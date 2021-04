Noelia Núñez, la apuesta de Ayuso para rejuvenecer el PP: "No pido permiso a la izquierda totalitaria"

Pese a su juventud, Noelia Núñez (Madrid, 1992) tiene maneras de líder. La presidenta del Partido Popular en Fuenlabrada habla claro y sin concesiones, se reclama "liberal" y admiradora de Esperanza Aguirre, Margaret Thatcher o Isabel Díaz Ayuso. De ellas ha aprendido a "no pedir permiso ni perdón a la izquierda totalitaria".

A sus 28 años, ya presume de currículum. Graduada en Derecho y Ciencias Jurídicas, además de bilingüe, se afilió al PP al cumplir la mayoría de edad. Desde entonces, su carrera política ha transcurrido a una velocidad de vértigo. Con 22 años desembarcó en el consistorio de Fuenlabrada como concejal, donde se ha convertido en azote del grupo socialista como portavoz y presidenta.

El pasado 26 de marzo estaba en misa cuando recibió la llamada de Ana Camins -secretaria general del PP en la Comunidad de Madrid- comunicándole que figura como la 50 en la lista electoral de Ayuso. Un número que, a tenor de las encuestas, le permitiría ser la parlamentaria popular más joven de la Asamblea.

¿Por qué admira a Isabel Díaz Ayuso?

Me gusta mucho lo que dicen ahora de papas a lo Ayuso, porque ella ha demostrado tener un par de huevos. Es una persona que tiene principios, que tiene ideas y que logra transmitir eso a la gente. Yo vengo de pasear por Fuenlabrada y la gente está ilusionada con ella. Con la convulsión política que hay hoy en día, donde la clase política está denostada, la gente está ilusionada. Eso es porque transmite que es buena persona.

Su otra gran referente es Esperanza Aguirre, ¿ve similitudes entre ellas?

Esperanza Aguirre es una de las mejores políticas que ha tenido este país y probablemente a nivel mundial también ha sido una de las mejores. Veo similitudes en la manera de defender aquello en lo que creen, sin pedir permiso ni perdón a nadie y menos a la izquierda totalitaria.

Y también en cómo las atacan. Yo recuerdo cómo atacaban a Esperanza Aguirre allá donde iba, recuerdo las manifestaciones de sindicatos cuando iba a visitar hospitales, el odio que le tenían. Pero ella sacaba mayorías absolutas pese al odio de la izquierda totalitaria.

¿Cómo se define Noelia Núñez políticamente?

Yo soy liberal con todas las consecuencias que la libertad conlleva. Creo que el individuo es el mejor capacitado para tomar decisiones y no el burócrata de turno.

Como liberal, ¿cree que sus ideas tienen predicamento en el partido? ¿Es el Partido Popular un buen lugar desde el que defender el liberalismo?

Claro que el PP no es 100% liberal. Lo bueno del Partido Popular es que es la suma de muchas corrientes. Yo discuto con gente con la que comparto carné y defiende principios más conservadores, humanistas cristianos, incluso alguno cercano a la socialdemocracia. Hay liberales dentro del PP, pero eso no significa que el partido sea liberal. Los liberales estamos dentro dando guerra para ensanchar nuestra base.

¿Puede atraer ahora mismo el Partido Popular al socialdemócrata desencantado?

Sí. Yo no reconozco al PSOE actual. No veo al partido socialista de antaño, que tenía ideas a mi juicio equivocadas (intervención estatal, reparto de la riqueza, criminalizar al empresario), pero con quien se podía debatir. Ahora tenemos un partido socialista totalitario. El partido sanchista critica a los socialistas tradicionales y les acusa de haberse ido acercando a la derecha. Ya no existe ese partido moderado, y están dejando ahí un núcleo muy interesante que el PP puede capitalizar.

¿Le gusta el eslogan de la campaña: "Comunismo o libertad"?

