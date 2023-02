'Yo me acosté con etarras': El Lobo y otros infiltrados hablan sobre el caso del policía y las 'indepes'

Tumbado en la cama, con ella al lado, el corazón trata de parar su galope. Con la mirada en el techo, los pensamientos inundan su cabeza. Todas las relaciones esconden alguna mentira piadosa, claro, pero nada similar a esto. Ahí uno se lo plantea todo. En esos pocos segundos da tiempo hasta para pensar en si ella, militante anarquista sonriente ahora junto a él, seguiría relajada si supiera quién es; si conociera realmente cómo ha llegado hasta ahí y cómo era su anterior vida. Dijeran lo que dijeran la tinta de su piel y la decoración de su cuarto, él era un policía infiltrado.

La situación ficticia plasmada bien se le podría haber planteado a Daniel Hernández Pons en uno de los encuentros mantenidos con mujeres durante su trabajo encubierto. El policía infiltrado en los movimientos anarquistas e independentistas catalanes acabó por ser descubierto y tuvo que desaparecer tras algo más de dos años en los círculos sociales de Barcelona.

Su cara oculta la destapó La Directa en su último número. El caso ha desatado un gran revuelo en España. Las parejas sexuales del agente durante esta etapa denunciaron que ellas nunca se habrían acostado con un policía y anunciaron que tomarían medidas legales. En el plano político, En Comú Podem registró varias preguntas a la mesa del Congreso antes de que ERC y Bildu exigiesen la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La tormenta desataba comentarios de todo tipo. Lo ocurrido se volvía viral y en las redes se vertían opiniones al gusto de cualquiera, muchas de ellas desde el desconocimiento más absoluto.

El hecho, sin embargo, poco ha sorprendido a quienes más se relacionan con este tipo de prácticas. "A mí me da la risa la acusación de abuso sexual", dice Mikel Lejarza, popularmente conocido como 'El Lobo', por su infiltración en la banda terrorista ETA. "Este es tu trabajo. Son situaciones que se ofrecen y tienes que salvar todas esas barreras que tienes ante ti", dice sobre los infiltrados.

Él mismo narraba en su primer libro cómo mantuvo relaciones sexuales con una mujer durante su infiltración. Lo deja claro de nuevo cuando habla con EL ESPAÑOL. "Lo he contado ya. Hubo un caso en el que una chica me dice que quiere acostarse conmigo. Lógicamente, ¿qué le vas a decir? ¿Que no? Yo no dije que no. Yo estaba haciendo mi trabajo y lo hice lo mejor posible. Es así; a lo largo de la historia ha sido así".

Así son los infiltrados

Iñaki Sanjuán es otra de esas voces expertas en la materia de la infiltración. Inspector Jefe de la Policía Nacional en los servicios de Información como responsable de la sección operativa de terrorismo internacional, hace escasas fechas publicó su libro Operación Protector, la infiltración policial al descubierto. Ha participado en operaciones encubiertas y sabe a qué se debe enfrentar un agente en estos casos.

Explica de forma clara y concisa la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto. "El primero no está judicializado y, por lo tanto, las informaciones que obtiene sólo pueden utilizarse a efectos de inteligencia. Es una figura complicada que carece en España de regulación. El agente encubierto es cuando ya está autorizado por un juez o un fiscal, está bajo su control, puede relacionarse con el entorno criminal de forma constante e, incluso, llegar a cometer delitos". Daniel Hernández Pons era de los primeros: por lo tanto, no necesitaba una autorización judicial como se le ha reclamado.

Cuenta cómo llegan a participar en este tipo de casos los agentes encubiertos. En su libro detalla una serie de exámenes a los que se les somete, aunque comenta que son específicos para cada agente. "Las pruebas son muy duras, se trabaja la resistencia física y psicológica, con pruebas de poner al límite al agente. Se trata de que un futuro agente encubierto se mueva dentro del estrés que genera vivir en una incertidumbre constante".

