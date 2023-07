Paco Porras, de la ruina a dar clases de español en Marruecos y montar su tienda de humor 'facha'

En los últimos días, Paco Porras ha recobrado la fama perdida por una triste noticia. Diferentes medios aseguraban que el vidente estaba arruinado y vivía de okupa en el distrito madrileño de Vallecas junto a un amigo. Tras un arduo trabajo para intentar localizarle, muy amablemente atendió en primicia a EL ESPAÑOL para poner los puntos necesarios a ciertas íes.

En un pasado pretérito y pluscuamperfecto, Porras formaba parte de un grupo de personajes casposos auspiciados por Telecinco entre los que se encontraban Yurena (antes Tamara), Loli Álvarez, Tony Genil o Arlequín, que hace más de dos décadas acaparaban la atención de flases y cámaras por sus idas de olla entre las que destacaban accidentes de coche, embarazos falsos, peleas amorosas y profesionales y, en el caso de nuestro protagonista, leía el futuro de la gente en las hortalizas.

Pronto quedaron etiquetados como frikis, vocablo con una clara intención despectiva y casi insultante. A este respecto, Paco matiza: "En España no existe la palabra freaky porque es un término anglosajón que, aunque muchos se hayan quedado con la copla de que significa una especie de monstruo deforme, en realidad hace referencia a alguien pintoresco, divertido, original, peculiar…", se defiende. Y pone ejemplos: "Buñuel era friki, la generación de Lorca con Dalí eran frikis, Álex de la Iglesia también lo es con su cine…".

Y razón no le falta. Esta vuelta al ruedo televisivo viene marcada por una tara que él tacha de una gran mentira que se está manipulando.

—¿Cuál ha sido el germen de todo este lío?

—Me había quedado en el piso de un amigo porque no quería ir a mi casa de la sierra ya que entre ir y volver en el autobús pierdo dos horas. Él, y la empresa para la que trabaja, me han utilizado porque le quieren echar, ya que lleva dos meses sin pagar el alquiler. Él no es un okupa. Si estuvieras en el piso verías que el baño se cae a trozos, que el suelo se levanta, que los pomos se sueltan… Parece un sitio de caballerizas de la época de El Quijote. Lo único que he okupado en mi vida fueron los espacios culturales y artísticos de una época y una parte onírica de algún sueño erótico de la gente.

—¿Pero está arruinado o no?

—He tenido una situación jodida como muchos españoles porque me robaron en casa, me quitaron material de políticos con los que trato y el banco me estafó a través de una señora que aseguraba morirse de cáncer. Me sacaron una pasta gansa por tonto.

Paco Porras. Cedida

—¿De qué vive?

—Soy profesor de castellano en un instituto privado de Nador y Tetuán, sigo con mis consultas de videncia por toda España y soy imagen de La bodega del humor. Hemos hecho unas camisetas muy graciosas con mensajes. ¿Qué te parece éste? 'Con este verano tan ardiente tengo el nabo muy caliente'.

—A ver, a ver, en esta historia hay algo que no se entiende. A muchos les sorprendió que acudiera a la misa funeral en memoria de Carmen Sevilla. Al día siguiente usted ya era el foco de atención en los programas de corazón. Algo huele un poco, ¿no?

—Fui al funeral porque Carmen Sevilla era íntima amiga mía, como también lo fueron Sara Montiel, Marujita Díaz, Paquita Rico… Su hijo Augusto Algueró me odia y la tiene tomada conmigo porque dije que por su culpa la metió en una residencia donde murió sola y abandonada. A raíz de eso, viene la venganza. A los cámaras de televisión que me preguntaron en la puerta de la iglesia si Augusto iba a venir les dije que no porque está avergonzado de cómo trató a su madre. Mis declaraciones ya estaban en todas las televisiones, en Fiesta, Y ahora Sonsoles… El niño lo vio y al otro día ya era un okupa. Se ha vengado.

—¿Cómo?

—Lo que oyes. Siempre ha dicho que quería hacer todo en la más estricta intimidad. Pues no, en el estricto abandono, se llevó todos los millones y dejó a su madre olvidada con el miedo que tenía a morir sola. Todo viene de la puñetera iglesia del padre Ángel que es un nido de delincuentes, drogadicción y otras mierdas. Y mira que quiero al padre Ángel… Lo que Rappel, José Manuel Parada y otras víboras dijeron de que Carmen había muerto feliz y que iría a la Arcadia son mentira. La dejaron tirada como a una colilla, apartada de la gente.

—Hay cosas que no concuerdan, ¿cómo unimos lo que dices de tu amigo sobre Augusto Algueró para llegar hasta lo de ser un okupa?

—No tengo pruebas de que haya sido mi compañero, pero tiene mucha información manipulada a raíz de lo de Carmen Sevilla. Y el día después vino una venganza tremenda. Es que coincide todo. Augusto me odia desde hace mucho tiempo y, de repente, me encuentro con todo el chapapote.

—En fin, ¿tanto poder tiene Augusto para organizar toda esta historia?

—Las personas públicas que tienen buena relación mediática con el cuarto poder manipulan a su gusto de manera habilidosa. Augusto ha sacado el león que tiene y ha rugido contra mí.

Paco Porras en Marruecos. Cedida

—¿Dónde vive en la actualidad?

