Med Ouahbi, el polémico Mister de origen marroquí del que todos hablan tras su paso por ‘First Dates’

Es probable que en los últimos días en las redes sociales te hayas cruzado con un meme de First Dates. En él aparece un soltero, que hace una pregunta de lo más absurda. Del tipo “¿Eres experta en cine? A ver, ¿cuánto cuestan las palomitas grandes?”; “¿Eres informático? A ver, dime tres informaciones”, o “Así que opositora. ¿A qué te opones?”. Para entender el chiste hay que entender una cita que hubo la semana pasada, y en la que un joven de 27 años llamado Med se coronó con las preguntas que le hacía a su cita, Luisa, una médico de 26 años.

Como Luisa ha estudiado Medicina, Med no dejó de explicarle cosas que ella debería saber, según su criterio, como por ejemplo qué porcentaje de agua tiene el cuerpo humano. Cuando ella le respondió correctamente, él le respondió “muy bien” para felicitarla, como si tuviese que contar con su bendición. Ella le recordó entonces que tiene la carrera, y él le puntualizaba que “no hace falta una carrera para saber eso, con estar el mundo del fitness puedes saberlo”.

Para Luisa fue una cita terrible, pues Med no paró de decirle qué debería saber según su formación, como el tipo de alimentación que se debe tener. “Un examen de la carrera es más fácil”, aseguró la joven. “Hay una diferencia entre autoestima alta y ser un engreído”, diría también sobre su cita. A la hora de decir si quería una segunda cita, respondió tajante que con el soltero que le habían elegido no quería ni siquiera una amistad.

Lo cierto es que los espectadores más fieles de First Dates ya podrían estar familiarizados con Med, pues no muchos meses atrás ya acudió al programa para encontrar el amor, y huelga decir que tampoco lo consiguió, y por eso tuvo que volver.

Med Ouahbi es un chico nacido en Marruecos y afincado en Fuerteventura desde muy pequeño. En su primera vez en el programa de citas de Carlos Sobera llegó luciendo con orgullo una bandera de España, para dejar claro que había participado en el certamen de belleza Míster International Spain, en concreto, en el año 2019. Como ya le dijo a Luisa, dejó entonces que para él el fitness es algo muy importante. “Cada día me miro al espejo y le digo ‘voy a ser mejor que tú’”, aseguró.

A pesar de su buena imagen, Med no ha tenido suerte en el amor, algo que sorprendió a Carlos Sobera. Su cita entonces fue Adelaide, a quien también le puso las cosas difíciles durante el encuentro, e intentó desmontar todas las creencias sentimentales de la chica. Y aseguró entonces ser su propio médico, psicólogo, nutricionista o consejero. Sin embargo, muy buenos consejos no debe darse a sí mismo, pues sigue sin encontrar el amor, pues ya lleva dos noes en el programa. ¿Volverá a First Dates y entonces a la tercera irá la vencida?

A veces los hombres me dejan un poco a cuadros la vdd pic.twitter.com/8RlSn27WVs — marA (@maaradentro) January 31, 2023

-Así que eres eurofan, eh? A ver, cómo está el cambio a pesetas? pic.twitter.com/hvZqT99cRr — SostieneNatalia (@SostieneNatalia) February 6, 2023

–¿Así que eres experta en cine?

–Sí.

–A ver, ¿Cuánto cuestan las palomitas grandes? pic.twitter.com/WM7iCG6xJx — Craich (@ACraich) February 5, 2023

–¿Así que eres experta en cine?

–Sí.

–A ver, ¿Cuánto cuestan las palomitas grandes? pic.twitter.com/WM7iCG6xJx — Craich (@ACraich) February 5, 2023

Así que eres nutricionista... nombrame 5 tipos de nutrias pic.twitter.com/SZaYcf5nMn — piña sin pizza (@skereunpesado) February 4, 2023

