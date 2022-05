Por qué los jóvenes ya no ven la televisión tradicional: sus razones más allá de Netflix

Hagan una prueba. Pregúntenle a su sobrino, a su nieto o a su hijo – siempre que estos sean menores de 30– si ven la televisión tradicional. Probablemente, todos les dirán que no, que ellos se informan a través de Twitter, se entretienen en TikTok o Instagram, y que ven series en HBO, Netflix o Amazon. Que eso, para ellos, es lo normal. Y que usted, en fin, está desfasado. Es lo que se deduce de los datos recogidos por Kantar Media esta misma semana. En ellos, la televisión sufre el mayor batacazo de su historia en un mes de abril registrando su peor dato de consumo desde que se empezaran a medir las audiencias en 1992.

En concreto, cada español vio la televisión una media de tres horas y 17 minutos al día, lo que supone 32 minutos menos que en el mismo periodo de 2021. Es decir, el descenso es de un 14% en un solo año. Hay dos millones de españoles (el 4,5% del total de televidentes) que viven felices sin acercarse a la ‘caja tonta’. ¿Y qué hacen? Sin duda, optar por otras opciones.

Por edades, Antena 3, cadena más vista en este mes de abril con un 13,6% de cuota de pantalla, es la más vista entre mujeres y mayores de 64 años; y Telecinco, la segunda en share (12,1%) lidera la franja de entre 45 y 64 años. Los menores de 44 años optan por los canales temáticos de pago. ¿Y el resto? Directamente, ni están ni se les espera.

Las plataformas se han multiplicado y con ellas lo ha hecho toda la oferta y los hábitos de consumo. “Antes veías una serie y esperabas cada semana la emisión. Ahora, no. Nosotros somos los que elegimos qué queremos ver y en qué horario lo queremos hacer. Esto no quiere decir que no se vea la televisión, sino que no se hace como lo veníamos haciendo hasta hace poco”, explica Marta Burgos, socióloga investigadora en el Euro Mediterranean University Institute, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, a EL ESPAÑOL.

Ese cambio de hábitos se observa, sobre todo, en los más jóvenes. María José, a sus 27 años, prácticamente ha dejado de ver la televisión. “Con el trabajo no me da tiempo y al final cuando llego a casa me pongo Netflix, HBO… Pero también lo veo en mis alumnos”, explica en conversación con este periódico. Y lo mismo les ocurre a José y a Dina. Si acaso, ven El Hormiguero de Pablo Motos o el Desafío, de vez en cuando las noticias… Pero, sobre todo, consumen series en las plataformas de streaming. “Es que no han sido educados en esperar a que les lleguen las cosas. Ellos han aprendido a tenerlas en el momento”, añade la socióloga Marta Burgos.

José y Diana.

Pero esa franja de edad se extiende más allá de la veintena. “La gente de 30 e incluso de 40 también se ha sumado a este método”, prosigue Marta Burgos. Es el caso de Juan, que tiene 44 y sólo se acerca a la televisión tradicional para ver los informativos. El resto lo consume a través de las plataformas o bien en Twitch. “Ahí veo cosas de videojuegos, cuando hablan de fútbol, a Ibai...”, cuenta a este periódico.

De quién es el problema

Es la televisión la que no llega a los jóvenes o son los jóvenes los que no quieren saber de la televisión. Nadie sabe si fue antes el huevo o la gallina. “Los canales tradicionales podrían acercarse a ellos ofreciéndoles contenidos de su gusto, pero es verdad que los jóvenes están hechos a la inmediatez… y, por otra parte, no son su público objetivo”, reconoce Marta.

María José.

Pero no es oro todo lo que reluce en este nuevo hábito. La necesidad de los jóvenes de tenerlo todo al momento, sin tener que esperar y a un módico precio, puede crear “gente impaciente que tenga poca resistencia a la frustración”, avisa Marta. La televisión, por tanto, queda para “los más mayores, que sí siguen un modelo tradicional y atienden a esa lógica”. Con los jóvenes no hay “vuelta atrás”, sentencia Marta. Y eso es lo que se deduce tras los datos de este mes de abril.

Lo más visto en abril

Tras Antena 3 y Telecinco, La 1 de TVE fue la tercera cadena más vista con un share del 8,3%. Le siguen laSexta (6,3%) y Cuatro (5%). La 2 ocupa el último lugar con un 3%. Entre los programas más vistos, la final de la Copa del Rey entre Betis y Valencia fue líder indiscutible con una audiencia del 50,6% durante los penaltis. El resto de puestos entre el top 20 son para Antena 3, que destaca por los informativos (con 28 meses de liderazgo) y programas como Pasapalabra y El Hormiguero 3.0.

En Telecinco lo más visto del mes fue el estreno de Supervivientes con un 21,7% de share y en la televisión de pago el líder indiscutible de audiencia fue el partido entre Manchester City y Real Madrid de la Champions League, que congregó frente al televisor a 1.352.000 espectadores.

