Los mejores aceites de oliva virgen extra del 'súper', según la 'doctora' Carmen: Mercadona, Lidl...

Si pensamos en un producto imprescindible en nuestra lista de la compra seguro que nos viene a la cabeza el aceite de oliva virgen extra. Se trata de un bien muy preciado en nuestro consumo diario ya que lo usamos para todo tipo de platos; ya sea para un guiso, una ensalada, unas tostadas con jamón y tomate o incluso para un postre de lo más delicioso. La gran variedad de marcas, precios y tipos repercute en la complicada labor de dar con el de mejor calidad. Por ello, EL ESPAÑOL ha realizado en la Escuela Española de Cata una nueva edición de su serie 'El Catador de Productos'. En esta ocasión, se han elegido 5 aceites oliva virgen extra de diferentes supermercados para establecer una clasificación.

La directora de la Escuela Española de Cata, Carmen Garrobo, es la encargada de realizar la cata para establecer los mejores aceites. Para ello, hemos comprado aceite de oliva virgen extra en Carrefour, Lidl, Mercadona, Aldi y Alcampo.

La cata se realiza a ciegas, de manera que Carmen no sabe, hasta el final, de qué marca se trata. Para examinarlas, solo se guía de su entrenado sentido olfativo y gustativo. Asimismo, la directora especifica que en esta ocasión estamos analizando estas botellas en concreto. "Otra misma botella de la misma marca puede estar infinitamente mejor o peor, debido a las condiciones de conservación de cada una", destaca.

La analista sensorial Carmen Garrobo, calentando uno de los aceites durante la prueba.

Además, la analista informa de que para poder evaluar 5 marcas de aceite, todas ellas deberían tener la misma fecha de fabricación, así como de caducidad y de conservación. De este modo, "todos los aceites partirían de la misma base". La razón es simple, y es que dependiendo de la recogida y de sus condiciones de conservación encontraremos un aceite más maduro, otros tonos, más o menos suave en la boca y con defectos o sin ellos.

Pregunta.— Carmen, ¿qué criterios va a tener en cuenta a la hora calificar cada aceite?

Respuesta.— La primera fase, y de las más importantes, es la olfativa. En nariz, se debe percibir que el aceite de oliva virgen extra tenga notas de la aceituna verde, derivados de la hierba, a la cáscara verde del almendruco, alcachofa, etc. Deberíamos percibir notas a campo o frutos secos, pero en ningún caso atrojado, borras, avinado o rancio, ya que sería un defecto. También debe desarrollar aromas de frutas como la manzana verde o madura, higos -verdes o maduros- aromas que nos llevarán a pensar en afrutados verdes o maduros. Además, el nivel del amargor y del picante son dos de los aspectos que más harán lucir a estos aceites.

[Los mejores zumos de naranja del 'súper', según Carmen Garrobo: Mercadona, Lidl, Aldi...]

Tras explicar cómo valorará los AOVE, Carmen Garrobo abandona el aula de la Escuela Española de Cata para que que podamos servirle los aceites de oliva en cinco vasos diferentes sin que ella sepa cuál es cuál. La cata, en efecto, será a ciegas. Al volver, la analista sensorial tiene ante sí cinco vasos iguales y comenzará, como manda el protocolo de cata, por el aceite que tiene a su izquierda.

Aldi

El aceite de oliva virgen extra de Aldi.

Comenzamos la cata con el aceite de oliva virgen extra de Aldi, cuya botella cuesta 6,45 euros. Carmen, con habilidad, toma el vaso para calentarlo con el propio calor de sus manos mientras nos informa de que lo más apropiado para analizar el aceite es hacerlo a unos 30 grados aproximadamente. Tras ello, retira la lente que tapa el vaso e introduce en él su nariz.

"Percibo un frutado verde, o sea, que es de esta campaña, no tiene ningún defecto, huele a aceituna. Este aceite no está nada mal", esgrime Carmen Garrobo antes de iniciar la fase gustativa. A continuación, la experta toma un sorbo de este aceite para evaluarlo más a fondo. "Prometía, pero no, es bastante suave. Tiene algo de amargor y picor, pero no es potente", añade.

Carrefour

El aceite de oliva virgen extra de Carrefour.

La cata a ciegas avanza y el siguiente AOVE en pasar a examen es el de Carrefour, cuya botella cuesta 6,79 euros. Tras llevárselo a la nariz y a la boca, Carmen apunta que de primeras ya se aprecia un defecto. "Es muy avinado, este olor recuerda a las ensaladas. No llega a contener vinagre, pero si tiene un toque ligero", apunta.

