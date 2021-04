Gabilondo ya no es soso: "El riesgo de morir por Covid es un 54% mayor en Madrid, libertad no es eso"

El PSOE ha aprovechado que ésta ha sido la semana en la que el Congreso de los Diputados aprobaba la primera gran Ley contra el Cambio Climático y Transición Energética, para que Ángel Gabilondo presentara sus planes electorales en este campo: "Que la sostenibilidad sea el gran eje de la Comunidad de Madrid".

Y como siempre, rodeado de lo más parecido al Consejo de Ministros: Reyes Maroto, titular de Industria; Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica; y el presidente, cómo no, Pedro Sánchez.

Eso sí, los temas climáticos eran la excusa para hacer campaña, y la campaña electoral de las elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid significa atacar a la presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso.

¿Qué libertad es esa que es una libertad para no salvar?



Dijimos que se tomaran medidas antes de llegar a los 300 casos de incidencia acumulada.

👉Se nos ignoró ‼️

❌Estamos en 330



👉El riesgo COVID en Madrid es un 54% mayor que el medio en 🇪🇸



✋BASTA YA!



🌹 @equipoGabilondo pic.twitter.com/GQHHIbdxmM — PSOE (@PSOE) April 11, 2021

El "gobierno serio" de Gabilondo supuso este domingo convertir al candidato "soso, serio y formal" en un auténtico ariete electoral, aunque fuera por una vez: "¡Basta ya! El riesgo de morir por Covid es un 54% mayor en Madrid que en el resto de España, la libertad no puede ser dejación".

Sánchez llamó a "parar esa deriva", porque "Madrid se merece un Gobierno serio". Y Gabilondo abundó en ello recordando que "no se puede jugar a gobernar, hay que salvar vidas, evitar muertes. Madrid no puede ser pionera en Europa, como región gobernada por la ultraderecha".

Tanto el cabeza de lista como el presidente del Gobierno han aceptado el marco dialéctico impuesto por Ayuso. Así, toda la intervención de uno y otro giraron en torno a la palabra "libertad". Con mayor o menor acierto semántico "La libertad hoy es vacunar, vacunar y vacunar", dijo Sánchez. "Ellos quieren desmovilizarnos y enredar", añadió, "pero la libertad es estar vacunado y protegido".

Y es que en realidad, el discurso de Sánchez en las últimas semanas está centrado sólo en la vacuna contra la Covid. "Hemos llegado a poner medio millón de dosis al día", presumió, "ésa es nuestra manera de gobernar".

Poco tenía que ver esto con Gabilondo aspirando a presidir Madrid o con el cambio climático, así que el presidente se percató y volvió al discurso convenido: a la transición ecológica y el reto demográfico, presumiendo de la ley y de "las dos ministras madrileñas que nos acompañan, y que han hecho del PSOE el primer partido ecologista de nuestro sistema político".

"El lado correcto de la historia"

Sánchez apeló a la historia, "a lo que dirá la historia", y comparó la "campaña de vacunación" de su gobierno con la "campaña de difamación" que le atribuye al PP y a Vox. Porque ésa es, insistentemente, una de las claves de la carrera electoral socialista: identificar a Ayuso con Monasterio, al PP con Vox. Aunque quizá eso le esté desviando el tiro, viendo el ritmo de crecimiento de la lideresa popular y el estancamiento del cabeza de lista socialista.

"¿Quién está en el lado correcto de la historia, la ley del cambio climático o el negacionismo del dúo de la plaza de Colón?", se preguntó Sánchez mezclando asuntos y tiempos políticos. "¿Quién defiende la libertad, el que apuesta por el reciclaje o el que niega el cambio climático? Esta es la realidad del nulo compromiso de la Comunidad de Madrid por la sostenibilidad. La libertad es proteger la salud".

Ese pasaje del discurso de Sánchez escondía dos clave de su intervención. La primera, cómo habían hallado sus estrategas la posibilidad de unir cambio climático con coronavirus: la palabra salud.

Y la segunda que a la foto de Colón se le ha caído un integrante: en las dos ocasiones en las que el presidente se refirió a aquella concentración contra él dijo "el dúo de la plaza de Colón", como si Ciudadanos no hubiera asistido a aquella concentración, como si las banderas de España que se enarbolaron fueran banderas contra la libertad, contra su democrática presencia en Moncloa... y no contra su gestión. Es decir, convirtiendo aquella manifestación en un acto de ultraderecha.

