La DGT cambia en un mes cómo notifica las multas: conoce el nuevo sistema para no pagar más

A partir del 1 de noviembre de 2022, la Dirección General de Tráfico (DGT) avisa de que dejará de enviar multas en papel a las empresas y personas jurídicas. Ahora lo hará a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV). Por tanto, debes prestar mucha atención a este buzón electrónico si has cometido alguna infracción en la carretera o si has sido multado por los radares por traspasar la velocidad permitida en las autopistas o autovías que, por cierto, conlleva una sanción de hasta 600 euros.

Es completamente necesario que nos demos de alta en el DEV. Para hacerlo, necesitaremos un correo electrónico y un teléfono móvil para poder recibir los avisos de las notificaciones pendientes. Pero, si decidimos no darnos de alta, se asignará automáticamente una Dirección Electrónica Víal donde nos lleguen las multas lo que, no es muy recomendable porque puede que no nos enteremos de las sanciones.

El DEV es un servicio completamente gratuito. Para las personas físicas aún no es obligatorio darse de alta porque las multas, en este caso, seguirán llegando a través de correo postal.

Un Guardia Civil poniendo multas

El objetivo de este sistema es facilitar la vida a los conductores informatizando todo. De hecho, algunos organismos públicos como ayuntamientos o el Servicio Catalán de Tráfico o la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco también, se han ido incorporando al sistema con el objetivo de informar de cualquier cuestión en materia de tráfico.

Las multas notificadas a través del DEV tienen los mismos efectos jurídicos que una una sanción notificada en papel. Por tanto, los plazos para recurrir las multas o acogerse al pronto pago son los mismos: durante los primeros 20 días y el tiempo empieza a contar desde el momento en que la DGT deja el aviso en el registro electrónico.

