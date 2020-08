Trump da un ultimatum a TikTok y ésta no descarta mudar su sede fuera de EEUU

Donald Trump sigue tirando de la cuerda del culebrón de TikTok. Después de anunciar que prohibiría la red social en Estados Unidos (y otras apps similares), TikTok y su empresa matriz, ByteDance, ha estado manteniéndose firme contra el presidente. Este, ahora, ha dado un ultimátum.

Trump asegura que cerrará TikTok en los EEUU el día 15 de septiembre si ByteDance, la firma matriz de TikTok, no vende la empresa a una firma estadounidense y no proporciona una parte del monto del acuerdo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El presidente no ha explicado detalles sobre este último procedimiento.

ByteDance, por su parte, sigue en su posición beligerante:no descartan mudar su sede fuera de los Estados Unidos si así lo ven necesario, ya que aún no tienen una solución al respecto.

El ultimátum de Trump

Donald Trump en una imagen de archivo. Reuters

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio el lunes de plazo hasta el 15 de septiembre a TikTok para pasar a manos de capital estadounidense o enfrentarse a su prohibición de operar por motivos de seguridad nacional.

Trump advirtió de que TikTok tendrá que cerrar el 15 de septiembre si no acepta la compra por parte de Microsoft, y aseguró que el Departamento del Tesoro deberá "recibir mucho dinero" de la operación de venta, sin especificar en qué concepto o cómo se llevaría a cabo.

"No me importa si es Microsoft u otra compañía grande, una compañía segura, una compañía muy estadounidense tiene que comprarla", aseguró el mandatario. La Administración Trump, así como importantes congresistas demócratas, aseguran que el uso tan extendido de TikTok pone en riesgo la privacidad de los datos de estadounidenses y la seguridad nacional, ya que sostienen que la aplicación está expuesta, a través de ByteDance, a instrucciones e intervención del Gobierno chino.

Satya Nadella, tal y como informa Invertia, ya ha mostrado su interés en adquirir parte de TikTok. Según un comunicado de la firma de Redmond, Microsoft estaría "preparada para continuar las discusiones para explorar la compra de TikTok en Estados Unidos".

ByteDance no tiene aún solución

App de TikTok.

Zhang Yiming, fundador y consejero delegado de ByteDance, la compañía tecnológica china creadora de la red social de vídeos cortos TikTok, aseguró que aún no han encontrado una solución final para la venta de su negocio en Estados Unidos a una empresa estadounidense, informaron hoy los medios chinos.

En una carta interna a los empleados de la compañía, Zhang dijo que Bytedance no está "de acuerdo con la decisión" de vender su filial estadounidense -impuesta por Washington- ya que "siempre se han comprometido a proteger los datos de los usuarios y mantener la neutralidad y transparencia" de TikTok.

"No hemos encontrado aún una solución final pero, considerando la situación internacional actual, debemos afrontar la orden del presidente estadounidense de prohibir TikTok y la decisión del Comité de Inversión Extranjera de EEUU (CFIUS)", dijo el fundador de la popular red social, que le ha convertido en uno de los hombres más ricos de China.

Xi Jingping, presidente chino. Reuters

Zhang añadió que entretanto no descartan "ninguna posibilidad", después de que Microsoft anunciase el domingo que continuará las negociaciones para adquirir el negocio de la firma china en Estados Unidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China se opone a la venta forzada de TikTok, versión internacional de la red social china Douyin, una operación que en su opinión viola los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

ByteDance acusó el lunes a su competidor Facebook de "copiar" su servicio con el nuevo formato Reels de la compañía estadounidense.

Mudar su sede fuera de los EEUU

La tecnológica china ByteDance, creadora de la red social de vídeos cortos TikTok, se plantea mudar la sede central de TikTok, su aplicación estrella, fuera de Estados Unidos, donde el Gobierno intenta prohibirla, informa hoy la televisión china.

"Estamos explorando la posibilidad de establecer una sede central para TikTok fuera de Estados Unidos", indicó un portavoz de la compañía citado por la cadena estatal CGTN.

Otro representante de ByteDance, que citó "la situación actual" sin referirse directamente a la polémica con Washington, aseguró que la tecnológica "está comprometida con (sus planes de) ser una empresa global".

En los últimos días, la prensa británica había especulado con la posibilidad de que Londres fuese la ciudad escogida para estas oficinas, aunque la empresa todavía no ha confirmado tal elección.

El fundador y consejero delegado de ByteDance, Zhang Yiming, ya ha dejado claro a sus empleados que no está de acuerdo con la decisión, ya que defiende que "siempre se han comprometido a proteger los datos de los usuarios y mantener la neutralidad y transparencia" de TikTok.