Los mejores zumos de naranja del 'súper', según Carmen Garrobo: Mercadona, Lidl, Aldi...

Con la llegada del verano y las altas temperaturas resulta imprescindible mantener el cuerpo bien hidratado. No sólo hablamos de agua, sino de un buen zumo de naranja. Para ello, son muchas las cadenas de supermercados que ofrecen una infinidad de sabores, variedades y formatos de zumos para elegir. Lo que la mayoría desconoce es cuál tiene más calidad. Por ello, una vez más, EL ESPAÑOL cuenta con la ayuda de la directora de la Escuela Española de Cata, Carmen Garrobo, con el objetivo de establecer una clasificación de los diferentes zumos de naranja sin pulpa de las principales cadenas de supermercados de España.

Además de ser un alimento muy refrescante tanto para el desayuno como para la merienda o la cena, su precio lo hace muy asequible para la economía familiar: las marcas blancas oscilan entre los 1,29 € en los casos de Lidl y Aldi y sube a 1,50 € en el caso de Carrefour.

Incluso los expertos recomiendan tomar un vasito de zumo de naranja para aportar vitaminas a la dieta. No obstante, también advierten de que su consumo excesivo puede ser perjudicial, ya que la mayoría contiene una gran cantidad de azúcar. Por ello es necesario comprar el más saludable y el de mejor calidad del mercado.

La analista sensorial Carmen Garrobo, probando el primer zumo.

Este diario ha organizado una nueva prueba para la serie El catador de productos en la que ha evaluado los diferentes zumos de naranja sin pulpa de las marcas blancas de los supermercados. Para ello, Garrobo ha proporcionado algunas de las claves sobre los que se vende en Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl y Alcampo.

PREGUNTA.- Antes de iniciar la cata, ¿puede explicar qué criterios tendrá en cuenta a la hora valorar los zumos de naranja?

RESPUESTA.- Para empezar, comenzaremos con la fase visual, cuanto más anaranjados sean y menos amarillentos mejor, eso significa que son zumos producidos con naranjas más maduras. A nivel olfativo y gustativo, aunque parezca una obviedad, lo importante es que los zumos huelan y sepan a naranja lo más natural posible. Además, un aspecto muy importante es el retrogusto; esto quiere decir que una vez tragado el zumo es importante prestar atención a los sabores que permanecen en la boca. Y por último, pero no menos importante estos deben tener un equilibrio entre la acidez y el dulzor. Asimismo, Garrobo ha especificado que para realizar la cata todos los zumos deben partir de las mismas características: pulpa, azúcar y sabor.

Carmen analizando el color del zumo.

Lo primero que ha querido dejar claro Garrobo es que no es lo mismo catar un zumo de naranja a temperatura ambiente que caliente o recién sacado de la nevera. "Todos los aromas del zumo desaparecen cuando están a altas temperaturas. De hecho, lo más apropiado para saborearlo adecuadamente es degustarlo cuando están alrededor de 15 grados", indica. Además, destaca que si hablamos de uno de calidad, con la acidez en su punto, incluso caliente podría estar bueno.

La cata se realiza a ciegas, de manera que experta no sabrá, hasta el final, de qué marca se trata. Para examinarlas, sólo se valdrá de su entrenado sentido del gusto. Además, la Garrobo especifica que, por ello, sólo juzgará el sabor, el color y la experiencia sensorial que, a su parecer, brinda cada copa.

Aldi

Zumo de naranja de Aldi.

Comienza la cata con el zumo de naranja sin pulpa de Aldi, cuya botella cuesta 1,29 €. En la fase visual, lo primero que destaca Garrobo es el color que tiene, anaranjado. Además, sugiere que es bastantae espeso, lo cual es bueno, ya que carece de transparencia. "Esto quiere decir que la materia prima es, esencialmente, la naranja", apunta la analista.

