Alfredo volvió a vivir con Virginia tras acabar la orden de alejamiento y la mató en el Guadalquivir

Virginia C. G. vivía en uno de los bajos de la calle Ágata. El pasado 25 de abril se le perdió la pista, se le vio por última vez en esta vía, en el sevillano barrio de San Jerónimo. Fue su hermana quien dio la voz de alarma apenas unos días después, el 4 de mayo. Sin embargo, la Policía no hizo públicos sus rasgos físicos ni su foto. Tampoco pidió la colaboración ciudadana para encontrarla. Los agentes sospecharon desde el primer momento que su pareja sentimental, Alfredo C. G., podía estar detrás de todo.

Dos meses después, la Policía Nacional lograba que Alfredo dijera la verdad. Este miércoles, el presunto asesino de Virginia llevaba a los investigadores del Grupo de Homicidios a una dársena del río Guadalquivir, en una zona cercana al barrio donde ambos convivían, para mostrarles dónde había escondido el cadáver de la que fuera su pareja.

Los agentes descubrieron el cuerpo de la mujer envuelto en bolsas de plástico de color negro y de cierto grosor. No estaba en el agua, sino en uno de los cañaverales. A pesar de que se trata de una zona con cierto tránsito y de fácil acceso, es complicado que se acerque algún viandante a un lugar lleno de vegetación.

No han trascendido datos de cómo Alfredo, de nacionalidad boliviana al igual que la víctima, acabó con la vida de Virginia. Tampoco sobre cómo la llevó hasta esta dársena del río a su entrada norte por la ciudad de Sevilla. El juez encargado del caso, el titular del Juzgado de Violencia de Género número 3, ha decretado el secreto de sumario.

Los investigadores están a la espera del resultado de la autopsia para confirmar la identidad de la mujer, aunque todo apunta a que se trata de Virginia. La intención es esclarecer si su fallecimiento se produjo inmediatamente después de su desaparición o fue posterior y pudo haber estado retenida durante un tiempo.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, apuntó que se trata de la quinta víctima de la violencia machista en lo que va de año en Andalucía, la número 21 en España.

Ella estaba en el sistema Viogen

Ya había antecedentes de malos tratos. De hecho, Alfredo fue condenado en 2020 a 16 meses de alejamiento de su expareja por violencia machista.

"Tras un juicio rápido saldado por conformidad entre las partes, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla lo condenó el 31 de agosto del año 2020 por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género cometido sobre la víctima y le impuso 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y 16 meses de alejamiento de la fallecida (a una distancia de 300 metros), así como la prohibición de comunicarse con ella", informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

⚠️ Estamos recabando datos del asesinato de una mujer de 51 años en la provincia de Sevilla por presunta #ViolenciaDeGénero.



🔴 De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 21 en 2022 y a 1.151 desde 2003.#NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) June 22, 2022

La víctima estaba inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica (VioGén). Así lo aseguró Fernández, el delegado del Gobierno en Sevilla, quien también desveló que Virginia había sido víctima de la violencia machista por parte de otra pareja anterior. Tenía un seguimiento activo por este caso, en el

"No tenemos un sistema que al cien por cien evite estos casos, el miedo lleva a que no tengamos toda la información para hacer el seguimiento", estimó el delegado del Gobierno en Andalucía.

Alfredo y el alcohol

La relación entre Alfredo y Virginia había tenido diversos vaivenes. Desde hace cuatro años ambos convivían de alquiler en la planta baja de uno de los bloques de la calle Ágata, señaló Diario de Sevilla.

Este mismo periódico habló con los vecinos, quienes aseguraron que Alfredo tenía "un problema con el alcohol y solía emborracharse frecuentemente". La propietaria de la vivienda arrendada por la víctima y su asesino desconocía tal límite: "Me he enterado hoy, que me han llegado las quejas. Nunca me lo comunicó nadie. De haberlo sabido, habría rescindido el contrato inmediatamente. Como inquilino, me pagaba religiosamente y nunca me dio problemas".

La mujer compró el piso hace dos años y mantuvo a la pareja en el alquiler, con un acuerdo que provenía heredado del anterior propietario.

Cabe recordar que las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Virginia es la vigesimoprimera víctima de la violencia machista en España en lo que va de año. En 2022, también han sido asesinadas, Gema Jiménez, 44 años, María Luisa, 48 años, Ouardia, de 43 años, Maite, de 50 años, Eva María, de 50 años, Victoria, de 46 años; África, de 44 años; Teodora, de 42 años; Claudia, de 17 años; Mercedes, de 51; Lobna, de 32; Isabel Velasco, de 45; María Ángeles, de 47; Ivet, de 25, Luna, de 32; Mónica, de 50; Sara Pina Yeregui, de 38 años. La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 53 mujeres asesinadas en 2017, 47 en 2018, 55 en 2019, 43 en 2020 y 41 víctimas en 2021.

