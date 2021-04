Madrid mete la vacuna en campaña: pide que los menores de 60 se vacunen con AstraZeneca si quieren

Los cambios de criterio y continuos titubeos en la aplicación de la vacuna de AstraZeneca -destinada ahora a personas de entre 60 y 69 años- están dando pie a dudas y desconfianza, y el tema se está convirtiendo también en baza electoral. Este sábado, a menos de un mes de las elecciones del 4-M, la Comunidad de Madrid ha anunciado que solicitará de "manera formal" al Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión de Salud Pública, que los menores de 60 años puedan vacunarse de manera voluntaria con AstraZeneca.

El anuncio lo realizó el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, quien cargó contra el departamento que dirige Carolina Darias afirmando que la "falta de criterio" por parte del Ministerio de Sanidad "se está notando", durante una visita al Wizink Center, en el que se ha habilitado el tercer dispositivo de vacunación masiva de la región.

Con la decisión de administrar la vacuna de forma voluntaria a los menores de 60, Escudero se opone a la postura tomada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta semana, donde se acordó que la vacuna de este laboratorio iría destinada únicamente a las personas mayores de esta edad.

🔴 @eruizescudero: "Las vacunas son seguras y no podemos dejar de vacunarnos".



El consejero ha explicado que, en caso de que se dé luz verde a la vacunación con el fármaco a personas menores de 60 años, se facilitaría a los interesados "un consentimiento informado, como en cualquier otro medicamento", para que el ciudadano pueda firmarlo.

"No hay ninguna vacuna contra la Covid-19 que esté contraindicada por rango de edad. Todas pueden administrarse entre 16 y 18 años en adelante", aseguró el consejero madrileño y número 2 de la lista del PP a las elecciones de la Comunidad del 4 de mayo.

Las dudas sobre la seguridad de la vacuna, a raíz de conocerse algunos casos de trombosis, ha provocado que muchas personas hayan declinado vacunarse. En concreto, de las 32.000 personas que estaban citadas el viernes en el Wizink Center y en el Wanda Metropolitano, solo se presentaron 13.800, lo que significa que un 56% no acudió a vacunarse, según los datos facilitados por el consejero.

Preguntado por las acusaciones de Pedro Sánchez sobre la veracidad de los datos que da la Comunidad sobre la evolución de la pandemia, Escudero afirmó que es "absolutamente falso" que Madrid no dé bien los datos epidemiológicos, asistenciales y de vacunación. "En las reuniones semanales (del Consejo Interterritorial de Salud) jamás se ha hecho ni la más mínima mención a eso", consideró.

El Gobierno analiza posibilidades

Mientras Madrid solicita que se permita la vacunación voluntaria, el Gobierno analiza varias posibilidades para las personas menores de 60 años que han recibido una primera dosis de AstraZeneca. Una de ellas sería que reciban una segunda dosis de otra vacuna RNA, como se ha hecho en Alemania y Francia.

La otra alternativa pasa por que no reciban más dosis, bajo el argumento de que diversos estudios aseguran que con la primera de AstraZeneca se logra una inmunidad del 70%, según explicó este sábado la ministra Darias durante una visita a Gran Canaria.

En cualquier caso, matizó, la decisión se adoptará de acuerdo con los criterios científicos que los expertos decidan, y aún hay tiempo para decidir.

En esa línea, pidió "máxima confianza" en las vacunas y en el criterio de los especialistas, y aseguró que todas "son seguras y eficaces y cuentan con el aval de la Agencia Europea del Medicamento".

"Muchos beneficios"

Ante la controversia generada por la vacuna de AstraZeneca políticos de distinto signo han clamado en las últimas horas por la seguridad de las mismas. Además de Darias, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado que "vacunarse" contra la Covid-19 es "seguro" y "la única solución para frenar el virus". El popular ha afirmado que él mismo lo hará con "confianza plena" en cuanto llegue su turno.

Ese día llegó este sábado para la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, quien quiso aprovechar la ocasión para dar ejemplo y mostrarse "encantada" tras recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. "Una imagen vale más que mil palabras", señaló.

"Me parece que con una pandemia tan dura como la que está viviendo toda la sociedad esto es un motivo de alegría. Es lo que he observado en las personas que también se han vacunado y me parece que está muy justificado porque supone prevenir esta enfermedad pero sobre todo prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes como estamos observando en los grupos que ya se han vacunado y se han inmunizado", subrayó Indurain, de 61 años.

Así, apeló a la importancia de ponderar los riesgos que hay con la vacunación frente a los riesgos y las complicaciones de la enfermedad. "Los beneficios son muchísimos más que los riesgos", concluyó.

Fin de la alarma

Hay unanimidad en transmitir confianza en la vacuna, pero las diferencias entre administraciones continúan en cuanto al fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo. El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este sábado convocar la Conferencia de Presidentes. "España necesita certezas, no un gobierno que pase del estado de alarma al caos", ha dicho.

A su juicio, "lo mínimo" que se puede hacer es "reunirnos para poner sentido común ante la falta de sentido común del Gobierno de España". A este respecto se ha pronunciado Darias, pidiendo "corresponsabilidad y responsabilidad" para afrontar la próxima etapa.

La ministra entiende que "lo que no se puede hacer es lucha partidista con el estado de alarma, no todo vale en política" y ha considerado esta herramienta "muy útil para contener el virus, pero no puede existir indefinidamente".

La socialista ha pedido a todas las comunidades autónomas que apliquen las medidas acordadas para frenar la expansión del coronavirus: "Hay que actuar de manera conjunta, es extensible a todas, no puede ser que alguna vaya por su lado", ha afirmado.