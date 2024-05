La presión y la erótica de la redacción: así viven las Prácticas los alumnos del Máster de El Español

Los alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL han superado con nota el primer reto de todo joven aspirante a periodista: demostrar ganas y madera profesional.

Un principiante que quiere hacer carrera en el periodismo ha de salvar cuatro obstáculos inevitables: 1) Lograr pisar una redacción profesional; 2) Conseguir silla y mesa donde sentarse; 3) Tener un encargo y 4) Publicar su primera historia.

Andrea Gómez, procedente de Valladolid, acaba de cumplir su primer mes de Prácticas en EL ESPAÑOL. Le quedan cinco meses por delante. Como todos sus compañeros de la primera promoción de este 'máster de másteres' de Periodismo, está muy satisfecha de su arranque en el diario líder de España.

-“¿En serio me preguntas lo que más me ha llamado la atención?”... Andrea, rápida y sarcástica, se para unos segundos. Uno piensa para sí: tener casi pegado al cuello a Pedro J., justo detrás de ti, leyendo en vertical lo que escribe la novata. Una costumbre esta del director que puede dispensar por igual al redactor consagrado como al joven en Prácticas.

-"Pues ha sido darme cuenta de lo que es trabajar bajo presión. Tener que resolver un tema en un par de horas. Me río ahora de cuando nos quejábamos en el primer semestre del Máster, en el Taller de Periodismo, desquiciados por el poco tiempo que teníamos para hacer un tema en… una semana. ¡Una semana! ¡Qué lujo!", suelta del tirón Andrea.

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, hablando a la redacción. EE

Se siente afortunada al haber caído en la sección que deseaba, la de Reportajes. Destaca un 'historia' que hizo hace unos días sobre la explotación laboral de inmigrantes ilegales en Madrid. Para escribirla aplicó uno de los consejos más repetidos en los meses de Taller de Periodismo en el campus de la Universidad Camilo José Cela, situada casi a la sombra del estadio Santiago Bernabéu. Un consejo especialmente valioso para reporteros y cronistas: la observación y el dato son la clave para escribir algo merecedor de ser publicado.

En la misma sección de Reportajes y Sociedad trabaja Rocío López. Sus dos jefes, David Palomo y Rafa Martí, han dado clases en el Máster sobre este género periodístico. Rocío señala que los seis meses en el Taller de Periodismo, con profesores/periodistas en activo, le han servido de gran ayuda para el aterrizaje en las Prácticas.

Rocío ha comprobado 'in situ' otros dos de los mandamientos en este Máster del Periodismo. Primero: hay que escribir de manera sencilla, clara y correcta, “para que te entienda el lechero que te deja la botella en la puerta de tu casa”, como proclamaba una agencia americana de noticias.

Segundo: que un periódico, un programa de radio o un informativo de Televisión son barcos que suelen flotar, pero siempre necesitan un capitán, un director o un buen jefe de área, para llevarlo a buen puerto.

Los alumnos del Máster de El Español con el director adjunto, Mario Díaz. Javier Carbajal.

Andrea, Rocío y Victoria Villafranca, otra joven periodista del Máster, son muy conscientes ya de que una redacción es como la vida misma: nadie te regala nada.

Noticias como olas

Victoria se ha estrenado en Invertia, el portal económico de EL ESPAÑOL. Su experiencia está siendo dura por exigente. “Pero no quiero cambiar de sección. Tengo ganas de aprender de lo que sé poco y me considero muy afortunada de estar descubriendo tanto en tan poco tiempo”, dice Villafranca.

Muy trabajadora –imprescindible para ser un periodista útil en una redacción- relata su experiencia en Invertia como si las estadísticas y los porcentajes de las informaciones económicas propias de este portal fueran como las encrespadas olas, rociadas de balas, de la playa de Omaha el Día D del desembarco de Normandía, en la II Guerra Mundial. Su jefe, Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL, valora la autoexigencia de la periodista, su capacidad para progresar y sus maneras.

Como todos los alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, Clara Arrabal deseaba trabajar en una gran redacción. Lo ha conseguido. Tiene por delante seis meses de Prácticas en Magas, una de las secciones más jóvenes del diario, con tanto presente como futuro. No podía ser de otra manera al estar dedicada a las mujeres.

Clara, madura pese a su juventud, intuye que el interés de la lectora no se consigue solo contando historias de mujeres notables y conocidas. Muy al contrario. Como señalaba hace unas semanas el gran periodista norteamericano Gay Talese en El Cultural, entrevistado por su director, Alberto Ojeda, “el secreto del periodismo está en contar “historias de 'donnadie' y convertir lo ordinario en extraordinario”.

Claudia Hernández Heras, graduada en Periodismo por la Universidad de Salamanca, llegó al Máster sin apenas experiencia profesional. Tras seis meses en el Taller de Periodismo, con clases a pie de calle, hace también las Prácticas en el vertical Magas. De uno a 10 puntúa con un 9 su experiencia en este primer mes. La media de toda la promoción estaría en el 8. “Me encantan la dinámica interna y los compañeros. En la sección interesan mucho los temas de Psicología, que son mis preferidos”, dice.

La pasión de cada día

Álvaro Guzmán, Inés Gilabert y Angelica Francesca Rimini trabajan en las secciones de España, Madrid Total y El Cultural, respectivamente. Álvaro es un apasionado de la información política. El periódico de Pedro J. Ramírez le viene, pues, como anillo al dedo y más con un jefe tan experto como el subdirector Vicente Ferrer.

