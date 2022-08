ForoCoches lo vuelve a hacer: tumba los canales de Borja Escalona, el youtuber más odiado

Las redes en España están ardiendo a tenor de un suceso muy reciente. El youtuber Borja Escalona causaba indignación en Internet, además de por otras cosas, gracias a su vídeo viral intentando comer gratis en el restaurante gallego 'A tapa do Barril'. Unas amenazas que subió a su canal de YouTube y que posteriormente provocó que la web de reseñas del restaurante se llenara de reviews negativas.

[Cómo trabaja un youtuber: así es el día a día de seis influencers en España]

La trama no acaba aquí. Y es que según asegura ForoCoches, el famoso portal satírico de España, el canal de YouTube de Borja Escalona ha sido cancelado gracias a ellos. En su cuenta de Twitter se jactan de haber conseguido tumbar no solo su canal de YouTube, sino su canal de Twitch, desde el que retransmitía algunos de sus actos más polémicos.

Aunque ForoCoches no ha entrado en detalles sobre cómo ha conseguido esto, es inevitable pensar que lo ha logrado gracias a movilizar a su ingente comunidad de foreros, que podrían haber denunciado en masa dichos canales. Sea como fuere, Borja Escalona se ha visto obligado a abrirse un nuevo canal de YouTube.

ForoCoches lo vuelve a hacer

"De nada, Internet". Así reza el tuit viral del foro en el que muestran cómo uno de los vídeos de Escalona ha dejado de estar disponible. El motivo es simple: el vídeo ya no se encuentra visible "porque se ha cancelado la cuenta de YouTube asociada a él". Continúa con una captura de la página del canal de Escalona, que ha dejado de existir.

Por supuesto, Escalona no solo ha creado un nuevo canal, sino que está aprovechando un canal secundario al que le ha modificado el estilo para que no se le reconozca. Pero va más allá, ya que usuarios de ForoCoches, no contentos con haber acabado con el canal del youtuber, buscan hacer objetivos a sus otras redes sociales.

ForoCoches ha subido a su TikTok vídeos satíricos sobre el tema. Con el hashtag #SaludosdeForoCoches, el sitio hace mofa sobre cómo Escalona se habría "metido" con ForoCoches, provocando la ira de su comunidad. De esta forma, las dos principales vías de difusión de Escalona ahora son historia. Escalona, como es lógico, ha reaccionado a esto asegurando que "monetizará" su nuevo canal desde cero.

ForoCoches y los trolleos

Los llamados trolleos o 'troleos' en España son una constante del sitio. Nacido en 2004, el foro ha vivido algunos momentos tremendamente estelares con otros sucesos de Internet y de la televisión. De hecho, uno de los más conocidos fue el caso del ganador de Got Talent, 'El Tekila'. Un estrafalario personaje que ganó el talent show gracias al foro, provocando que las redes sociales y el público se quejasen.

Forocoches. Forocoches Omicrono

Otro momento mítico involucró a unos mariachis en el Parlament de Catalunya. ForoCoches envió a un grupo de mariachis a cantar rancheras cuando se estaba debatiendo la Ley de Transitoriedad al convocar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Llegaron incluso a comprar una corona de flores: "Democracia, ForoCoches no te olvidará".

Algo similar ocurrió en Ferraz, en la sede del PSOE. En 2016, después de que se celebrara el comité federal más caótico que se recuerda en el partido socialista, ForoCoches se dispuso a mandar unos mariachis a Ferraz, justo en los momentos de mayor tensión.

Por último, se encuentra el famoso caso de 'John Cobra', o también conocido como Mario Vaquero. Este youtuber de Valencia pudo ir a Eurovisión, ya que una campaña de votación perpetrada por ForoCoches provocó que Cobra llegara a la gala de finalistas. El espectáculo fue tan bochornoso que incluso llegó a desquiciar a Anne Igartiburu, que supo mantener el tipo como una gran profesional.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan