Javier, el visionario que empezó a vender hace 13 años los ataúdes de cartón que Sánchez recomienda

Javier Ferrándiz puso los ojos como platos cuando vio la noticia: el PSOE pide usar ataúdes de cartón en las incineraciones. “Me pasaron muchas cosas por la cabeza”, confiesa en conversación con EL ESPAÑOL. Lo llamativo es que él lleva 13 años peleando por sacar al mercado ataúdes de cartón biodegradable que, además de ser ecológicos, abaratan enormemente los costes funerarios a las familias. 13 años, “y nadie me hizo ni puñetero caso”.

Fue en el año 2009 cuando este emprendedor madrileño decidió importar una idea que hace tiempo funciona en otros países de Europa. Lo llamó RestGreen (descanso verde, en inglés). A partir de ahí comenzó una ardua batalla contra la industria funeraria por entrar en el mercado, tal y como narró en una entrevista con este periódico en abril de 2020.

En estos dos años y medio han cambiado las cosas, pero poco. “Ahora ya hay dos funerarias en España que están trabajando con nosotros. Una de Canarias, desde hace algo más de un año. Y otra en la península, Millenivm Tanafune, desde hace cuatro o cinco meses. El coste del féretro es de 350 euros y puede llegar a los 400 euros en Canarias por el transporte. No quiero que vaya más allá de ese precio, porque la filosofía de RestGreen es que sea lo más ecológico y lo más económico posible para las familias”.

Javier Ferrándiz posa para este periódico. Jaime Susanna

—¿Por qué cree que llega ahora esta propuesta?

—Sinceramente, no lo sé. Llevo desde 2009 con el proyecto, en 2013 sacamos la homologación y ha habido bastante recorrido desde entonces. Estamos hablando de nueve años en los que no ha cambiado nada. ¿Por qué ahora? No lo sé. Tampoco me han llamado ni dicho nada.

"Somos los únicos"

La propuesta del PSOE llegó la semana pasada para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso. Los socialistas consideran necesario que se tomen medidas para minimizar el impacto ambiental y sobre la salud de los hornos crematorios. Además de la propuesta del ataúd de cartón, también pone sobre la mesa vestir al difunto con ropa de fibra textil natural, evitar tratamiento de tanatopraxia o que los nuevos crematorios se ubiquen en suelos de clasificación industrial, fuera de los núcleos urbanos.

El partido gobernante recuerda que numerosos estudios advierten de que la incineración de cadáveres humanos produce emisiones contaminantes peligrosas para la salud. La legislación vigente, señalan, ya obliga a los titulares de estos servicios a realizar controles y a disponer de los equipos de filtración necesarios para reducir la carta de tóxicos de sus emisiones. Sin embargo, apuntan que "no siempre se aplican las mejores técnicas disponibles de descontaminación, especialmente en las instalaciones antiguas".

“Ahí nosotros podríamos ayudar y ahora mismo seríamos los únicos”, responde Ferrándiz ante esto. “Ojalá sea verídico y lo saquen pronto. Sobre todo por las familias. Sigo recibiendo correos de gente que quiere usar nuestro féretro y se topan con las trabas de las funerarias. Ahora mismo tenemos una que lo está dando a nivel nacional. Estoy intentando que eso siga y que muchas otras funerarias se unan y que empiece a cambiar todo el sistema”.

Pero las experiencias que ha tenido con la política no han sido buenas. El simple hecho de homologar su producto fue un auténtico calvario. “Según el Reglamento de Sanidad Mortuoria, un ataúd tiene que estar homologado. Vale, ¿y dónde voy a homologarlo? Entonces empecé un periplo de meses yendo por los diferentes ministerios para ver quién era el competente para homologarlo. Di vueltas y vueltas, y nadie me decía nada. ‘No, es Comercio… no, es Industria… no, es Sanidad.... no, es no sé qué…’. Todos me mandaban a otro. Fue lamentable”, explicó nuestro protagonista en su primera entrevista con este periódico.

Extracto del BOE donde se recoge la homologación del ataúd de cartón RestGreen, fechado en 2013.

En los años siguientes, las experiencias no han ido a mejor: “Ofrecimos estos ataúdes a la Comunidad de Madrid por un euro en la pandemia. No lo quisieron. Escribí un correo a presidencia y me derivaron al Ayuntamiento de Madrid y este me derivó a la empresa mixta Servicios Funerarios de Madrid y ahí ya desistí, porque todas las veces que lo he intentado ahí han puesto pegas por todo”.

La lucha de Ferrándiz no se limita al ámbito político. Durante todos estos años se ha topado con la constante negativa de las empresas funerarias a comercializar su producto. Hay más de 600 de estas empresas en España y, hasta hace un año, ninguna había mostrado interés por los féretros RestGreen.

“El beneficio de un ataúd de madera puede ser de más de 1.000 euros. Es la clave de su negocio, lo que más beneficio le reporta. No van a renunciar a eso”. No son pocos los testimonios que verifican esta realidad. “Las funerarias se basan en que son momentos débiles para las personas para sacarles lo que no está escrito. Si la gente pudiera contratar los servicios por su propia cuenta, conociendo a los proveedores y eso, un entierro no pasaría los 700 euros”, declaró en una ocasión un trabajador de una funeraria en Onda Cero.

Así pues, han pasado nueve años desde que Ferrándiz homologara su producto y ha tenid que ver impotente cómo su inventario cogía polvo en un almacén hasta que, finalmente, tuvo que deshacerse de 120 ataúdes que el paso del tiempo y la humedad dejaron inservibles.

Ferrándiz en su entrevista con este periódico. Jaime Susanna

Ahora fabrica en lotes sobre pedido que van directamente a las únicas dos funerarias con las que colabora. Las ventas, por ahora, son testimoniales. Asimismo, sus féretros están fabricados en España. “Me niego a que sea de otra manera”. Incluso fabricar en cartón es más barato en los países asiáticos.

Mientras tanto, la mayoría de ataúdes que se venden en España provienen de China y, según Ferrándiz, no pasan la misma homologación que él tuvo que pasar con su producto. “Yo lo único que estoy exigiendo es que juguemos todos con las mismas reglas. Esto es una opción. No estamos diciendo que las familias deban todas comprar ataúdes de cartón. Es dar una opción. Nosotros, sin hacer nada, recibimos tres o cuatro mails semanales de familias que quieren comprar nuestros ataúd. ¿Y si nos moviéramos?”.

