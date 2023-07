Pedro Buerbaum, de crear La Pollería a entrevistar a Abascal en su pódcast y vender cursos millonarios

Pedro Buerbaum (Tenerife, 1995), se ha convertido en uno de los jóvenes empresarios más famosos el país. El éxito viral de La Pollería lo catapultó al Olimpo económico, la empresa ya factura 5 millones al año. Ahora ha diversificado el negocio usando su propia persona como la imagen del éxito.

En su canal de YouTube, donde acumula más de 100 mil suscriptores, se define como emprendedor y superhéroe; en su pódcast, 'Worldcast', tiene 330 mil seguidores y ha entrevistado a personajes tan dispares como Roberto Vaquero, de Frente Obrero, o Santiago Abascal. Además, en sus canales de TikTok sus vídeos acumulan millones de reproducciones.

Desde hace un tiempo, las redes acuden atónitas a la aparición de figuras como la de Pedro. Emprendedores, millonarios, empresarios, que quieren mostrar al mundo cómo han logrado su éxito. Parece que ahora todos quieren dar cátedra, pero, siendo sinceros, no todos podemos ser ricos. Lo que sí es cierto es que con la venta de cursos y con las redes sociales, estos jóvenes con mentalidad de tiburón han ido amasando una fortuna.

¿Quién es Pedro Buerbaum?

Pedro es un joven tinerfeño de 27 años que estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Europea de Canarias y se fue de las islas a probar suerte; primero a Los Ángeles y después a Madrid. En Malasaña nació su primer hijo, una heladería llamada Ice & Dreams. Pero esto no fue suficiente, Pedro quería más. La temporada de verano había llegado a su fin y el invierno en Madrid es frío, no es tiempo para helados.

Se le encendió la bombilla. Dio luz a La Pollería. Fue un éxito rotundo, interminables colas de gente esperaban en sus puertas para probar el postre de moda. Los medios se hicieron eco, Chueca hizo el resto. Las frases provocadoras de sus empleados también corrieron como la pólvora en las redes. La viralidad se hizo patente y Pedro empezó a facturar como nunca antes, fue el principio de una era.

El emprendedor Pedro posa delante de La Coñería, en Chueca, su otro negocio en el que hacen 'Coñofres'. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Después llegaría La Coñería, el franquiciado y los cientos de copias que trataron de absorber la idea que Pedro había creado. Ahora estos negocios se encuentran en caída libre, el invierno ha llegado también a los gofres, la moda ha pasado y la facturación ha caído. Pero según su página web, La Pollería factura 5 millones de euros al año y cuenta con siete tiendas. Ha salido en 'Valeria', la famosa serie de Netflix y, ahora, también venden pollolos, helados con forma de...

Las redes sociales

Buerbaum ha visto en las redes el aliado perfecto para hacer que sus negocios crezcan y se posicionen entre el gran público. Pero también él ha sabido convertirse en un producto y, como buen empresario, ha empezado a venderse. Vende su historial de éxitos como la prueba de que si él pudo, cualquiera puede.

Según sus declaraciones en el pódcast 'Webpositer', viene "a salvar a la juventud de la espiral de mediocridad en la que se ve envuelta". ¿Cómo lo hace? Vendiendo sus conocimientos. "¿Estás preparado para llevar tu transformación al siguiente nivel?". De esta manera, apela Pedro a los jóvenes que quieren ver un cambio en su vida.

No suspires

Así se llama el proyecto personal de Pedro Buerbaum. Antes de empezar nos hace una serie de preguntas. Nombre, correo electrónico, número de teléfono, edad, frecuencia con la que se practica deporte, lesiones, estado físico... Una vez hemos sido aceptados, la web nos describe el servicio al que accedemos. Una última pregunta: "¿Estarás dispuesto a ser disciplinado durante los días que dure el 'Bootcamp' y seguir el ritmo de Pedro Buerbaum, los monitores y el resto de participantes?". Respondemos que sí.

Nos indica entonces que el campus tendrá lugar en algún punto de la Península, pero que la ubicación exacta la obtendremos una vez hayamos comprado nuestra entrada. Se llevará a cabo entre el 14 y el 20 de agosto, y la plaza incluye, además del curso, el transporte ida y vuelta desde Madrid, alojamiento y alimentación. ¿Qué vamos a aprender allí? Disciplina, sacrificio, riqueza, formación, honor y valores. ¿El precio? 897,50 euros.

