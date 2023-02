La cara 'B' del Benidorm Fest: 'Unique', los últimos de 2022, separados y con líos con la discográfica

Irrumpieron en el Benidorm Fest 2022 como una de las propuestas más llamativas y diferentes de la preselección. Cuatro chicos bajo el nombre de ‘Unique’ con ganas de resurgir de las cenizas el fenómeno de las ‘boyband’ y representar a España en el festival de Eurovisión. Pero tras su paso por el escenario del Palacio de los Deportes de La Illa — donde se celebra el certamen —, el cuarteto formado por Matt, Valen, Gio y Arman tuvo que conformarse con la sexta posición de la primera semifinal y aceptar, por consiguiente, su eliminación automática.

Todo ello ocurrió durante la noche del 26 de enero de 2022, mismo día en el que el grupo publicaba una fotografía en Instagram junto a la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, horas antes del evento. Tres días más tarde, ya finalizado el festival y tras conocer que sería Chanel la encargada de defender la candidatura española en Turín, el cuarteto mostraba de nuevo en redes sociales su agradecimiento por la experiencia vivida en la ciudad alicantina y por haber sido seleccionados para ser una de las propuestas de cara a Eurovisión.

Pero la realidad es que, desde aquel día, la inactividad y la ausencia de noticias y fotografías juntos ha sido lo que ha caracterizado al último año de ‘Unique’ en redes sociales. Mientras Chanel reinaba con su ‘Slomo’ por toda Europa y con ‘Toke’ en Catar, Rigoberta Bandini llenaba los conciertos de su gira y Tanxugueiras se sumaba a los carteles de los festivales más exitosos del país, nadie volvió a saber nada de ellos. Eso sí, hasta el pasado martes 31 de enero, cuando los integrantes del grupo reaparecieron por motivo de la celebración de una nueva edición del Benidorm Fest. Pero no lo hicieron los cuatro juntos, sino que solo se dejaron ver en el photocall dos de ellos: Matt y Valen. Una aparición que ha llevado a muchos a plantear la siguiente pregunta: ¿Qué ha pasado con el grupo un año después?

Actuación de Unique en el Benidorm Fest 2022. RTVE

Tal y como ha contado el propio Matt en una entrevista a EL ESPAÑOL, tras realizar un par de actuaciones después de la preselección del pasado año, Gio y Arman, los otros dos miembros del grupo, decidieron desvincularse del proyecto ‘Unique’ alegando nuevas oportunidades laborales como disculpa. “Valentín y yo decidimos seguir con el proyecto hacia adelante. Consideramos que el hecho de que dos integrantes hayan abandonado no quiere decir que no podamos venir al Benidorm Fest o que no podamos actuar en el Euroclub”, explica.

Y es que, un año después de la cita que marcó un punto y aparte en la forma de elegir al representante de España en Eurovisión, lo cierto es que la fama y el éxito no se ha repartido a partes iguales entre los participantes del Benidorm Fest. Desde entonces, ‘Unique’ tan solo ha realizado dos actuaciones organizadas por la propia RTVE. Una fue en la gala del Benidorm Fest Stars, donde se reunieron de nuevo todos los participantes a excepción de Rigoberta Bandini, y otra una fiesta celebrada en el mes de mayo en la capital alicantina por motivo de la cita del festival en Turín.

Un claro ejemplo de que el Benidorm Fest no debe ser entendido como un seguro de vida musical para los artistas que participan, al igual que tampoco lo fueron algunas ediciones del programa Operación Triunfo después de su éxito en 2017. Y aunque ni Gio ni Arman han expresado de forma clara ni pública que el mal resultado en el certamen fuese lo que les llevó a tomar su decisión, lo cierto es que sus ex compañeros sí que creen que el hecho de interpretar la sexta posición como “un fracaso” pudo ser el detonante.

“La idea de disolver ‘Unique’ ya la teníamos desde hace ya bastantes meses, lo que pasa es que ocurrían cosas. Nos invitaban al Coca Cola Music Experience o surgía irnos con Tony Aguilar a Los 40 Pop de Córdoba, por ejemplo. Iban surgiendo cosas y nos ilusionamos con cada proyecto, pero siempre estábamos con la mosca detrás de la oreja de si queríamos seguir o si alguien se quería ir. Luego apareció el Benidorm Fest y fue otro proyecto que teníamos que hacer. Después se decidió que ya no más”, explica Matt en conversación con este periódico.