—Vivo entre Almería y Marruecos y cuando vengo a Madrid me quedo en casa de este amigo porque ir a mi hogar de la sierra es un rollo.

—¿Son de propiedad o de alquiler?

—Alquiler.

—Cómo ha cambiado el cuento porque se dice que llegó a vivir en un palacio.

—Y es cierto. Me hicieron muchos reportajes hace veinte años. En 1998 compré una iglesia-palacete del siglo XVIII donde se casó Simón Bolívar. En una ocasión vino el embajador de Venezuela en nombre gobierno del país porque Hugo Chávez quería entrar en el lugar donde había estado su líder y se lo negué. Chávez incluso llamó a mi casa poco antes de aquella reunión en la que Juan Carlos le dijo "¿por qué no te callas?" y le contesté que en mi casa no entraban dictadores.

—Usted ha ganado mucho dinero, ¿es cierto que llegó a ganar hace más de dos décadas 300.000 pesetas (1.800 euros) diarias?

—¡Por supuesto! Trabajaba de diez de la mañana a dos de la madrugada. Era el vidente más caro de España, a mi consulta venía la jet set, hacía coloquios y charlas, iba a discotecas… La cifra que gané es incalculable, pero creo que como vidente, parapsicólogo y astrólogo he sido el más rico de España. Pero los millones desaparecieron por mala praxis.

—¿De cuántos estaríamos hablando?

—(Pensativo) Te podría decir que 12, 16 millones… ¡Una barbaridad!

Para que nos hagamos una idea de lo que le llegaron a ofrecer pone el ejemplo de lo que hizo Encarna Sánchez cuando estaba en Radio Miramar en Barcelona. "Me llamó porque estaba obsesionada con Rocío Jurado e Isabel Pantoja, una tal Clara me dio dos millones de pesetas en un maletín negro para que hiciera un ritual para conseguir que Rocio fuera el amor de su vida. Le dije que yo no hacía magia negra", asegura y, a partir de ahí, le puso a parir como vidente, contactó con otro para que se lo hiciera y "le costó la vida", asevera Porras. Sin temor a confundirse, dice que Encarna y Rocío se quedaron afónicas "porque ambas se hicieron magia negra, en el mundo artístico se hacen estas cosas. A raíz de eso cada persona desarrolla un tumor patológico y pasó lo que pasó". Ambas murieron de cáncer. Encarna de un cáncer de pulmón y laringe en 1996 y Rocío de un cáncer de páncreas en 2006.

Paco Porras. Cedida

—¿Qué famosos han pasado por su consulta?

—Isabel Pantoja y su hijo, toda la familia Rivera Ordóñez, Zapatero… incluso Pedro Sánchez prohibió la publicación de un ensayo sobre cómo llegó Franco al poder a través de la videncia y los parapsicólogos porque su esposa y los suegros pasaron por mi consulta.

—¿Si rascásemos en su pasado encontraríamos cosas increíbles?

—Sí, y no se han publicado.

—¿Cuáles?

—Viví en el Vaticano porque Juan Pablo II me llamó mientras estaba con el tratamiento del cáncer con metástasis en el colon. Aquello lo paré y murió a consecuencia del Parkinson. Tengo fotos para probarlo. En Londres, mi amigo Jean Paul Gaultier me dio el premio internacional de Channel 4 al mejor comunicador en lengua extranjera. Nos llevamos muy bien porque él es vegano y yo leo el futuro en verduras y hortalizas. Con mi amigo el compositor Ennio Morricone, un mes antes de morir, grabé los sonetos eróticos de Cela y algunos textos de Shakespeare.

—¿Y qué se encuentra preparando ahora?

—Ya he grabado tres de los diez programas que se emitirán a partir de octubre y que se llaman Crónicas Murcianas. Lo he hecho porque recientemente se cumplieron 25 años de Crónicas Marcianas, programa en el que colaboré cada noche junto a Javier Sardá. Me pagaban muy bien. Está patrocinado por la huerta murciana. Mi último libro ha sido El grimorio de un eunuco. El grimorio es un libro medieval que hablaba de botánica, de plantas para matar al marido… y lo de eunuco viene porque hace un tiempo le extirparon un testículo a causa de un cáncer. Estuve a punto de publicar Malditos y divinos sobre las cosas tremendas que me han contado los famosos que han pasado por mi consulta. Incluso el director Nacho Vigalondo estaba interesado en hacer mi biopic.

Puede que suene raro, pero antes de despedirse, Paco cuenta había ejercido de negro como guionista en Paramount Comedy -"y pagaban mal", confiesa-; trabajó en la editorial Bruguera en viñetas cómicas donde trató a Mingote, Forges, Summers, Chumy Chúmez y la guinda del pastel es que empezó a trabajar como doblador con 13 años con sus padres en Los Teleñecos, en Barrio Sésamo -ponían las voces de la rana Gustavo, Epi y Blas y el monstruo de las galletas- y también en la serie de dibujos animados japonesa Heidi. Antes de despedirse vaticina que Feijóo va a ganar por mayoría absoluta, aunque tendrá muchas dificultades para gobernar ya que le harán la vida imposible, tendrá problemas de salud y conflictos en los ministerios y con Vox.

