesta a los activistas saharauis.

En este segundo grupo se ha encuadrado siempre a la ingeniera informática Tesh Sidi, experta en Big Data y número 3 de Yolanda Díaz. La activista saharaui, nacida en Tinduf, Argelia, tiene 29 años y es una fiel defensora de su pueblo. Aunque, confiesa, no estará centrada en temas de inmigración porque no quiere sentirse una cuota.

En conversación con este periódico, Sidi expuso su opinión sobre las divergencias con Agustín Santos Maraver: "He hablado con Santos y me ha comentado que sus palabras han sido mal interpretadas, aunque no hemos profundizado mucho en la conversación, ya que están siendo días frenéticos de campaña". Además, señaló que le daría un voto de confianza. "Ha tenido que jugar el rol de diplomático, que es muy complejo. No me incomoda que esté en la lista".

[Sidi, número 3 de Sumar: "El cometido de Mohamed VI era el Sáhara, el hijo irá a por Ceuta y Melilla"]

Por último, cabe destacar la llegada a la Cámara Baja de Jorge Pueyo Sanz. Heraldo de Aragón lo calificó como 'el Broncano aragonés' por su faceta de presentador y su defensa a ultranza de la lengua aragonesa, impulsada por su nacimiento en Fonz, en la comarca del Cinca Medio (Huesca), y el descrédito que sus profesores le daban al idioma autóctono.

Comenzó a divulgar el idioma en vídeos de YouTube en 2018 y, en 2019, dio el salto a la televisión con el primer programa en aragonés de la parrilla para Aragón TV, donde actualmente tiene un 'late night', A escampar la boira. La llegada del cómico Ángel Martín le inspiró para lanzar su propio informativo matinal en Twitter. La diferencia, en este caso, es que su contenido era en aragonés.

El 'mix' de las minorías

Las minorías tendrán la llave de la gobernabilidad. Cristina Pita Arte / E.E.

La decimoquinta será la legislatura de las minorías. Los partidos nacionalistas e independentistas serán claves para formar gobiernos y promulgar leyes. Los dos grandes bloques quedarán inmovilizados si no cuentan con su cooperación.

Cristina Valido ha sido una de las protagonistas de las negociaciones previas a la constitución de las Cortes. La diputada de Coalición Canaria debuta en el Congreso con un papel fundamental como llave para la gobernabilidad. La canaria ofreció a Alberto Núñez Feijóo apoyarle en la investidura, pero el PNV cerró la puerta a esa posibilidad tras negar su apoyo al PP a raíz de sus pactos con Vox.

El problema para Valido es que negociar con el PSOE podría traerle problemas en Canarias, donde su partido gobierna con los populares. El 17 de agosto, la diputada jugará un papel fundamental. Valido, en una votación secreta, podría decidir quién preside el Congreso. La propuesta del PP es Cuca Gamarra; la del PSOE, Francina Armengol.

En la bancada catalanista estará también ERC. Uno de los debutantes de los de Gabriel Rufián será Francesc-Marc Álvaro, periodista y escritor que ha sido el número 3 por Barcelona. Por lo general, admite ser "un enfermo de la política". Es un perfil independiente al que Oriol Junqueras llamó para que se uniera a Rufián en las listas. "La propuesta que me hacen me cuadra, estoy cómodo con la gente que me la hace", dijo antes de las elecciones. Álvaro asegura que lo suyo es el stage político, que él es un informador más.

En el independentismo vasco, una de las diputadas que más dará que hablar en esta legislatura será Marije Fullaondo. La diputada de Bildu fue condenada por un delito de integración en organización terrorista a dos años de prisión e inhabilitación especial para cargo público por el tiempo de la condena. Fullaondo había sido detenida en 2007 como miembro de la Mesa Nacional de la ya por entonces ilegalizada Batasuna.

La número dos de Bildu por Vizcaya fue nombrada en 2013 responsable de 'la Batalla de Masas' de Sortu. En ese mismo momento, se esperaba la salida de Otegi para ostentar la secretaría general. Esto la convertirá en un blanco fácil para los ataques rivales del bloque de derechas, que lo utilizarán para vincular a la formación vasca con la banda terrorista, como ya se hizo previamente con Arnaldo Otegi.

[Adanero al Congreso y su hijo a la JMJ: así se enteró el diputado 137 del PP de su entrada en las Cortes]

En las antípodas de Fullaondo y Otegi está el último perfil de estreno esta legislatura en la Cámara Baja: Alberto Catalán, el representante de Unión del Pueblo Navarro. El ojo está puesto en el nuevo diputado de la formación navarra después de que Sergio Sayas y Carlos García Adanero se saltaran la disciplina de voto en la pasada legislatura durante la votación de la reforma laboral. Ámbos ejecutaron un acto de transfuguismo hacia el PP.

Ayer, ante la investidura de Chivite, Catalán atacaba al "sanchismo". "Los que dicen venir a 'segar', una macabra expresión que recuerda la guadaña de la muerte, son el respaldo de Sánchez y Chivite. El sanchismo se mantendrá en el poder a cualquier precio", expuso el navarro. Su currículum está lleno de experiencia política, sobre todo en el Parlamento de Navarra. En la XIII legislatura estuvo en el Senado y esta será su primera incursión en el Congreso, según señala su ficha en la Cámara Alta.