Como ejemplo de lo que se vivirá en el 'Bootcamp' nos ofrecen un vídeo. El escenario es una playa de arena negra al norte de Tenerife; los actores, chavales jóvenes que quieres convertirse en la mejor versión de sí mismos. Pero, sin duda, lo que más llama la atención es el diálogo.

"Ser libre no es hacer lo que te apetece o lo que te gusta. Ser libre es ser capaz de pelear por lo que realmente quieres conseguir. Poder poner el sacrificio para alcanzar tus metas, tus sueños, tus objetivos", dice Pedro arengando a los participantes, que visten camiseta negra con el nombre del proyecto y realizan ejercicio físico.

Y continúa. "De lo contrario solo somos esclavos de las emociones y de los engaños de nuestra mente. Pero no somos libres. ¡Al suelo! ¡Vamos! Vamos ahí. ¡Vamos! ¡Arriba! ¿No puedes más?", Pedro interpela a uno de los participantes, que está fatigado por las flexiones. Entonces, le dice: "Escúchame. Si tu madre y tu hermana se estuvieran ahogando ahí detrás y la única forma de salvarlas fuera facturar un millón (de euros) en lo que queda de año ¿Lo conseguirías sí o no? ¿Sí o no? No suspires."

Fundido a negro. A lo largo de todo el vídeo se puede escuchar música épica y ver cómo el creador de La Pollería mira intensamente a cámara. Nos desafía. No podemos suspirar, si lo hacemos nos será imposible salvar a nuestra madre y a nuestra hermana de una muerte segura. Debemos seguir para lograr ese millón que las mantenga con vida. ¿Cómo? Suponemos que este 'Bootcamp' sirve para eso, para conocer la fórmula que nos haga ser millonarios. Sin excusas, sin pausas, sin suspirar.

Su pódcast 'Worldcast'

Además de La Pollería y sus derivados, su marca de ropa y No suspires, el joven canario se ha lanzado a la piscina de los pódcast, ese universo que cada vez está más presente en nuestro día a día. El suyo, como la mayoría, plantea entrevistas distendidas con personajes de cierta relevancia.

Su mayor logro fue entrevistar a Santiago Abascal. Lo hizo el pasado 13 de julio, diez días antes de las elecciones generales. El vídeo acumula más de 800 mil reproducciones. Dos micrófonos y dos cervezas escuchan atentos la charla entre Pedro y Santiago. Lo primero, una crítica a la televisión tradicional y los viejos formatos. Se desvela que fue el equipo de Vox el que llamó a Buerbaum para participar en el formato. La entrevista dura poco más de 55 minutos y trata diversos temas, como la inmigración, la okupación, los impuestos, el cambio climático...

Pero esta no es la única entrevista que llama la atención. El personaje que mantuviera a España en vilo hace unos, El pequeño Nicolás, también pasó por Woldcast. La conversación dura casi dos horas y descubre la facetas más desconocidas de Francisco Nicolás, que contó los detalles de su famoso pasado.

También el líder de Desokupa Demolition, Ángel Chuli, habló en los micrófonos del pódcast. Roberto Vaquero, de Frente Obrero, ha sido otro de los invitados, donde se pueden observar perfiles muy dispares, como un detective privado, un trader, un cura influencer, un cirujano plástico, una usuaria de only fans e, inlcuso, a la presentadora Luján Argüelles.

Pedro ha dejado los gofres en manos de sus empleados y se ha dedicado a crear una imagen personal potente. En su canal de YouTube da consejos a otros sobre cómo emprender, cómo ganar dinero y cómo convertir en tu mejor versión. Lo hace en un tono más pausado, lejos de estilos como el de Llados, pero, a fin de cuentas, es el mismo perro con distinto collar.

El creador de la Pollería ha logrado diversificar el negocio, ahora que los pollofres han pasado de moda, lo de Pedro no es más que una burda ficción. Mientras su negocio decae, intenta salvar los muebles enseñando a otros a cómo invertir. Es curioso cómo, en algunos momentos, la caída puede impulsar hacia nuevos comienzos.

Buerbaum se ha puesto de frente, ahora él es el producto. Sin embargo, cuando un negocio como el suyo languidece, ni la más potente pastillita azul consigue mantenerlo a flote. Pero siempre quedarán los cursos, siempre quedarán los pódcast, siempre quedará Chueca.