Matt y Valen, los dos miembros que quedan de 'Unique', junto a María Eizaguirre. Instagram

— ¿Entonces sí creéis que el resultado pudo ser visto por ellos como un fracaso y convertirse en el detonante para abandonar el grupo?

— Yo sinceramente no he hablado con ellos, pero creo que si hubiéramos quedado en mejor posición, ‘Unique’ seguiría con sus cuatro miembros. Yo creo que ellos no están orgullosos con el resultado. Yo tampoco, no digo que está bien quedar últimos de la primera gala. No es algo que me alegra, pero intento buscarle el punto positivo. Sí que creo que Arman lo vió como un fracaso y por eso, entre otras cosas, ha decidido empezar su carrera en solitario. Valen y yo no pensamos que fuera un fracaso, sino no estaríamos aquí. Pero quizá los otros dos sí.

Pero lo curioso no ha sido la disolución en sí, sino que esta se produjera justo después del Benidorm Fest. Lejos de ser un fenómeno creado exclusivamente para Eurovisión, ‘Unique’ sumaba ya cinco años de trayectoria musical juntos. Todos ellos se habían dedicado a la música desde pequeños y decidieron apostar por ritmos latinos y urbanos para reavivar en España el fenómeno fan de las ‘boybands’ que lograron explotar al máximo antecesores como Auryn.

Y aunque su objetivo era mostrar esa unión entre los miembros del grupo y traer de vuelta ese fenómeno fan, lo cierto es que el cuarteto se quedó lejos de conseguirlo, y más aún después de su separación. “Sí creo que puede volver ese fenómeno fan. Nuestro camino era ese, llegar hasta ahí. Pero no pudo ser. No llegamos ni a un 1% de lo que fue Auryn, pero ese era el objetivo. Si hubiéramos seguido, se hubiera podido conseguir ese fandom tan masivo. Creo que puede pasar, pero no pueden desaparecer los integrantes del grupo. No tiene sentido”, asegura Matt.

El mal resultado en la primera semifinal del Benidorm Fest pudo ser el detonante para que Gio y Arman tomaran la decisión de abandonar el grupo. Sin embargo, los otros dos miembros que se mantienen en activo creen que no fue la única. Y es que los graves problemas y conflictos con la discográfica fueron otros de los motivos que llevaron a ‘Unique’ a su disolución. “Son muchas cosas: el desgaste de los años, querer empezar nuevos proyectos y la mala relación con las discográficas. Eso también hizo mucho”, asegura.

Los cuatro miembros de Unique durante la promoción del Benidorm Fest 2022. RTVE

Además, ellos mismos lo admiten: no supieron aprovechar la ola que les otorgó en su día el Benidorm Fest. Por eso, ahora, desde la capital alicantina, animan a los nuevos participantes a que “surfeen” sobre ella durante el máximo tiempo posible. “Nosotros no lo hemos hecho. No hemos hecho nada que no haya sido gracias a TVE. Hemos actuado en Benidorm en mayo, hemos actuado en el Benidorm Fest Stars y no hemos hecho otra cosa musical. Entre otras cosas, porque no tenemos un proyecto musical Valen y yo para seguir. Hay algunas cosas, algún proyecto juntos aunque no tenga nada que ver con la música. Pero no hemos hecho nada nuevo musicalmente, no hemos compuesto, etc”, explica.

Por ello, tal y como cuenta el propio Matt, sus vidas han seguido exactamente igual que antes del Benidorm Fest. Él mismo, con tan solo 23 años, ha continuado con sus estudios, se ha sacado el carnet de conducir y ha disfrutado de la compañía de sus familiares. Por su parte, Valen ha continuado con sus pequeños proyectos como actor, además de seguir con su formación en la Escuela de Interpretación María Méndez-Leite.

