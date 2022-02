Forocoches se rediseña por primera vez, y esta vez no es un troleo: más limpio y con modo oscuro

Aunque hoy en día tengamos muy normalizado Internet y lo sepamos prácticamente todo de él, hubo una época en España que, como se dice, 'todo era campo'. En ese 'campo', en el año 2003, nació uno de los foros en España que más revuelo han causado en los últimos años: Forocoches. Un sitio que se ha mantenido casi inerte en diseño durante este tiempo, y que ahora por fin recibe un necesario y profundo rediseño.

Tal y como explican desde la propia Forocoches en un hilo dedicado, se ha realizado un rediseño para la versión móvil del foro. El propio equipo en este hilo reconoce que el diseño anterior ha permanecido durante demasiado tiempo, y con este cambio estético han aprovechado para introducir nuevas funcionalidades, como un nuevo menú lateral que recoge las páginas más comunes del usuario de Forocoches.

Otra de las grandes novedades que llega con este rediseño de la web es un modo oscuro, que será especialmente relevante para los usuarios que usen interfaces oscuras con pantallas OLED en sus móviles. No obstante, el añadido que más apreciarán algunos usuarios será el botón para volver al diseño anterior.

Rediseño en Forocoches

Los usuarios que lleven usando Forocoches desde hace años se encontrarán con que este cambio estético también influirá en su estilo de uso. Por ejemplo, se ha mejorado sustancialmente la navegación dentro de los hilos del foro, con una reorganización directa de todas las acciones del usuario, como citar, responder, etcétera. La idea es que todo sea más accesible, y por ello se han incluido accesos directos para volver al subforo principal.

Rediseño de Forocoches.

Esto también se aplica al editor de texto para crear temas, que también se ha renovado y las funciones principales del editor de la versión web de escritorio. El feed principal en el que se aglutinan todos los temas también se ha renovado haciendo que la tipografía sea más clara, los elementos estén mejor ordenados y en definitiva que todo se vea de un solo vistazo.

Por otra parte, el modo oscuro no es totalmente negro, sino que es un modo noche grisáceo para mantener una "compatibilidad con una paleta de colores viva", según Forocoches. De hecho, el equipo deja claro que la decisión de hacer que este tema oscuro sea gris no es ni mucho menos un error. Además, se ha establecido una opción para activar el modo noche de forma automática, en función del tema del dispositivo que se use.

Diseño de Forocoches. Manuel Fernández Omicrono

El menú lateral es el gran protagonista, ya que reúne los aspectos más esenciales del uso de Forocoches, como los mensajes privados, las menciones o ajustes de perfil. Es en los ajustes donde el usuario principal se encontrará el botón para volver al diseño antiguo si así lo requiere, aunque el propio equipo de Forocoches no recomienda hacerlo.

Finalmente, Forocoches ha anunciado que esta semana unificarán los dominios del foro en un mismo dominio, forocoches.com. Así, se podrá usar la versión de escritorio en el teléfono usando la opción predeterminada de solicitar la versión de escritorio que navegadores como Safari o Google Chrome tienen integradas.

