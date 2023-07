Alejandro López, el andaluz que da lecciones sobre los catalanes en TikTok: "¿Son tacaños?"

"Los catalanes son unos tacaños y unos roñosos". Este uno de los muchos tópicos e ideas que trata de desmentir Alejandro López, un joven andaluz que en su cuenta de TikTok tiene más de 19.000 seguidores. Bajo el pseudónimo de AleOnFocus, da lecciones sobre todo lo que existe en el imaginario colectivo en torno a Cataluña, pero que, en muchos casos, no guardan un ápice de verdad. Son fruto de tópicos aprendidos y asumidos a lo largo del tiempo.

La idea de comenzar con esta cuenta en redes sociales no nació de la nada. En uno de sus vídeos comenta que tanto su pareja como sus suegros son catalanes. En el tiempo que estuvieron viviendo en Andalucía le fueron explicando más sobre las tradiciones y la cultura catalana. Además, al joven andaluz le gusta investigar sobre los territorios y su idiosincrasia, así que este combo de multiculturalidad es algo que no ha querido desperdiciar.

"Sé un 1% de lo que debería saber sobre Cataluña", confiesa el tiktokero, pero confía en esta labor de divulgación que lleva a cabo en la red social porque "hay una diversidad muy rica en nuestro país" y "debemos valorarlo".

El andaluz tiene respuestas para todo. "¡El título de cuñado del día es para esta persona que dice que los catalanes no quieren que los alumnos no aprendan el castellano! ¡Son malísimos!", comenta con sarcasmo. El joven comenta en su vídeo que es andaluz, y como tal podría hablar sin tapujos sobre ello, "lo que pasa es que no me da por opinar de lo que no conozco".

Todos sus amigos y conocidos de Cataluña jamás le han hablado solo en catalán, asegura. De hecho, insiste en que la gran mayoría son bilingües. "Son gente en general que tiene una mente más abierta", apunta.

En sus publicaciones se puede observar cómo hay ciertos comentarios que para el andaluz son incomprensibles. En otro de los clips, el tiktokero recibe este comentario al que le entrega el premio de cuñado del día: "Cataluña es una comunidad autónoma desastrosa y racista gracias a sus medios de comunicación y políticos, triste pero cierto".

No niega que en la comunidad autónoma no existan racistas. Como es evidente, los hay, como en todos sitios, pero el joven explica que no por ello se debe calificar de esa forma a todo un territorio.

Cataluña tiene un pasado muy importante de emigración de andaluces hacia la comunidad durante los años 60 y 70. Entonces, casi un millón de personas estaban viviendo en la región y suponían la mitad de todos los emigrantes que salieron de Andalucía en busca de un futuro mejor. La magnitud del fenómeno fue tal que se bautizó a la comunidad autónoma como la novena provincia andaluza.

"¿Es Cataluña un desastre?", se pregunta el andaluz, a lo que reconoce que aunque tiene muchos problemas, lo cierto es que lo tienen todos los territorios. A su juicio, no es un desastre. Allí nacen muchas de las start ups, tienen un nivel de industria "increíble" y es muy diversa culturalmente. El joven se desfoga y apunta: "Afirmar cosas así es ser un cuñado".

En sus publicaciones trata otro de los temas más en boga entre los que critican a los catalanes, como es el humor en TV3, la televisión pública de la comunidad. Solo hay que recordar el programa que emitió la cadena en abril en el que parodiaba a la Virgen del Rocío, que muchos calificaron de "puro odio antiandaluz".

El humor es una de las señas de identidad de nuestra tierra, pero para tener gracia se hace con respeto y cariño.



Es una falta de respeto a #Andalucía, y a miles de andaluces y sus tradiciones. Espero que para pedir perdón sepan hacerlo mejor.pic.twitter.com/IF4rkO1CN2 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 8, 2023

"Es una televisión que puede tener sus cosas negativas, y las tiene, como Canal Sur", apunta el joven tiktokero. De hecho, cita el programa Polònia para ejemplificar que es un espacio en el que se hace sátira de todo, incluso de los políticos catalanes, ya sean independentistas o no. Por este motivo, concluye: "Ninguna tele pública es perfecta, pero reírnos de nosotros mismos y de todo es sano, porque crisparnos no sirve de nada".

