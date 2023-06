La Junta Electoral obliga a Vox a retirar su lona en la que tira a la papelera las banderas feminista y LGTB

La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha obligado a Vox a retirar su lona, ubicada en la fachada de un céntrico edifico de Madrid, en la que se aprecia cómo una mano, con la pulsera del partido, arroja a una papelera las banderas LGTB o feminista, entre otras.

Así consta en un acuerdo de la JEZ, fechado este lunes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Concretamente, la lona estaba ubicada en el número 145 de la famosa calle Alcalá de la capital.

Ahora, la formación de derecha radical tendrá 24 horas de plazo para descolgarla. Tanto el PSOE como la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión habían denunciado la lona ante la Junta Electoral.

El organismo que vela por la legalidad y limpieza de los procesos electorales señala en su acuerdo que "su instalación no se justifica dentro del 'ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones'".

La Junta advierte que el eslogan Decide lo que importa, que consta en la pancarta junto a las imágenes, "refleja la intención de persuadir al elector en orden de apoyar a esa formación política".

"Este hecho podría ser admisible si se hiciese dentro de la página web o redes sociales del partido político, pero la instalación de una lona en la fachada de un edificio de Madrid supone una contratación comercial, incurriendo por ello en la prohibición del artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)", señala la JEZ.

El acuerdo advierte de que "el hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que, directa o indirectamente, pretenda la captación de sufragios". Y ése es el caso del eslogan, que aporta al conjunto un carácter electoralista.

Por ello, dado que aún no ha comenzado la campaña para las elecciones generales del próximo 23 de julio, difusiones como éstas están vetadas por la LOREG.

No obstante, el organismo señala que "no es competente" para entrar a valorar "la posible ilegalidad" del contenido del cartel. El PSOE, al denunciarlo, había señalado que las imágenes podrían constituir un posible delito de odio.

La Junta Electoral, en su acuerdo de este lunes, subraya que "la persecución de infracciones de otra entidad", ajenas a lo regulado por la LOREG, "cuenta con sus propias vías legales y organismos competentes, como son los juzgados y tribunales de jurisdicción penal".

Este domingo, miembros del colectivo ecologista Futuro Vegetal lanzaron pintura negra y roja contra la lona, en un acto de protesta.

"Lo único que habéis conseguido manchar con vuestro vómito son vuestros trapos y símbolos. La bandera de España y el logo de Vox, intactos", reaccionó el partido a través de su perfil oficial de Twitter.

