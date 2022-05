La inesperada multa de la DGT por mirarse en el retrovisor con una mano en el manillar al conducir

La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue tratando de que no haya accidentes en las carreteras y para ello multa a todos aquellos que no cumplan con las reglas establecidas. El último ejemplo, quizás, el más sorprendente: sancionar a un conductor don 90 euros por mirarse en el retrovisor como si fuera un espejo, según cuenta SocialDrive en su cuenta de Twitter. Esto se suma a otras multas como la de 6.000 euros por llevar deteriorada la matrícula o la de 260 euros por no abrir la puerta como es debido.

En la multa recogida por SocialDrive se puede ver que al conductor se le multa por conducir sin mantener la propia libertad de movimientos mirándose en el espejo del retrovisor con una mano en el manillar y la otra en el retrovisor. Por eso, al conductor le han sancionado con una multa de 80 euros según el artículo 16.1 del Reglamento General de Circulación.

El conductor cometió la infracción en la N-240 y fue multado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza. El motivo principal es que se considera que no está prestando la atención que merece a la carretera.

La multa ha sido publicada a la espera de que se sepa el balance que ha dejado el puente de mayo en las carreteras. En total, durante estos tres días, la DGT puso en funcionamiento todos sus dispositivos para evitar los accidentes durante estas fechas tan señaladas en las que ha sido festivo en siete comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia.

Para reforzar la seguridad la DGT puso en funcionamiento 780 radares fijos y 545 móviles. Todos ellos para evitar que los conductores sobrepasen la velocidad máxima y no tengan que pagar los 600 euros de sanción máxima.