Explica cómo debe actuar el agente para poder ser uno más del grupo social en el que se introduce. "Siempre digo que, en cualquier infiltración u operación encubierta, el éxito es la cobertura, que un agente tenga un pasado, un presente y un posible futuro, construido de forma sólida y a prueba de comprobaciones. Esto es algo de extrema complicación, pero es vital. El agente encubierto debe de comportarse de una forma idónea para entrar en el entorno de una forma efectiva. Para ello, en ocasiones, tienes que hacer determinadas cosas. Un agente encubierto vive en una mentira permanente, pero debes de actuar de una forma que, esa mentira, todos crean que es la única verdad, incluido el propio agente encubierto".

Le presta todo su apoyo al compañero. "La autoridad judicial se encargará de decidir si su actuación ha sido legal, y desde mi punto de vista personal, subjetivo, sin conocer los detalles del caso, como digo, únicamente por lo publicitado en la prensa, no hay ilegalidad".

Daniel y Lobo

Cuando alguien piensa en un infiltrado en España, rápidamente su cabeza se va a uno de los más conocidos: 'El Lobo'. Lejarza habla con EL ESPAÑOL sobre lo que le ha ocurrido a Daniel. Le parece una infiltración "bastante interesante en la que debe haber conseguido mucha información. Lo único que se puede valorar es como un hecho muy importante".

"Lo que no entiendo es por qué lo han quemado o cómo. Significa un cambio total en su vida. A partir de ahora no podrá hacer ningún trabajo que requiera entrar en nada, lo han quemado del todo", apunta. El nuevo destino del agente, tal y como ya informó EL ESPAÑOL, es una embajada.

El Lobo piensa que este tipo de prácticas son necesarias. "Las tecnologías suplen necesidades y van por delante, pero no podemos evitar el factor humano en ciertos temas de terrorrismo y crimen organizado; no podemos prescindir de él".

Comenta Lejarza que antes de infiltrarse, el agente debe estar "preparado para todo". "Tienes que tener claro que hay barreras que no puedes traspasar, lógicamente. Pero dentro de eso tienes que estar preparado para todo. No sabes cómo te va a surgir sin saltarte la ley".

Ese trabajo tan oscuro ha llevado a Lejarza a vivir situaciones, a priori, inenarrables. "Al principio había tanto interés que mi jefe me llegó a decir: "Si se te pone Franco por delante, te llevas por delante a Franco". Tienes que ser consciente de lo que puedes y no puedes hacer. En aquel momento ese hombre nos decía eso porque nos interesaba una barbaridad para salir adelante y punto".

Pone el foco en cómo y por qué le dijo eso su superior: "Tú tienes que ser consciente de que hay miles de barreras y tienes que buscar la manera de salir limpio, que no puedan juzgarte luego por un fallo que hayas cometido. Tienes que ser consciente de que dentro de tu trabajo no puedes vulnerar la ley. A no ser que realmente, en el caso de que haya una judicialización, te lo permita. Eso también sucede".

Se refiere a los agentes encubiertos, que según la legislación española pueden cometer ciertos ilícitos penales, siempre y cuando tengan autorización judicial y no sean ellos los promotores. El de Daniel no era el caso. "Eso es otra historia", dice Lobo.

Relaciones sexuales y espionaje

"Una cosa son las relaciones consentidas, en las que están de acuerdo uno y otro, como es este caso —comenta Lejarza—. Aquí no hay ninguna violación de ningún tipo y son relaciones admitidas entre ambas partes. Ellas mismas lo dicen claramente. Que él tuviera que hacerlo por su trabajo... No ha hecho daño a nadie, porque la otra persona estaba de acuerdo; él tiene que estar preparado para una cosa de estas".

Su opinión es clara a este respecto: "A mí lo de abuso sexual me da risa… Ellas estaban totalmente de acuerdo e incluso enamoradas de él. Si estaban encantadas de estar con él, que ahora hayan descubierto que era un infiltrado no quiere decir que puedan denunciarle por abuso sexual. Me parece de locos".

