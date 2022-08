El polémico cartel del hostelero 'antirrojos' que no encuentra camarero: "Millones cobran subsidio"

A José Eugenio Arias-Camisón, dueño del Asador Guadalmina ubicado en el centro comercial del mismo nombre en Marbella, lo conocimos hace unos cuantos años al declararse insumiso con la Ley Antitabaco de Zapatero allá por el 2011. Por aquel entonces, el apodado como hostelero antirrojos tuvo que desembolsar 145.000 euros para abonar la multa correspondiente. Con el paso de los años, su popularidad ha ido creciendo por sus intervenciones mediáticas asegurando que no encuentra trabajadores y criticando al Gobierno.

Su local, lleno de banderas de España y con mensajes llamando a la dimisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, es una parada buscada por los simpatizantes de la extrema derecha aunque ahora Arias-Camisón amenace con echar el cierre y mudarse a Madrid. Así lo ha dejado caer en sus últimas declaraciones, felicitando a Isabel Díaz Ayuso por "su valentía al enfrentarse a este gobierno traidor, separatista, comunista y terrorista" por la cuestión referente a las medidas de ahorro energético.

Después de estos halagos a la popular, el último protagonismo mediático del Asador de Guadalmina no ha llegado directamente de mano de su propietario sino de un cartel que se ha hecho viral en las redes sociales. Un pedazo de papel pegado con letra impresa y pegado en el cristal del negocio ―no se sabe si está ahora mismo allí o estuvo colgado en el pasado― en el que anuncian la búsqueda de camareros, ayudantes de cocina y parrilleros desde hace un año.

"Inmigrantes cobrando pensión"

"Pagamos por encima del convenio y no aparece nadie", afirman, para luego reflexionar sobre una serie de cuestiones que consideran la causa de su problema: "Tenemos a más de tres millones de parados cobrando el subsidio (10.000 en Marbella y 5.000 en Estepona, y 203.000 personas cobrando el Ingreso Mínimo Vital. Y un número indeterminado de inmigrantes ilegales cobrando una pensión y teniendo asistencia sanitaria". Concluye con un "vergüenza nacional".

Me pregunto quién querría trabajar para un tío que miente tanto. pic.twitter.com/Lr0kjm22Y5 — El tío de #LaTertulieta y de #Teleputucas (@MrInsustancial) August 15, 2022

Teniendo en cuenta que casi el 95% de los beneficiarios de las pensiones no contributivas en nuestro país son españoles y que menos de un 5%, unas 18.500 personas, son extranjeros de fuera de la Unión Europea según los datos del Imserso, podemos concluir que este análisis es más un comentario xenófobo y racista que un dato veraz. Pero, el tema no se ha quedado aquí y pronto los tuiteros han relacionado su oferta de empleo con una reseña del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT):

Asador Guadalmina, en San Pedro Alcántara.



Drama en dos actos 👇🏼 pic.twitter.com/Y78wrRTyfo — José Manuel Navarro (@josemanavarro) August 16, 2022

Fue ya en 2019 cuando el SAT denunció que el Asador Guadalmina había usado Facebook para decir que no podían hacer sus arroces porque no tenían trabajadores, echando una vez más la culpa a los subsidios de desempleo. Sin embargo, el sindicato relató una serie de condiciones laborales que no juegan muy a favor de que encuentre empleados con altas a la Seguridad Social solo en un 30% del tiempo, jornada laboral de 12 horas durante 6 días a la semana y un salario de 900 euros que "la mitad la paga en negro".

"Cuando un empresario engaña a la Seguridad Social y no aporta lo que debe a la misma, al fin y al cabo nos afecta a todos porque no se pueden pagar las pensiones, las bajas por maternidad, los subsidios o la sanidad, derechos todos estos conquistados por la clase obrera. Necesitamos una legislación laboral que, si existe esclavitud y fraude a la Seguridad Social, envíe al empresario a la cárcel", escribían desde el SAT. Ahora, tres años después, tampoco se han librado de críticas como estas:

En Asador Guadalmina pagamos por encima del convenio y no aparece nadie. pic.twitter.com/0ALt1w56hf — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) August 16, 2022

Hoy corre por Twitter un cartel de un bar echando la culpa de no encontrar camareros a los subsidios se le olvida decir que es el Asador Guadalmina de Marbella, y que es un antro fascista que en 2019 fue denunciado por el SAT por explotación laboral

Aquí dejo su careto pic.twitter.com/7TaIfEGzBv — Juan. Antifa🔻☭ ❤️💛💜 (@Juan_y_nada_mas) August 15, 2022

Jamás iría a comer al Asador Guadalmina de Marbella y no lo digo porque su dueño sea de ultraderecha sino porque está denunciado por explotación laboral... pic.twitter.com/vwk0z6DWjk — MAG (@Mag71Mag) August 16, 2022

El dueño del Asador Guadalmina solo tiene q ir al SEPE y solicitar camareros, pero claro, el SEPE también le exige al empresario q esté todo legal y en regla y eso tira a muchos empresarios para atrás. 😎 pic.twitter.com/hpV6sMq7fG — POLITIKAZO (@politikazo) August 16, 2022

Vergüenza nacional es que un empresario ponga en su establecimiento un cartel como éste, lleno de bulos y mentiras, mientras dice buscar trabajadores. Como para fiarse de él!!! 🤦‍♂️ pic.twitter.com/kV2zf3mHic — Eusebio Rodriguez (@Eusebio1070) August 15, 2022

No me acercaría ni a 300 metros de un sitio así, como para trabajar en él. pic.twitter.com/SVousX905j — Diego E. Barros (@diegoebarros) August 15, 2022

Jose Eugenio Arias-Camisón @JEArias_Camison, dueño del asador Guadalmina de Marbella no encuentra camareros que se dejen explotar, ¡esto con Franco no le pasaba!, que busque allí empleo Borja Escalona, ahora que se quedó parado... — Miércoles Republicano ❤️💛💜 (@MiercolesRepubl) August 16, 2022

Por favor, una inspección de trabajo para el Asador Guadalmina. — Ángela Sánchez/❤ 🇪🇸🔻 (@ngelaSn65002919) August 16, 2022

Que raro que este hostelero preocupado, que está buscando personal, no incluya el salario a percibir y las horas a realizar...🤔👇 pic.twitter.com/pCCCy2UXSD — Ramón🔻 (@Ramn05497657) August 15, 2022

Eso sí, hay que decir que Arias-Camisón si ha llegado al punto de consenso nacional de estos días:

▶️| El 'youtuber' Borja Escalona amenaza 'A tapa do barril' de Vigo con malas reseñas y pasar una factura de 2.500 euros 'por promoción' si no le dan de comer gratis.



🤷‍♂️| ¿Qué os parece esta actitud?



📲| Sigue informado en https://t.co/a2ube99NJu pic.twitter.com/8SKS46TZEs — EDA TV (@edatvoficial) August 13, 2022

Imagino que esto es coña, no? Quién es este personaje? Ojalá venga a mi casa a comer. — Jose Eugenio Arias-Camisón (@JEArias_Camison) August 13, 2022

Quizás no esté todo perdido.