Me gusta, claro. Primero fue 'socialismo o libertad', pero cuando se presentó Iglesias hubo que ampliarlo. El comunismo es un tipo de socialismo, pero llevado a una doctrina marxista más peligrosa. Comunismo es lo que ellos intentan imponer en Madrid y libertad es lo que Madrid es actualmente.

¿En qué consiste esa "libertad" a la que apelan?

En Madrid podemos elegir a qué cole ir, el proyecto educativo en el que quieres educar a tus hijos, puedes elegir el médico que te trate... Eso es algo básico. ¿Cómo va a elegir alguien desde su despacho mejor que el ciudadano de turno? Eso es lo que es Madrid y contra lo que la izquierda quiere atentar.

Y, en contraposición, ¿qué supondría el comunismo que supuestamente amenaza la ciudad?

Supondría las imágenes que vimos el otro día de unas personas desinfectando una plaza porque unas personas de una ideología contraria han estado allí. ¿En qué mundo estamos? Me parece totalitarismo puro y duro. No tiene otra definición. Te quieren dar permiso para decir y ser lo que a ti te dé la gana. Y si no cumples sus requisitos, eres un facha. Te llaman facha por absolutamente todo, por no pensar lo que defiende la izquierda.

Su política se basa en prohibir. ¿No me gustan los toros? Los prohíbo. ¿No me gusta que haya padres que elijan la educación que quieran? Lo prohíbo y todo público. Y ya está. No hablemos ya a nivel económico cómo criminalizan a quien se levanta a las 6 de la mañana, abre la persiana porque ahora parece que es el culpable de todos los contagios.

¿Es Madrid un "paraíso fiscal", como arguyen parte de la izquierda y los nacionalistas?

No, lo que pasa es que somos menos infierno fiscal que otras comunidades autónomas. Ojalá fuésemos un paraíso fiscal porque eso significaría que cada vez atraeríamos más renta, ganaríamos más dinero y habría más recursos públicos.

La precampaña madrileña ha comenzado con intolerables agresiones a los miembros de Vox en Vallecas. ¿A qué atribuye este clima de violencia?

Lo atribuyo a que la izquierda está desesperada porque se les está escapando todo nicho de poder. Se les está escapando el pueblo. Hablan de Vallecas como si les perteneciera. "Nuestros barrios", dicen. Sólo les queda agitar las calles, buscar ese clima de confrontación.

Quieren revivir el espíritu de las protestas durante los años de gobierno del PP con actos como Rodea el Congreso porque fue eso precisamente lo que aupó a Podemos en los resultados electorales. Están perdiendo el relato y sólo les queda intentar silenciar a los demás, coartar el derecho a la libertad de expresión y meter miedo a la población.

Noelia Núñez habla desde la sede popular en Fuenlabrada. De fondo, una fotografía de Esperanza Aguirre, dedicatoria incluida. Jorge Barreno

Fuenlabrada

Lo único que Noelia Núñez tiene claro en su vida es que "no quiere dejar Fuenlabrada". De hecho, su gran aspiración es convertirse en alcaldesa del municipio, que lleva 42 años gobernado por la izquierda y que jamás ha tenido a una mujer como regidora.

"Hago política en un sitio complicado; es la joya de la corona del PSOE en Madrid", explica la portavoz, que denuncia "la corrupción y nepotismo" de los socialistas en el municipio: "Es una seña de identidad del socialismo. Entran los primos de, los sobrinos de, la mujer del alcalde, el secretario general de UGT... Hay cientos de casos de familiares del PSOE viviendo de los impuestos madrileños".

No en vano, su intervención más viral en el pleno del Ayuntamiento se produjo cuando pidió que levantara la mano todo aquel que no tenía un familiar empleado en ningún organismo dependiente del consistorio. "Hasta los de Unidas Podemos la levantaron, pero del PSOE, ninguno", relata.

Sabíamos que votarían NO a la transparencia, a investigar.



