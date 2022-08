El traslado del hostelero antirrojos a Madrid: José Eugenio planea irse con Ayuso, "envidia de España"

José Eugenio Arias-Camisón, el conocido como hostelero antirrojos, piensa en abrir un local y trasladarse a Madrid, según se desliza de sus últimas declaraciones hechas en Twitter. "Lo primero de todo, felicitar a la presidenta de Madrid por su valentía al enfrentarse a este gobierno traidor, separatista, comunista y terrorista. Isabel, has conseguido que Madrid sea la envidia de toda España. Yo en cuanto pueda traslado mi negocio y me traslado a vivir a Madrid", ha reconocido, para sorpresa de muchos. ¿El motivo? No está de acuerdo con el plan de ahorro energético del Gobierno.

No es la primera vez que José Eugenio alza la voz contra el Gobierno. Se le ha podido ver juzgando la Ley Antitabaco, las pagas de los desempleados, y la última el plan de ahorro energético. Eso sí, siempre en contra del gobierno. Y esta vez no podía ser menos.

"Animo a todos los empresarios, a los hosteleros y comerciantes, que no cumplan la absurda norma de ahorro energético que lo único que pretende es arruínanos y convertirnos en otra Venezuela", ha proseguido en su alegato.

Arias-Camisón nació en el País Vasco, aunque unos años después se mudó a Marbella porque, según él, allí no gozaba de la suficiente libertad. "Si paseo por la parte vieja de San Sebastián con una banderita de España y la pulsera de la Guardia Civil, no salgo de ahí. Ya no te matan, pero incomodan", dijo a una entrevista en EL ESPAÑOL.

El empresario vasco fundó el Asador Guadalmina, un asador que aspiraba a competir con el famoso Casa Pepe de Despeñaperros, cuya decoración se caracteriza por un diseño de extrema derecha.

[El llanto viral de José Eugenio, el hostelero 'antirrojos' que no encuentra camareros]

Sin embargo, el hostelero defiende que no se trata de algo facha, "a ver, yo tengo mi local lleno de banderas de España. De Franco no hay nada, lo que pasa que para algunos poner la bandera es de fachas", dijo en una entrevista con este periódico en 2021.

Eugenio en Madrid

Lo último del empresario antirrojos fue su crítica hacia el plan de ahorro energético de Pedro Sánchez llevada a cabo para reducir un 7% el consumo de gas.

Y es que este hostelero se niega rotundamente a aplicar la medida en su local, en concreto se opone a subir la temperatura del aire acondicionado a 27 grados. "Mis clientes no tendrán problema en el Asador Guadalmina porque por supuesto nosotros no vamos a respetar esta absurda e ilegal norma de este traidor gobierno. Vamos a tener el aire acondicionado a la temperatura que tienen que estar en verano", señaló con Espejo Público.

Es evidente que José Eugenio tiene declarada persona 'non grata' a Sánchez en su restaurante situado en Málaga. Y es que, en su último tuit, asegura que en cuanto pueda traslada el local y se va a vivir a Madrid.

Asimismo, ha querido aprovechar para remarcar su opinión sobre el plan del ahorro energético. "Quiero animar a todos los empresarios, hosteleros y comerciantes que no cumplan absurdas normas de ahorro energético que este gobierno nos quiere imponer", ha manifestado en Twitter.

[El hostelero 'antirrojos' que no encuentra camareros: "La gente prefiere la paguita a trabajar"]

Del mismo modo, terminaba el vídeo diciendo: "Unámonos todos y luchemos contra ellos. Viva España".

Polémica Eugenio

Sus polémicas intervenciones le han llevado a enfrentarse con cientos de tuiteros, periodistas y activistas de izquierda, y para sorpresa de todos, también con quien comparte espectro ideológico.

José Eugenio, dueño del Asador Guadalmina.

Su primera intervención, como se ha comentado antes, fue criticando la Ley Antitabaco por la que tuvo que pagar una multa de 145.000 euros. La segunda fue cuándo arremetió contra los sueldos y las jornadas de los trabajadores, en la que comentaba que muchos de los españoles no quieren trabajar, "prefieren cobrar la paguita".

Además, también se le ha visto enfrascarse en la polémica de la subida de precios del carburante y su última bala, al menos por el momento, la ya citada oposición al plan energético de Sánchez.

Sigue los temas que te interesan