Lo primero ya lo había hecho Gabilondo unos minutos antes, recordando el confinamiento de hace un año como la imagen de un paraíso casi deseable: "Aquella medida fue tan dura como necesaria. Y entre aquello, uno no puede olvidar aquel cielo en Madrid. La contaminación se redujo en la capital un 62% en los meses de confinamiento total, y eso demuestra lo que hay que hacer, eliminar un 50% de la contaminación en Madrid, ése es el reto".

El candidato cantó las glorias del cielo de Madrid "que pintó Velázquez", pero él lo pintó con boina: "Es la ciudad europea con la mayor mortalidad por la contaminación del tráfico. Luego Amberes, Turín, París, Barcelona... pero si redujésemos esos niveles de contaminación, se evitarían casi 700 muertes prematuras al año".

Lo segundo es el enésimo guiño no ya a Ciudadanos, sino a sus electores, a los que no quiere ofender el PSOE. La estrategia de Moncloa -que es quien tutela la campaña socialista- es, inequívocamente, hacer crecer a Gabilondo hacia la derecha. Pesar en el caladero de los votantes naranjas primero, desencantados con la deriva a la derecha; luego, decepcionados con los errores como el murcianazo; y finalmente, desamparados con la descomposición del partido.

De ahí que no haya que ofenderlos... pero sí recordarles que algo pasó en Colón. Apuntarles que la salvación está en el PSOE, y que no se queden en casa el 4-M, claro, si no quieren "a la ultraderecha en la Puerta del Sol".

"Nos arrebatan la libertad"

Pero Madrid está gobernada, "digámoslo así", sonrió el soso, por la candidata Ayuso. "Y ella piensa algo distinto de esto... y de la sanidad, la educación y del sentido común". Según el candidato del PSOE, la líder madrileña del PP "sólo dice 'libertad', pero seamos claros: la derecha y la ultraderecha piensan que Madrid les pertenece".

El líder socialista madrileño acusó al Gobierno de Ayuso de haber "cerrado los centros de salud" y de "obligar a las personas mayores a hacer más de 100 kilómetros para vacunarse... lo que hacen es apropiarse de nuestra libertad".

Acusó Gabilondo de que "primero se quedan la palabra" y luego con la libertad misma. Y admitió que los socialistas están en contra de algunas de esas libertades: "Estamos contra que se denomine libertad apropiarse de lo ajeno, como en la Gürtel; contra la libertad de espiar, como en la Kitchen; contra la supuesta libertad de los tránsfugas, o la de entregar las viviendas sociales a los fondos buitres; contra la libertad de contaminar Madrid y contra la de contagiar. ¡Basta ya, eso no es libertad!".

Movilizar el voto

Y es que el PSOE sabe que los sondeos no ayudan. Sólo el CIS de Tezanos dibujó una posibilidad, tratando de animar al voto contra el bloque de PP y Vox. "Si queremos recuperar la libertad", insistió Gabilondo, hay que votar. "Ellos lo tienen claro, quieren imponer su noción interesada que justifica intereses particulares para desmovilizarnos. A las mujeres, cobatiendo el feminismo; a la izquierda estigmatizando el socialismo: a la ciencia, arrinconándola, ocultando las cifras de la pandemia, atascando las UCI..."

Tanto Sánchez como él se olvidaron del motivo que los había reunido, las propuestas sobre cambio climático. El presidente, de hecho, aplaudió más el compromiso de una ley que "prohíba la entrega de viviendas sociales a fondos buitre", aunque ya se haya sentenciado que es ilegal, que cualquier plan de sostenibilidad de su candidatura madrileña.

Pero todo hay que decirlo, si abandonó la sosería, Gabilondo no dejó de ser formal, reprochando a Ayuso que gobierne "fuera del sentido común". La libertad del PP, dijo, "es para no avanzar, para no proteger, ni salvar, ni cuidar... para no hacer lo debido, para dejar de hacer y de resolver".

Según el líder del PSOE madrileño, "la cuarta ola es un hecho en Madrid, y no es libertad dejar de actuar: les dijimos que se tomaran medidas antes de llegar a los 300 casos por 100.000 habitantes, se nos ignoró, y ya estamos en más de 330 casos de Incidencia Acumulada". Cuando lleguemos a los 500 casos, que lo dio por seguro, "¿qué pasará? ¡Basta ya! Esos son muertes, el riesgo de morir por Covid es un 54% mayor en Madrid que en el resto de España, la libertad no puede ser dejación".