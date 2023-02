Habla Med, el soltero viral de 'First Dates', tras la polémica: "Vuestra envidia crea mi fama"

Él es Med Ouahbi. Tiene 27 años, es de Marruecos, pero vive en Fuerteventura desde que tiene uso de razón. Ahora, es trending topic en las redes sociales por su desconcertante paso en 'First Dates':"La cita más tensa de la historia", así la denominó el programa de Carlos Sobera.

"Mi primera pregunta, con todo el respeto, y por entablar un tema de conversación fue: ¿cuánto tiempo llevas en la medicina? Al ella contestarme: desde que empecé a estudiarla, todas mis alarmas sonaron, pensé: tiene 26 años recién cumplidos, y para ser médico y especialista al menos necesitas 6 años, entonces comencé a cuestionarle", dice Med a EL ESPAÑOL.

Todo este revuelo se debe a que durante su cita con Luisa, ella le explicó que es médica, a lo que él le respondió de la forma más absurda posible, como si estuviera en una entrevista de trabajo: "¿El cuerpo de cuánto está compuesto de agua, a un 60 o un 70%?". Ello generó una cadena de memes y respuestas en Twitter del tipo: "¿Eres experta en cine? A ver, dime cuánto cuestan las palomitas grandes"; "Así que trabajas en publicidad, yo tengo una buena idea: apunta"; "¿Eres nutrióloga? Dime cinco tipos de nutrias".

Así que eres nutricionista... nombrame 5 tipos de nutrias pic.twitter.com/SZaYcf5nMn — piña sin pizza (@skereunpesado) February 4, 2023

¿Así que eres informático, no?



A ver, dime 3 informaciones. pic.twitter.com/R0zuBxMUEU — TheLycan 🔻☭ 🇮🇨 (@TheLycan47) February 6, 2023

Cuando su encuentro por fin terminó, el equipo de Cuatro preguntó a la pareja su decisión final, y Med aseguró que no volvería a tener una segunda cita con ella: "No, la verdad es que no, porque no es mi prototipo de chica y, como mucho, le podría brindar mi amistad", decía en el programa. Pero el broche de oro se lo adjudicó Luisa, que le devolvió el golpe: "Yo no quiero ni amistad".

Ese fragmento se volvió viral hasta entre los políticos, que ponían reacciones como esta: "Siempre en el equipo de Luisa", escribía la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

Siempre en el equipo Luisa 🙋‍♀️ pic.twitter.com/1DHTXH7w4z — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 2, 2023

"A la gente le gusta mucho opinar en redes sociales y todos son muy valientes detrás de una pantalla. Muchos, incluso influencer y gente famosa previamente a mí, han intentado imitarme. Sinceramente me rio de todos ellos. Vuestra envidia y críticas crean mi fama", afirma Med a este periódico tras preguntarnos si la entrevista sería remunerada, y si previamente le haríamos llegar las cuestiones correspondientes: "preguntas que me cojan de sorpresa no respondo".

PREGUNTA. ¿Qué pensó cuando terminó su cita con Luisa?

RESPUESTA. No tuve mucho tiempo para pensar en cómo me sentía. Iba con prisa y mi cabeza al terminar el programa estaba ocupada.

Med y Luisa en First Dates. CUATRO

Ouahbi no es la primera vez que acude al programa para encontrar el amor. También fue en 2022. Sorpresa: terminó mal. Al principio parecía que todo fluía, hasta que Med le preguntó si era amiga de sus ex. Ahí todo se derrumbó, ya que él le confesó a su cita: "Lo siento, pero no puedo estar con chicas que sean amigas de sus exnovios".

"Después de mi primer paso por el programa, mi cita se acercaba a esa exclusividad que busco a nivel físico y cultural, los temas de conversación fueron fluidos, pero finalmente no encajamos en ciertos aspectos, por ese motivo mi intención era volver a probar suerte", explica Med. Así que volvió este año. Sin éxito. "Encontrar el amor no es tan fácil cuando eres exigente".

[La magia de 'First Dates' para que los comensales se olviden que es televisión y no un restaurante]

Sin embargo, todavía no pierde la esperanza por encontrar esa "exclusividad" que se le escapa de las manos en el programa, porque "hay varias parejas que a día de hoy se han casado y tienen hijos después de conocerse en el programa". ¿Por qué no iba a ser él uno de ellos?

La vida de Med

Tiene 27 años. Es marroquí, y "orgulloso". Vive en Fuerteventura. Se dedica a la venta y alquiler de coches de alta gama, de villas y chalets. Aunque lo considera "como un hobbie". "Mi próximo proyecto es meterme en el mundo de la aviación como piloto privado", asegura.

Según cuenta al periódico, en 2021 fue proclamado Míster global Las Palmas representando a su provincia en el certamen nacional, donde también fue uno de los finalistas en Míster Global España 2021. "Siempre me ha gustado cuidar mi imagen, por eso una de mis aficiones a día de hoy es el mundo del fitness y el arte marcial llamado Krav Maga, un tipo de defensa personal israelí", concluye Med.

En su Instagram, irónicamente pone por bandera el lema: "Karma has no deadline", es decir, "El karma no tiene límites". Tiene 130 mil seguidores, y cada vez ese número va aumentando. "Tus expectativas sobre mí son tuyas, ni me pertenecen ni me corresponde cargar con ellas; lo que quieras ver o juzgar de mí, tiene que ver contigo y tu forma de ver el mundo, lo que te decepciona no soy yo, sino ver que no encajo en tu vida, en tus creencias y en tus propios vacíos. (...) Si el precio de que me quieras es dejar de ser lo que soy, dejar de aprender lo que me corresponde aprender, dejar de vivir lo que quiero vivir, entonces déjame decirte que: ES REALMENTE UN PLACER DECEPCIONARTE", escribe en una de sus publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “𝐊𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐇𝐀𝐒 𝐍𝐎 𝐃𝐄𝐀𝐃𝐋𝐈𝐍𝐄” (@xxmedoh)

Con todo el foco mediático y el odio generado en Internet, Med subía este pasado martes en una historia de Instagram varios vídeos con multitud de billetes de 50 y 100 euros sobre su escritorio diciendo: "¿Qué harías con 50.000 euros?". Y en el siguiente storie escribía: "Buenas noches, haters".