Señala Lejarza no obstante que no es necesario mantener relaciones sexuales en una infiltración. "Pero puede ocurrir que tengas que saltar esa barrera". Porque el único objetivo que debe tener un infiltrado es obtener información. El resto es agua de borrajas.

"Puede ser que ocurra algo, que la otra persona te desee, y tú te vas a dejar querer. Tú vas a recabar información. Si te acercas, lógicamente, tienes más facilidad para recabar información. Al fin y al cabo, estamos hablando de espionaje y es así. Para conseguir la información tienes que estar con el enemigo; y es una cuestión que ocurre desde que el hombre es hombre", dice.

Lo cierto es que la infiltración no es nada nuevo. De hecho, a las prácticas de seducción dentro del espionaje se les suele denominar como trampas de miel y son recurrentes. Los ganchos son tanto hombres como mujeres. "Ha habido agentes femeninas infiltradas también. No sabemos lo que han hecho afortunadamente, porque lo malo es cuando hay una fisura y hay información que se termina sabiendo, como en el mío. Eso es lo que no debe ocurrir. Si agentes femeninas les toca una historia de estas, tendrán que hacer frente a ello. No creo que por eso el contrario les tenga que tachar de violación", dice.

Iñaki Sanjuán también hace mención a las agentes infiltradas en su entrevista. "Se habla muy poco de ellas y son verdaderas heroínas. Realizan infiltraciones que, en muchas ocasiones, tienen unas actuaciones o desarrollan unos papeles, digamos, muy desagradables. Son extraordinarias".

Lejarza le da toda la normalidad del mundo; no se sorprende en absoluto por lo ocurrido. "El trabajo de espionaje es así. Cuántas espías ha habido capaces de llevar a hombres a la cama para sacarles información. Y al revés también, pero nunca de manera forzada".

El final de la operación

Una vez descubierto, el agente debe salir de la manera más rápida posible. Iñaki Sanjuán lo describe: "Es uno de los momentos más difíciles y complicados, se debe de extraer al agente, y mantenerlo en seguridad. La extracción de un agente encubierto es complicada en cualquier caso, como se relata en la Operación Protector, además hay que tratar de proteger a los que han ayudado a penetrar en el entorno de investigación".

"Si además dicha extracción es porque el agente encubierto ha sido mordido (es decir descubierto) —como parece haber podido ocurrir en este caso—, todo debe acelerarse sobremanera. En Operación Protector ocurre un hecho real que puede pasar en cualquier momento, de cómo el agente puede encontrarse en cualquier sitio con una persona inesperada y destrozar toda la cobertura y la operación. En el libro se narra una situación real de ello que no dejará indiferente a nadie".

Ahí llega el final de la infiltración. Al menos, la de este agente. Porque esta forma de proceder de los servicios de inteligencia y los de información, que se ha dado a lo largo de la historia, no se para con el final de un 'topo' ni con el avance de la tecnología.

Mikel Lejarza señala que la infiltración cuenta con "el factor humano, es una manera de conseguir una información directa que todos los aparatos no logran y es más frío. Ahí se consiguen los sentimientos, la forma de pensar; lo consigues todo de la persona, que es lo que somos, personas y no máquinas". Eso sí, apunta que se trata también de "garantizar una correcta intervención y siempre que tenga un fin y que no vulneres nada ni te saltes una barrera que no debas".

La polémica que suscita todo esto, para él, tiene otros derroteros. "Lo que es cierto es que no podemos echar tanta mierda encima de un agente que vive infiltrado, que ha hecho su trabajo perfectamente y que tenemos que ver lo que realmente le ha tenido que costar salir adelante y lo difícil que es esta situación, todo lo que conlleva, con un cambio total de vida. Tenemos la costumbre de demonizar por todo. Vivimos en un momento donde la información está por encima de todo y en el que todo vale con tal de hundir a las FCSE".

