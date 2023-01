Las mejores leches del súper según la 'doctora' Carmen: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Alcampo…

La leche de vaca ha sido desde siempre un alimento fundamental en la dieta del ser humano en todo el planeta. Tanto que en España se ha incluido entre los alimentos que desde este enero de 2023 quedan totalmente desgravados, es decir, el IVA del producto ha pasado del 4 al 0 %. Todo ello responde a la amplia demanda que tiene ese lácteo en nuestro país, ya que los consumidores la usan prácticamente a diario para desayunar, merendar o como ingrediente para muchas comidas.

Su consumo, por tanto, es muy amplio en España hasta el punto de que en 2021 –último año con datos consolidados–, se consumieron más de 3.000 millones de litros de leche en este país. Así lo atestiguan los últimos datos del Informe de Consumo Alimentario de 2021, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En dicho estudio, también se afirma que cada español utilizó, de media, 70,43 litros durante el año.

EL ESPAÑOL, en consecuencia, ha querido realizar una nueva cata de las leches de supermercados en el marco de la serie El catador de productos. Lo hace consciente de lo fundamental que es este producto en la cesta de la compra de cualquier hogar, pues "representa el 3,04 % del presupuesto total destinado a la compra". En esta ocasión, no obstante, este diario ha querido testar las leches desnatadas UHT –leches muertas sometidas durante 26 segundos a temperatura de 128 a 150 grados para una mejor conservación–, dado que en el pasado ya ha analizado las enteras y las semidesnatadas.

Las cinco leches desnatadas de los supermercados probadas durante la cata. N. A.

Pese a ello, este medio sólo se centrará en las cualidades organolépticas de las leches desnatadas de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo. Y, para el análisis, este diario ha contactado con Carmen Garrobo (Madrid, 1966), directora de la Escuela Española de Cata y una de las principales expertas en España del producto. De hecho, fue de las primeras analistas sensoriales que se especializaron en el lácteo, un saber poco habitual entre los catadores españoles.

Eso sí, la analista ha puntualizado que lo que se realiza durante la jornada de este martes es "una cata sensorial, es decir, con los sentidos –vista, olfato y gusto–". "He valorado las leches según mis percepciones, es decir, son opiniones. No puedo hacer una evaluación a nivel químico o de composición, ya que eso requiere de un laboratorio", ha añadido.

–Carmen, ¿qué criterios tendrá en cuenta para valorar estas cinco leches?

–Como es una cata sensorial, usaré mis sentidos. Por ello, en la fase visual observaré el color de la leche y su brillo. Buscaré que tenga un color blanco nacarado. Luego, a nivel olfativo, buscaré notas lácteas, frescas, de mantequilla, lo que determinará si es buena o no. Si oliese agria o ácida, sería un mal indicio. Y, en boca, buscaré también notas lácteas y dulces. Además, al ser desnatada, debe pasar de manera fluida y dejar poco resto en boca al no contener grasa.

Carrefour

El brick de leche desnatada de Carrefour. N. A.

Tras explicar los criterios de valoración, Carmen se retira del aula de la Escuela Española de Cata, situada en el número 19 de la calle de las Mártires Concepcionistas, en Madrid. Se va porque la cata será a ciegas y ella no sabrá en ningún momento qué leche está probando. EL ESPAÑOL, aprovechando su ausencia, llena las cinco copas con las distintas leches desnatadas y el azar hace que la que queda a la izquierda de Carmen sea la de Carrefour. Por ahí empezará, tal y como rige el protocolo de cata.

Una vez en el aula, la analista sensorial toma la copa de la izquierda, correspondiente a la leche desnatada de Carrefour –0,90 euros el litro–. "Para ser una leche desnatada, deja mancha en la copa. Eso quiere decir que aún tiene algo grasa. No es del todo malo, pero deja residuo en la copa. El color, en este caso, correcto: blanco nacarado", expone la analista mientras observa la leche a través de la copa. Agitándola una y otra vez.

Acto seguido, la experta introduce su nariz en el recipiente para oler el lácteo. Iniciaba así la fase olfativa de la mano de Carmen Garrobo: "Huele a leche. Aunque parezca una obviedad es muy importante porque no todas huelen así. Esta tiene notas a mantequilla, incluso algunas que recuerdan a la vainilla. Estas últimas serían algo menos positivo porque significa que los azúcares propios de la leche se han tostado en el proceso de estabilización".

Carmen Garrobo muestra cómo la leche de Carrefour, en comparación con la de Dia, deja grumos de grasa. N. A.

–¿Qué le parece en boca?

–Es una leche totalmente dulce. Se nota que en el proceso de estabilización de la leche el azúcar se ha cristalizado, por lo que se percibe en boca. Está rica para un niño, para que no la tome con azúcar o cacao, pero no debería ser tan dulce, en general.

Pese a su dulzor, al final de la prueba, la analista sensorial colocaría a la leche desnatada de Carrefour en la tercera posición del ranking que le ha pedido este medio.

Dia

El brick de leche desnatada de Dia Láctea. N. A.

A continuación, Carmen Garrobo probaría la "leche número 2", que en este caso se trata de la desnatada de Dia Láctea. El litro de esta leche, que ha quedado en la segunda posición en la clasificación final, ha valido 0,93 euros.

"Yo la veo más clara que la primera, algo que está bien, y también tiene un color blanco nacarado. En este caso, sin embargo, no deja grumos en la capa cuando muevo el líquido, sino que deja una mancha uniforme. Esto es positivo al tratarse de una leche desnatada y significa que le han quitado correctamente la grasa", expone con aprobación la analista sensorial.

