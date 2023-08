Molero, 'Fiti' en 'Los Serrano', la estrella que arrasa en la tele desde los 90: "Somos mercenarios"

Antonio Molero forma parte de la historia de las series de televisión españolas. Este toledano ha participado, ya fuera como episódico o como unos de los personajes principales, en algunas de las ficciones más vistas de nuestro país. Los ladrones van a la oficina o ¡Ay, señor, señor! fueron las primeras, pero en 1995 dio el salto a la fama interpretando a Hipólito 'Poli' Moyano durante un centenar de capítulos en Médico de familia, la serie protagonizada por Emilio Aragón y Lydia Bosch.

Tras pasar por otras ficciones míticas como 7 vidas o Compañeros, le llegó otro papel que le haría volver a ser muy reconocido por los espectadores, Fructuoso 'Fiti' Martínez, el mejor amigo de Diego Serrano (Antonio Resines) en Los Serrano. Posteriormente colaboró en series importantes (BuenAgente o Amar es para siempre) mientras compaginaba su labor frente a la cámara con obras de teatro. Este 2023 estrenó la serie 4 estrellas en el access prime time de Televisión Española, donde da vida a Arturo Pérez Sañudo.

El actor ha charlado con EL ESPAÑOL para comentar el éxito que está teniendo la serie de RTVE, su reencuentro con Luis Martín en 4 estrellas 28 años después de ser pareja en Médico de familia y las diferencias entre las series de los 90 con las actuales, desde su producción a su emisión.

Antonio Molero en '4 estrellas'. Cedida

Presente en éxitos televisivos

Antonio Molero cuenta con una dilatada carrera en televisión, teatro y cine, aunque sus trabajos en la pequeña pantalla son los más reconocidos por el gran público, sobre todo por haber participado en dos series con millones de seguidores: Médico de familia y Los Serrano. La primera, protagonizada por Emilio Aragón, se estrenó en 1995 en Telecinco y fue todo un boom, consiguiendo audiencias que ahora parecen de otro planeta. Por ejemplo, la lograda en su quinta temporada: rozó los 9 millones de espectadores de media (8.871.000) y un 49,4% de cuota de pantalla.

Médico de familia se convirtió en el espacio televisivo más visto en tres de los cinco años que estuvo en emisión y el programa que ha tenido la media de espectadores más alta, con una audiencia de entre 5 a 10 millones de espectadores, durante sus nueve temporadas (7.597.000 espectadores y un 43,5% de share de media).

El toledano daba vida a Poli, pareja de Juani (Luisa Martín), que era la asistenta en casa del doctor Martín (Emilio Aragón). En total apareció en 100 de los 119 capítulos que se emitieron de la serie entre 1995 y 1999.

Antonio Molero y el repato de 'Los Serrano'. Cedida

Su siguiente éxito fue en otra ficción de Telecinco, Los Serrano, donde interpretaba 'Fiti', un mecánico cliente habitual de la Taberna Serrano, regentada por Diego Serrano (Antonio Resines) y Santi Serrano (Jesús Bonilla). En esta ocasión, Molero tuvo como pareja en la ficción a Nuria González, que daba vida a Candela.

[La vida de Víctor Elías, el más gamberro de 'Los Serrano' que ahora actúa con Ana Guerra y Taburete]

Aunque sus audiencias no fueron tan espectaculares como las de Médico de familia, sí que consiguieron congregar a millones de espectadores todas las semanas para ver las andanzas de sus protagonistas, rozando los siete millones en su segunda temporada (6.850.000) y alcanzando el 38,9% de cuota de pantalla.

Tal era el éxito de Los Serrano que Telecinco la movía de su parrilla de programación cuando buscaba que un formato de la competencia fracasara, llegando a ser muy sonados sus enfrentamientos con otro gran éxito de la época: Aquí no hay quien viva, de Antena 3.

Pregunta.– ¿Qué personaje le recuerdan más por la calle?

Respuesta.– Suelen acordarse de Benito de Amar es para siempre (estuvo casi 500 capítulos en la serie de Antena 3), pero el 90% de la gente me ubica en Fiti de Los Serrano. También se acuerdan de de Poli de Médico de familia, y ahora con Arturo, que está metido en todas las tramas de 4 estrellas, ya me van diciendo cosas por la calle (risas).

P.– Desde su amplia experiencia en televisión: ¿en qué ha cambiado desde Médico de familia a 4 estrellas?

R.– Recuerdo que tanto Médico de familia o Los Serrano comenzaban antes, no en un horario tan nocturno como lo hacen ahora las series, por eso creo que parte del éxito de 4 estrellas está en que es emitida a una hora normal. Nos encontramos en el sitio que nunca debió perder la ficción española porque la gente que madruga para trabajar y sigue viendo la televisión en abierto no se puede poner a ver una serie a las 23:30 horas… Por eso creo que ha cambiado mucho la manera de ver la televisión, hay mucha gente que no la ve en directo porque hemos tenido un bombardeo absoluto de plataformas y series.

Antonio Molero en '4 estrellas'. Cedida

P.– Pero el formato de consumo ha cambiado mucho.

R.– Las ficciones han adelantado al cine vertiginosamente y ahora la gente cool ve series, no ve películas. Cuando yo empecé haciendo ficción, ese formato era considerado como un hermano menor del cine y el actor que hacía gran pantalla era top y toda la prensa, los festivales le reclamaban; era más glamuroso. Pero ahora ese glamour lo tienen las series. Hay mucho de postureo; somos mercenarios, vamos donde nos llaman y conocemos el oficio. Ahora toca esto, mañana otra cosa… pero la evolución ha sido muy bestia. También ha cambiado mucho la técnica de grabación de las series, antes ponían cinco cámaras, la luz variaba muy poco y la manera de trabajar se parecía más al teatro porque hacías una secuencia seguida y prácticamente no tenías que repetir el campo de luz. Para el actor era muy gratificante porque hacías todo seguido.