En la fase olfativa, Garrobo asegura que huele a naranja, "o al menos a aromatizante de naranja". Sin embargo, tras remover un poco el zumo, se le cambia la cara. "Tenía buena pinta pero ya no tanto, no huele muy natural", añade. Acto seguido le da un sorbo para comprobar su teoría. "Es ligeramente dulce y tiene bastantes notas ácidas, lo cual hace que el zumo no esté amargo, no está tan mal".

Carrefour

Zumo de naranja de Carrefour.

El siguiente zumo de naranja en pasar el examen es el de Carrefour. En este caso, el brick cuesta 1,50 €. Copa en mano, la experta aproxima el líquido a su nariz para percibir sus olores: "Este huele mucho más natural que el anterior Incluso caliente me lo puedo tomar. Tiene un gran porcentaje de naranjas y de acidez, lo cual hace que esté fresco a pesar de la temperatura".

Por ahora, todo apunta a que este liderará el ránking de los mejores zumos. "Quizá sea algo más dulce que ácido, pero aquí cabe mencionar que esto depende del gusto de cada consumidor", señala.

Lidl

El zumo de naranja de Lidl.

El zumo de naranja que delimita el ecuador de la cata corresponde a Solevita, la marca blanca de zumos y néctares de Lidl. Su precio es de 1,29 € el brick, uno de los más baratos junto al de Aldi. Con habilidad, la analista sensorial coge la tercera copa de zumo de naranja.

"Aparentemente este tiene muy buena pinta, es mucho más naranja que los anteriores y la pulpa se separa del líquido", indica. Sin embargo, tras dar un sorbo de la copa frunce el ceño. "Este es el más dulce. Para mí, particularmente, es el menos natural. No me gusta", añade.

Mercadona

Zumo de naranja de Mercadona.

Precisamente, el siguiente zumo de naranja que prueba es el de Hacendado, la marca blanca de Mercadona, cuyo litro cuesta 1,30 €. Nuevamente, la experta coge la copa de zumo e introduce su nariz en la copa.

"Este me recuerda mucho al olor de la miel", esgrime. Tras ello, se lleva la copa a la boca y da un sorbo. "Está muy bueno, tiene un sabor muy equilibrado. Tiene un ligero sabor a frutas dulces con muy buen recorrido y acidez. Me gusta mucho", añade Garrobo comparándolo con el segundo, el de Carrefour.

Alcampo

Zumo de naranja de Alcampo.

Alcampo cierra la cata del zumo de naranja sin pulpa de diferentes supermercados. En este caso, este diario ha pagado 1,49 € por el producto de marca blanca. "Tiene un color más natural que los anteriores. Sin embargo, no huele tan bien como parece", asegura Garrobo. "Y, en fase gustativa, percibo un sabor más ligero y menos espeso que los anteriores. Pero entra bien, no es excesivamente dulce", esgrime la analista.

Al finalizar la prueba, la experta coloca al zumo de naranja de Alcampo en la tercera posición de la clasificación.

Ranking final

Una vez probados todos los zumos y emitido el veredicto en cada uno de los casos, toca elegir. Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a la directora de la Escuela Española de Cata que haga un ranking de los mejores zumos de naranja 100% exprimidos y sin pulpa probados en esta prueba.

La conclusión de la analista sensorial no deja lugar a dudas: "El que más me ha gustado es el segundo", refiriéndose a la de la marca Carrefour. Tras ella, opta por el de Mercadona junto al de Alcampo. "Realmente el de Mercadona y el de Alcampo, que ocupa el 3 lugar, están muy cerca", añade. Así, en cuarto y quinto lugar, quedarían posicionados el de Aldi y el de Lidl, respectivamente.

Resultado final de la cata de zumos.

De esta manera, el orden final de la cata de los zumos de naranja sin pulpa queda así en el siguiente orden: Carrefour, Mercadona, Alcampo, Aldi y Lidl. Pese a los pequeños defectos que detectó Garrobo, no duda en dejar claro que todas las propuestas son zumos de buena calidad y completamente aptos para su consumo y disfrute.