–¿Qué tal le huele?

–En fase olfativa, ésta tiene una intensidad más alta que la primera. Me recuerda más al pasto, que es lo que comen las vacas. Esto es muy positivo. Además, tiene notas de mantequilla. Me gusta. Me parece más natural.

La analista sensorial, Carmen Garrobo, oliendo una de las leches durante la cata. N. A.

Valorada la leche desnatada de Dia en nariz, llegaba el momento de analizarla en boca. "Esta leche también tiene una entrada dulzona, pero es mucho más ligera que la primera. Esta fluidez está muy bien porque es lo que se busca en una leche desnatada, que tenga poco cuerpo", justifica la experta tras dar un sorbo de la leche de Dia, clasificada, al final de la cata, en segunda posición.

Mercadona

El Ecuador de la cata lo marcaba la leche desnatada de Hacendado, la marca blanca de Mercadona, cuyo litro ha valido 0,89 euros. "Al igual que la segunda leche, esta se ve fluida y deja poca mancha en la copa, lo cual es positivo porque se le ha quitado bien la grasa. El color, en este caso, sigue siendo blanco nacarado. De momento, ninguna ha presentado errores en fase visual", dice la analista sensorial mientras observa el producto.

El brick de leche desnatada de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. N. A.

–¿Cómo le huele la leche número 3?

–Me huele nítidamente a leche de vaca. No tiene nada que interfiera, lo cual está perfecto. Huele como si estuviera recién ordeñada, sin disfraces. Tiene una muy buena nariz. Es la que más me gusta en fase olfativa.

–¿Y cómo le parece en fase gustativa?

–De las tres probadas hasta el momento, es la menos dulce. Objetivamente, es la que sabe más a leche y menos a azúcares. Es nítida y muy fluida.

Carmen Garrobo, directora de la Escuela Española de Cata, probando la leche de Mercadona. N. A.

Cuando este medio le pide a Carmen Garrobo un ranking con las mejores leches desnatadas, la analista clasificaría a la leche de Mercadona en la primera posición.

Alcampo

"Esta leche tiene espuma sin necesidad de agitarla, algo que no es nada positivo. Y, además, es la más oscura de las cuatro leches, presentando un color blanco tostado". Son las primeras palabras que la analista sensorial le ha dedicado a la "leche desnatada número 4", equivalente a la de Auchan, la marca blanca de Alcampo –el litro vale 0,89 euros–.

La leche de Alcampo no iniciaba la cata con buenas valoraciones, algo que tampoco mejoraría en la fase olfativa. Carmen Garrobo, copa en mano y nariz inserta en ella, ha percibido "notas ácidas", algo poco positivo. "No huele a leche, no tiene notas lácteas, es como si con el proceso de UHT la leche se hubiera quedado totalmente muerta", expone.

El brick de leche desnatada de Auchan, la marca blanca de Alcampo. N. A.

–¿Qué le parece en boca?

–En boca tampoco me gusta. Es dulzona y pastosa. Pesa más. Al no tener fluidez se puede deducir que no se ha hecho del todo bien el proceso de quitarle la grasa.

Pese a la cascada de malas valoraciones, la leche desnatada de Alcampo no sería la única que quedaría última del ranking, sino que la siguiente empataría y le acompañaría en esa posición.

Lidl

El brick de leche desnatada de Milbona, la marca blanca de productos lácteos de Lidl. N. A.

Cerraba la cata la leche desnatada de Milbona, la marca blanca de los productos lácteos de Lidl. En este caso, el litro ha costado 0,89 euros. Parte de ese litro residía en la última copa en pasar a examen. Carmen Garrobo la cogería para analizarla en fase visual: "Es una leche tan clara como la primera, con un perfecto blanco nacarado. Está bien".

La valoración de la leche de Lidl no empezaba mal, pero pronto se torcería en la fase olfativa. "Me huele a flan de huevo. Es algo que no tiene sentido en una leche, porque en ningún caso debería oler a huevo. Es algo erróneo. Si fuese una cata como la del vino, estaría descalcificada", expone la analista sensorial con cara de desaprobación.

Carmen Garrobo, observando el color de una de las leches desnatadas participantes en la prueba. N. A.

–¿En boca mejora?

–Sí, en boca no se perciben notas a huevo. Sabe a leche normal y corriente y es fluida. Lo de las notas de huevo en nariz puede que haya sido un defecto de la caja.

Aun así, esa leve mejoría no le bastaría a la leche desnatada de Lidl para salir de la última posición del ranking. Un puesto que ha compartido con la leche de Alcampo.

[Los mejores cacaos solubles del súper según la 'doctora' Helen: Lidl, Mercadona, Carrefour...]

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a la analista sensorial Carmen Garrobo, directora y profesora de la Escuela Española de Cata, que haga un ranking y diga cuáles son las mejores leches desnatadas probadas. Y la conclusión de la experta no deja lugar a dudas: "La mejor ha sido la número 3 –Mercadona–; después, la número 2 –Dia– y; en tercer lugar, la número 1 –Carrefour–". En cuarto y último lugar, empatadas, la experta posicionaría a las leches desnatadas de Alcampo y Lidl, ambas con leves defectos.

Las cinco copas con las leches desnatadas de los supermercados antes de iniciar la cata. N. A.