Y aunque haber vivido el Benidorm Fest 2023 desde fuera y haber actuado en el Euroclub durante estos días les ha devuelto las ganas de retomar su carrera musical, por el momento tienen claro que no continuarán con el proyecto de ‘Unique’, al menos por ahora. “Cuando estás aquí, en Benidorm, te calientas. Pero luego vuelves a tu vida y todo se enfría más. Ayer decíamos de sacar un single, pero luego todo se enfría. A dia de hoy no estamos trabajando en la música, pero no lo descartamos”, confiesa.

Su experiencia como aspirantes

Este año, a diferencia del pasado, han podido disfrutar de la preselección detrás de la barrera. “Evidentemente ahora estamos mucho más tranquilos, Benidorm es espectacular y conocer a los nuevos concursantes y darles apoyo es muy guay”, asegura Matt. Pero si echan la vista hacia atrás tienen claros cuáles son los errores que no volverían a cometer. Y es que, tal y como repite en varias ocasiones, ni ellos ni la propia RTVE esperaban el éxito que tuvo la preselección.

Candidatos del Benidorm Fest 2022 Europa Press

“Realmente yo no sabía a lo que venía. No sabía cuán importante era esto. Si yo hubiera sabido que era algo tan importante, seguramente hubiéramos ensayado más. No quiero decir que no ensayamos lo suficiente, pero yo no sabía que iba tan en serio”, explica. Y aunque asegura que no cambiaría nada de ‘Mejores’, la canción con la que defendieron la candidatura, sí modificaría ciertas cosas de la actuación que no les convencían del todo.

“Nosotros, de hecho, no sabíamos que podíamos elegir cosas. Nosotros no elegimos ni la iluminación ni la realización en ningún momento. Nosotros nos dedicamos a ensayar el baile, las voces, a movernos en el escenario, pero todo lo técnico se lo dejamos a TVE. Yo hubiera hecho otra cosa diferente a lo que hicimos. Las visuales no me convencían mucho, en fin. Pero todo se resume en que no éramos conscientes de que iba a ser algo tan importante”, cuenta.

— ¿Crees que este año hay más nivel en las candidaturas que el año pasado?

— Yo creo que el año pasado éramos todos conejillos de indias. Nadie sabía, ni la propia TVE qué iba a pasar, cómo se iba a recibir… Yo no sabía a lo que venía, yo no me esperaba algo tan grande. Este año al ver lo que ocurrió el año pasado hay más nivel. Hay más nivel por el simple hecho de que se sabe cómo funciona el Benidorm Fest. Son equipos que trabajan mucho, con propuestas muy cerradas y que hay que darlo todo para poder estar en la final.

Entre las polémicas en su actuación, destacó su beso con Valen. Una declaración de intenciones que no se mostró en directo, a pesar de ocurrir sobre el escenario. Y aunque muchos en redes sociales tacharon a RTVE de haber censurado el beso entre ambos, lo cierto es que todo estaba orquestado. Tal y como explica el propio Matt, se trató de una decisión propia improvisada en el último minuto que, al estar elegidos los planos de realización de antemano, no pudo ser mostrada en directo. Para ellos, se trataba de una forma de mostrar su apoyo al colectivo LGTBI+, aunque aseguran que no les hubiera gustado que el gesto se hubiese convertido en el epicentro de la actuación.

Beso de Matt y Valen durante la actuación de 'Unique' en el Benidorm Fest RTVE

Sobre sus compañeros de preselección, confiesa que existe una relación cordial entre todos ellos. Eso sí, con unos más que con otros. “Cuando nos encontramos en algún evento nos da mucha alegría saludarnos entre nosotros también. Pero siéndote sincero, no quedo con ellos para tomar café”, explica. Y es que el compañerismo y la ausencia de competitividad fue lo que, para Matt, marcó la pasada edición del Benidorm Fest.

En cuanto al famoso grupo de WhatsApp, asegura que sí existe, aunque la actividad es prácticamente inexistente. “El grupo de WhatsApp no está en el TOP3 de conversaciones de mi móvil, pero cuando a alguno de nosotros le ocurre algo estamos. Cuando se supo que Blanca Paloma volvía, todos la felicitamos”, cuenta.

Y aunque confiesa que con la que mejor relación tiene es con Blanca Paloma, la artista que presenta este año y por segunda vez consecutiva su candidatura para Eurovisión en el Benidorm Fest, también habla de quiénes son con los que menos ha interactuado. “Yo con Rigoberta no he hablado en mi vida”, sentencia.