Llegado el momento de probarlo, la experta retira la tapa y comienza a degustarlo. "Me sabe muy un amargo y desagradable. Además, anula totalmente el resto de sabores en boca, el resultado es desequilibrado", añade.

[Los mejores gazpachos del 'súper' según el 'doctor' José: Alcampo, Mercadona, Lidl... pero no Alvalle]

Lidl

El aceite de oliva virgen extra de Olisone, la marca blanca de Lidl.

Carmen, seguidamente, toma el aceite número 3, que se trata del aceite Olisone, la marca blanca del aceite de Lidl que ha costado 6,79 euros. "Este es un aceite defectuoso, está rancio. Me recuerda al olor de la bolsa de patatas rancias". De hecho, la analista se atreve a decir que este aceite no se puede considerar un AOVE. "En la boca no tiene desperdicio, me sabe incluso dulce", apunta.

"Este aceite está defectuoso y percibo en él que está atrojado, es decir, que sus aceitunas han sufrido un avanzado grado de fermentación, lo cual no es bueno. También percibo notas avinadas, algo que tampoco es positivo", indica.

Mercadona

El aceite de oliva virgen extra de Hacendado, la marca blanca de Mercadona.

El aceite número 4 pertenece al de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. En este caso, la botella nos ha costado 6,80 euros. Como los demás, el líquido se halla en el interior del vaso azul oscuro que Carmen coge en sus manos para calentarlo; mismo proceder que con sus antecesores. Tras llevárselo a la nariz y a la boca, Carmen apunta que este es uno de los que estará arriba. "Este huele a verde, huele muy bien. Quizás sea el mejor", apunta sobre uno de los aceites que más le han gustado por el momento.

"Tiene picor y un fondo ligeramente amargo. Además, posiblemente sea una mezcla de picual y cornicabra. Está francamente bueno", añade. Sin duda, por las valoraciones primarias, es uno de los claros candidatos a liderar el ránking.

Alcampo

El aceite de oliva virgen extra de Auchan, la marca blanca de Alcampo.

Cierra la cata el aceite de oliva virgen extra de Auchan, la marca blanca de Alcampo que está disponible por 6,80 euros. Segundos después de probar este AOVE, se puede apreciar una mueca de repulsa por parte de la analista. "Este es avinado y rancio, en la boca sabe amargo y picante pero feo", destaca con el gesto torcido. Según corrobora Garrobo, este aceite "lo tiene todo"; de hecho, asegura que este AOVE está "defectuoso".

[La guerra entre el agua de CR7 y las del súper (Font Vella, Lanjarón...): la mejor según la 'doctora' Carmen]

Por los gestos que realiza la analista durante la cata, este no parece convencerle. "Esta botella no debería comercializarse. Este aceite está mal conservado y tiene defectos de elaboración", vuelve a indicar. Según los comentarios de Carmen, todo apunta a que este aceite se quedará en la última posición.

Ranking final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a la analista sensorial Carmen Garrobo, directora de la Escuela Española de Cata, que haga un ranking y diga cuáles son los mejores aceites de oliva virgen extra de los expuestos anteriormente. "Para mí el mejor ha sido el número 4 –el de Mercadona– por su buen olor y sabor. En segundo lugar, el número 2 –Aldi– por ser muy equilibrado. En tercer lugar, el número 3 –Carrefour. En cuarta y quinta posición, la experta coloca los aceites de Lidl y Alcampo porque "tenían defectos". De esta manera, el orden final queda así: Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl y Alcampo.

Los cinco aceites de oliva virgen extra, tras concluir la cata.

Asimismo apunta que casi todos los defectos encontrados son de una conservación o almacenaje incorrectos donde la temperatura o incluso la luz han hecho estragos en los aceites. Con una buena conservación y una caducidad más corta se evitarían estos defectos. "Cuando estos aceites salieron al mercado probablemente estaban sin defectos", destaca. La analista asegura que aunque compremos un aceite en condiciones óptimas, si lo tenemos durante varios meses al sol o abierto, este terminará siendo defectuoso. De hecho, uno de los aspectos que más sorprende es que algunas de las tapas de los aceites se pasan de rosca. "Esto no debería pasar, ya que propicia que pierda sus propiedades", señala.

[Las mejores leches del súper según la 'doctora' Carmen: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Alcampo…]

Además, recalca que ningún aceite, por rancio que esté, debe tirarse, ya que en el momento de freír estos fallos desaparecen. "Estamos hablando de defectos gustativos, y sensitivos; por lo tanto, es importante recordar que estos aromas volátiles al calentarlos se van", apunta.

Sigue los temas que te interesan