Por eso le he pedido a los concejales del Pleno de #Fuenlabrada que levantasen la mano aquellos que no tenían un familiar trabajando en el Ayuntamiento.



Juzguen ustedes mismos 👇🏼 pic.twitter.com/3S266kki8t — Noelia Núñez (@noelia_n) October 23, 2020

¿Cómo es la situación económica en Fuenlabrada?

Somos unos 200.000 habitantes, tenemos 16.000 parados y 37 polígonos industriales, incluido el más grande la Comunidad de Madrid. ¿Cómo puede ser que una ciudad con tanto suelo industrial tenga 16.000 parados? Con la carga fiscal que tenemos, ninguna empresa quiere asentarse aquí. Todas las tasas son altísimas y hay una burocracia alucinante. ¿Qué seguridad le estamos dando a una persona que quiere abrir una empresa en Fuenlabrada si tarda 20 años en llegar la licencia de actividad definitiva? Es increíble.

¿Qué ha aprendido durante estos años en la política municipal que le gustaría trasladar a la Asamblea de Madrid?



He aprendido a hacer política de calle. La política de despacho es necesaria, porque hay que ver mucha documentación y analizar contratos, expedientes… pero no puedes perder la calle. Ir a la calle supone bajarte al barro a que te digan lo bueno y lo malo. Yo escucho lo bueno y lo malo y trato de aprender, pero no me callo. Sin pedir permiso ni perdón a quienes no piensan como tú.

Las elecciones del 4-M



En los comicios del próximo 4 de mayo llega su gran oportunidad. El que sería el hito más importante en su prometedor cursus honorum. La fuenlabreña, con dos legislaturas a sus espaldas como edil municipal, ocupa el puesto más elevado de todos los portavoces de la zona Sur de Madrid en la lista electoral. Un puesto que le permitiría salir elegida como representante de todos los madrileños.

¿Cuál es su pronóstico para el 4-M?

Veo que Isabel Díaz Ayuso va a ganar. En este mes que nos queda hay que dejarse la piel porque tenemos en frente a quienes están dispuestos a pactar con quienes representan lo opuesto a Madrid. Sale Gabilondo a decir que no va a pactar con Iglesias y me tengo que reír.

¿Qué es la moderación para el PSOE? Repetimos unas elecciones por capricho de Sánchez para tener mejor resultado y apretar más las tuercas a Podemos. Venía diciendo que no iba a dormir tranquilo si Iglesias entraba en el Gobierno y al tiempo lo hizo vicepresidente. Como ellos van a pactar sí o sí, tenemos que tener el mejor resultado posible para no darles pie.

Y si no logran la mayoría absoluta, ¿vería bien un pacto con Vox?

Pactaremos con aquellos partidos que defiendan la libertad. Yo creo que tienen un programa bastante afín a la libertad. Tienen cosas que no comparto, pero si se llega a un contrato favorable para la Comunidad de Madrid, adelante.

Son Podemos o Más Madrid quienes no defienden la libertad. Con Vox ya se llegó a un acuerdo programático la legislatura pasada. A partir del 4-M habrá que sentarse a hablar. A mí me encantaría que Ayuso gobernara sola. Una mayoría absoluta sería brutal.

¿Y qué pasará con Ciudadanos? ¿Desaparecerá?



Si desaparecen es porque se lo merecen. Es lo que pasa cuando tú juegas al sí pero no, pones más palos en las ruedas que manos a la hora de gobernar, cuando no tienes escrúpulos y quieres presentar una moción de censura contra Madrid. Exdiputados de Ciudadanos como Sergio Brabezo o Marta Marbán admitieron que la moción de censura estaba ahí y se les obligó a firmarla. Han intentado pactar con el diablo, pues los madrileños deben decidir dónde los colocan, pero yo creo que van a pagar esa deslealtad hacia el gobierno de todos los madrileños.