La artista catalana continúa sumando éxitos y, tras haber publicado su disco ‘La emperatriz’ y haber conseguido hitos como colgar un ‘sold out’ en el Wizink Center, se ha convertido en una de las artistas revelación en España. Sin embargo, muchos han criticado durante este tiempo su ausencia en los eventos relacionados con Eurovisión, como es el caso del Benidorm Fest Stars, gala a la que no acudió aludiendo tener otros compromisos profesionales que le impedían asistir.

— ¿Entendiste el ‘hate’ hacia Rigoberta por no ir a la gala a la que sí fuisteis el resto de participantes del Benidorm Fest?

— Yo en este tema te voy a ser completamente sincero. Entiendo el revuelo que se formó perfectamente. Creo que Rigoberta no acierta en desvincularse de la marca Eurovisión y de Benidorm Fest. No ha acudido a nada después del Benidorm Fest y creo que eso no la beneficia porque, entre otras cosas, al final Rigoberta tenía muchos seguidores y era muy reconocida, pero el Benidorm Fest nos impulsó a todos. Creo que ella se ha beneficiado de lo que le ha dado y creo que debería haber acudido a la gala del Benidorm Fest Stars. Hubo varias oportunidades para grabarlo. Eso no era un día y ya está. Había varios días. Incluso Rayden, por temas de trabajo, no coincidió y apañó un vídeo como pudo. Quien quiere está.

Otros artistas

Pero los chicos de 'Unique' no han sido los únicos que, durante este año, han desaparecido del mapa tras participar el Benidorm Fest. Sus vidas continuaron hacia adelante y algunos como Chanel, Rigoberta o Tanxugueiras supieron subirse a la cresta de la ola. Pero, ¿qué pasó con la repercusión mediática del resto tras lucha por el micrófono de bronce?

Rigoberta Bandini durante uno de sus conciertos. EFE

Algunos lo tenían más fácil que otros. Es el caso de las 'Azucar Moreno', el dúo formado por Encarna y Toñi y que suman décadas de trayectoria en el mundo de la música. Y aunque algunos participantes irrumpieron en el Benidorm Fest como auténticos desconocidos, han logrado hacerse un hueco en la industra. La artista Blanca Paloma ha conseguido de nuevo encandilar al jurado, repitiendo candidatura y llegando a la final de la preselección para optar de nuevo por representar a España en Eurovisión.

Por su parte, Rayden comenzó en el 2022 por todo lo alto, con el lanzamiento de su nuevo disco. Pero a pesar del lanzamiento, el cantante madrileño ha confirmado que se tomará un tiempo de descanso para centrarse en su familia y su entorno.

Gonzalo Hermida no pudo actuar en la final tras dar positivo en Covid días antes. Pero la mala suerte no le hizo dejar de luchar por su sueño. Durante este año ha estado envuelto en su gira 'Ignífugo', dando conciertos por toda España. Situación parecida a la de Javiera Mena, que no ha dejado de trabajar desde entonces. Los festivales y los conciertos han sido sus citas favoritas, además de los actos de presentación de su álbum 'Nocturna'. Unos festivales a los que también han seguido asistiendo el grupo Varry Brava, todo un referente en la industria musical indie española.

Pero, ¿qué pasó con el resto? Sobre el joven Xeinn son pocas las noticias que se saben. Publicó en sus redes sociales que preparaba un bombazo tras su paso por el festival, aunque de momento lo único que se conoce sobre su carrera es el título de su próximo disco: 'Perdiendo el control'.

Una situación parecida a la de Sara Deop, que tan solo ha sacado dos singles desde su participación en el Benidorm Fest, no consiguiendo alcanzar las 200.000 reproducciones en Spotify y quedándose incluso algunas en las 30.000 escuchas.

Ahora, queda conocer quién será el nuevo representante de España en el festival de Eurovisión 2023, que en esta ocasión se celebrará en Liverpool los días 9, 11 y 13 de mayo. Y lo más importante, tras el paso por el Benidorm Fest 2023, ¿quién logrará hacerse un hueco en la industria musical?

