Otegi se burla de las víctimas: "Fuimos miles los vascos torturados. Fue una estrategia de Estado"

Este acto se viene celebrando desde que hace 12 años lo impulsara el entonces presidente de la Cámara Baja, José Bono, que lo estableció coincidiendo con el Día de las Víctimas del Terrorismo.

La actual presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, decidió en 2019 decidió que se celebrase en el hemiciclo. Años atrás, había tenido lugar en varias de las salas del Congreso.

No obstante, debido al adelanto electoral de las próximas elecciones generales del 23 de julio, el homenaje volverá a ubicarse este año en la Sala Constitucional, por lo que no estarán los 350 diputados que componen el Pleno. Además de varios discursos, el acto contará con la interpretación del Cant Dels ocells, de Pau Casals, por parte de David Grande, estudiante del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Posteriormente, se guardará un minuto de silencio.