No ha vivido la Transición española, por razones de edad, pero se la sabe. Se mueve por el Ateneo de Madrid casi como Josefina Carabias en 1934. Disfruta haciéndole una entrevista al ex ministro Rafael Árias Salgado, mano derecha del mítico Adolfo Suárez, tanto o más que en un concierto de Taylor Swift, a punto de corporeizarse en el Santiago Bernabéu.

Gilabert, bajo las órdenes de la avezada periodista Carmen Serna, profesora también del Máster, ha descubierto que la sección Madrid Total es el mejor sitio posible para hacer información local y periodismo fuera de la redacción. Porque en la era de la Inteligencia Artificial hay que reivindicar la calle para contar lo que pasa en ella, tanto como exigía el rey inglés Jacobo I, a principios del siglo XVII, como lugar para fumar o para pasear a los perros.

Este es mi sitio

La italiana Angelica Rimini, una de los cuatro alumnos extranjeros del Máster, señala, rotunda, sobre su presencia en la sección de El Cultural de EL ESPAÑOL: “Me encanta, es mi mundo, mi ambiente, hay gafas, huele a libros… He llegado donde quería estar gracias a este máster. Y es a lo que me gustaría dedicarme”. Angelica estudió Literatura Comparada en Granada.

Paula Robledano nunca pensó en la sección de Deportes para hacer las Prácticas. Muy aficionada a la hípica, perdona la poca relevancia informativa dedicada a su pasión. “Me lo paso bien aquí, aprendo mucho y me siento útil”. Paula tiene grandes acontecimientos deportivos por delante: la final de la Champions del Real Madrid, las Olimpiadas de París o las Paraolimpiadas.

Baltazar Silva y Julia María de Uriarte escriben a diario en la sección Mundo. Ellos conocen muy bien América, desde Chile a Canadá. Julia confesaba cuando se inscribió al Máster que quería ser corresponsal de guerra. Consume mucha información en la cadena televisiva Al Jazzira.

Alumnas del Máster de El Español con el redactor jefe de Reportajes, David Palomo. Javier Carbajal

En su primer mes de Prácticas en la Avenida de Burgos ha comprendido que necesita dominar las reglas básicas del Periodismo y las herramientas imprescindibles de la profesión para cumplir uno de sus sueños.

Baltazar siente devoción por el Periodismo. Más próximo por razón de nacimiento a Neruda, coincide con el colombiano García Márquez en que el periodismo es una pasión que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación con la realidad.

La erótica del trabajo

Sara Sánchez y Juanele Villanueva, graduados en Periodismo como la mayoría de los alumnos de esta primera promoción del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, poseían cierto bagaje profesional antes de decidir matricularse en el mismo.

¿Qué les convenció para inscribirse, además de sentirse tentados por el compromiso de EL ESPAÑOL de contratar a algunos de los mejores alumnos? Algo irrebatible: que el postgrado de este diario y de la UCJC es un 'máster de másteres', por la amplitud de sus contenidos prácticos.

El objetivo de este Máster de Periodismo, con seis meses prácticos en el Taller de Periodismo en el Campus y otros seis meses de Prácticas en la redacción del diario, es enseñar a hacer el periodismo de siempre y el periodismo presente.

Para ello, en el Máster se alterna el uso de herramientas actuales como el Podcast, la cámara y el video con utilización de drones para hacer un reportaje gráfico o la Inteligencia Artificial- la dulce enemiga que se le viene encima al periodismo-, con la práctica en la búsqueda de datos y en la escritura. Y así, una semana tras otra semana para conseguir ser periodistas multimedia.

Sara Sánchez y Juanele Villanueva también están en las secciones que pidieron: ella, en el área de Investigación, y él en Enclave ODS, dedicado al periodismo de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Es la erótica del trabajo cuando te gusta lo que haces. La sufrida erótica de la presión, incluso arterial, por la novedad de los hechos. Es la erótica de una redacción por dentro.

Sara está exultante, de la mano de su jefe, Jorge Calabrés. Pasó antes del Máster por la Mesa 24 Horas de EL ESPAÑOL pero considera que su sitio, con esfuerzo y dedicación, está en la información exclusiva y diferenciadora.

Villanueva vivió seis años en Gran Bretaña, tiene su blog The Green Bee sobre Medio Ambiente y se ha esforzado en los seis meses de Taller de Periodismo en el aula para llegar entrenado a Enclave ODS.

“Quería entrar en un equipo para desarrollar mi especialización y lo he conseguido. También me he dado cuenta que un periódico se hace lo que toca hacer, no sólo lo que uno quiere”, concluye.

Carolina Blasco llegó rezagada al Máster, en noviembre, arrepentida de otro máster que abandonó. En el inicio de las Prácticas se sorprendió al ser asignada a Bluper, la sección de Televisión de este diario: “He encajado bien. Estoy muy agradecida a Marcos, mi jefe, porque me enseña cuando me corrige”.

Así han transcurrido las primeras semanas en la redacción de EL ESPAÑOL para los alumnos del Máster de Periodismo. Como están viendo y viviendo, una redacción es un lugar donde se hace periodismo jugando en equipo y con mucho frenesí, razón por la cual se necesita un banquillo fresco.

*Miguel Ángel Mellado es el director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL/UCJC