P.– ¿Cómo vería un reencuentro con los compañeros de sus series más exitosas?

R.– Sé que ahora están de moda los reencuentros. Con Los Serrano estamos preparando algo, aunque Fran Perea ya organizó el encuentro de algunos para su videoclip y su disco, pero es que es muy difícil juntarnos a todos, aunque yo mantengo contacto con Fran, Antonio Resines, Alejo Sauras, Jesús Bonilla… Intentamos reencontrarnos en privado (risas).

Antonio Molero y Antonio Resines. Cedida

Un alcalde peculiar

Molero no solo ha trabajado en Médico de familia o Los Serrano, el actor toledano cuenta en su currículum con personajes episódicos en ficciones que han marcado una época en televisión como Los ladrones van a la oficina, ¡Ay, señor, señor!, 7 vidas, Compañeros, Hospital Central, Periodistas, Águila Roja o Frágiles.

También protagonizó la serie BuenAgente en La Sexta junto a Arturo Valls y Adrián Lastra; volvió a coincidir con Resines en Aquí Paz y después Gloria; y Madres. Amor y vida fue su último trabajo antes de 4 estrellas. En la serie diaria de RTVE ha vuelto a coincidir con Luisa Martín, con la que ya fue pareja en la ficción en Médico de familia y, ahora, una vez más, vuelven a serlo en 4 estrellas dando vida a Felisa y Arturo.

[El regreso de Edu Soto, el actor del 'Neng de Castefa' que no pudo ser jugador de básquet pese a su 1,90]

"Nuestro reencuentro fue un momentazo porque él es maravilloso. Cuando trabajas con un actor, a lo mejor luego pasa mucho tiempo sin coincidir, pero siempre se queda algo. Hacía casi tres décadas que no trabajábamos juntos, pero desde el primer momento de comenzar en '4 estrellas', en el primer ensayo, ya era como si hubiéramos grabado el día anterior. No hemos tenido que readaptarnos ni nada por el estilo. Eso es muy bonito que te pase con un compañero. Hay una complicidad absoluta en el día a día y, con solo verle, me río un montón", reconoce Martín sobre Molero.

P.– ¿Cómo fue su reencuentro Luisa Martín después de tantos años?

R.– Fue una sorpresa que me tenía preparada Dani Écija (productor de la serie y creador de Médico de familia o Los Serrano) porque al principio no sabíamos quién iba a ser la primera dama de Arturo. Ya lo comenté con ella en su momento, han pasado casi tres décadas y tenemos intacta esa especie de química que se tiene con determinados compañeros. Cuando estás con una persona con la que has compartido tantas horas de rodaje te sientes como en casa. Con Luisa estuve trabajando cinco años en Médico de familia y fueron muy duros, era una época complicada donde se trabajaban muchas más horas en televisión, teníamos muchísima audiencia… Esa serie fue una experiencia brutal que a la gente se le ha olvidado, pero dio la vuelta al país.

Molero y Martín. Cedida

P.– ¿Cómo es su personaje en 4 estrellas?

R.– Arturo es muy de su pueblo, un tipo que siempre ha querido progresar en política porque tiene vocación y ambición. Es un personaje bastante mezquino, pero le salva su humanidad y, en ocasiones, su ingenuidad. Además, nunca le acaban de salir bien las cosas.

P.– ¿Arturo es un reflejo de cómo son los políticos en la actualidad?

R.- Digamos que es el típico alcalde populista (risas), que sólo le coge la mano a un niño para la foto y luego no le quiere ni ver. A pesar de todo, me gusta de él que es vulnerable, es un perdedor y eso es muy bonito de interpretar.

P.– ¿Cómo es la relación de Felisa y Arturo entre ellos y con el resto del reparto?

R.- Conviven todos en una cierta armonía porque Arturo está siempre sacando partido de cada uno de ellos porque él vende que, de alguna manera, todo es bueno para todos velando por los negocios locales, el turismo que llega al hotel... básicamente es un vendedor de humo (risas). Tiene montado un tándem con Rita (Ana Gracia) para buscar su propio beneficio. Respecto a su mujer, Arturo es un picaflor, pero Felisa, según avance la serie, se irá empoderando poco a poco.

Antonio Molero en '4 estrellas'. Cedida

P.– ¿Qué le atrajo del proyecto de 4 estrellas?

R.– Cada vez que me llama Dani Écija, casi voy con los ojos vendados porque hemos hecho muchas cosas juntos. Y eso que no quería hacer una serie diaria porque estoy haciendo teatro todos los días en Madrid. Me estoy dando una paliza tremenda para compatibilizar las dos cosas. Él me dijo que había que recuperar ese tipo de series donde la gente se sienta identificada en las tramas, que sean de la época actual. Un poco de cotidianidad. Todo eso me gustaba y por eso acepté, aparte de por volver a trabajar con Luisa, claro.

P.– ¿Cómo hace para grabar una serie diaria y compaginarlo con su obra de teatro, Una terapia integral?

R.- Básicamente cuidándome mucho, es casi como cuando estás haciendo deporte de alta competición: comer bien, dormir tus horas, estar enfocado en el trabajo todo el rato... Cada minuto que tengo me pongo a estudiar, pero no es la primera vez que lo hago. No obstante, hay ocasiones que se acumulan proyectos y te da miedo no aceptarlos por si alguno, al final, no sale.

Antonio Molero haciendo surf. Cedida

Sigue los temas que te interesan