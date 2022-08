TikTok, Alibaba y otras grandes tecnológicas chinas entregan al gobierno su algoritmo

Las grandes empresas tecnológicas chinas como Alibaba, el propietario de TikTok, ByteDance y Tencent han compartido información sobre sus algoritmos con el regulador de internet del Gobierno de China. Mientras gigantes estadounidenses como Meta o Alphabet, matrices de Facebook y Google, protegen sus algoritmos como secretos comerciales, en el país asiático se ha publicado por primera vez cómo funcionan estos sistemas de más de 30 empresas.

[China quiere revisar cada comentario en internet antes de que se publique]

El regulador de internet, Cyberspace Administration of China (CAC), el mismo que en junio pedía revisar cada comentario compartido en redes sociales o páginas web, ha publicado una lista con detalles sobre el funcionamiento de estas plataformas. En principio, se pretende que los consumidores comprendan por qué ven un contenido y no otro, es decir, qué determina lo que encuentran en la red.

Los algoritmos son la base de redes sociales y otros servicios online, deciden lo que ven los usuarios y en qué orden, por lo que, desde China y Occidente se les ha acusado de influir en sus elecciones. Suelen basarse en los gustos de cada persona, entre otros aspectos, pero aunque las empresas explican parte de su estructura cuando surgen críticas, mantienen en secreto información clave.

Recomendando contenidos

En la lista publicada se informa, por ejemplo, que la empresa ByteDance, creadora de TikTok, ha aplicado en su versión china de la red social, Douyin, un algoritmo que tiene en cuenta los datos de comportamiento de clics, la duración de los vídeos, los me gusta que da cada persona, comentarios, retransmisiones y otros datos del historial del usuario. De igual manera, la tecnología del buscador de internet Baidu evalúa los riesgos de seguridad que plantea el contenido publicado y ayuda al personal de la empresa a decidir si algo debe seguir publicado o eliminarse.

Esta tecnología no solo sirve a las compañías para regular el contenido al que tiene acceso cada usuario, también regulan el comercio online. En Douyin, recomiendan opciones para insertar y personalizar los vídeos que se suben como titulares o recomendaciones de productos. Esto ocurre también, por supuesto, en el algoritmo de Alibaba, rival de Amazon, que selecciona los productos según los clics del usuario, las compras que realiza, el volumen de ventas de cada producto y otros datos.

Logo de TikTok y Douyin, creadas por ByteDance Dado Ruvic Thomson Reuters

Por su parte, WeChat, una de las redes sociales más populares en China, explica en el comunicado que su tecnología recomienda información basándose en el historial de navegación del usuario. El algoritmo registra lo que ve esa persona y su interacción y genera gráficos para ofrecer texto y vídeos recomendados.

En el comunicado se indica que la lista con esta información se actualizará de forma habitual con la intención de frenar los abusos de la red en un ejercicio de transparencia único.

Control de internet

Los detalles incluidos en esta primera lista no profundizan en el código de cada algoritmo y no está claro hasta qué punto las empresas han revelado su software, pero a cada empresa se le ha asignado un número de registro, por lo que la CAC podría ejercer un mayor control sobre ellos. Zhai Wei, director ejecutivo de un centro de investigación sobre la competencia en la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China Oriental, explica a Bloomberg que la información cedida por cada marca seguramente sea "mucho más detallada que lo que se publicó" involucrando secretos comerciales que no se divulgarán al público.

Usuarios de China con sus móviles JASON LEE Thomson Reuters

La administración china tiene un largo historial de control de internet regulando o censurando lo que en la red se publica, hasta imponiendo un límite de tiempo de uso para los menores. En marzo, adoptaron nuevas reglas por las que los usuarios debían tener la posibilidad de no contribuir con su historial a las recomendaciones de cada servicio online. Según esta regulación, las empresas también deben aportar información al CAC como la seguridad de los algoritmos, los datos que recopilan, si es biométrica o que identifique a cada usuario.

Instagram, propiedad del gigante estadounidense Meta, ha explicado públicamente alguna vez el funcionamiento de su algoritmo para apaciguar las críticas de los usuarios. No obstante, es la primera vez que se revela una muestra tan amplia con las decisiones de compra y visualización.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan