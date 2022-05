Madrid ya multa en la Zona de Bajas Emisiones: qué vehículos no pueden pasar desde hoy al centro

Los turismos que no respeten la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) serán multados desde este lunes en Madrid. Tras un periodo de prueba de cuatro meses, el consistorio de la capital comienza a multar en este inicio de mayo a todos los que incumplan el nuevo protocolo contra la contaminación con hasta 200 euros.

La ZBE es la nueva planificación del Gobierno de Martínez Almeida para sustituir a Madrid Central. La implantación de este modelo, no obstante, no será definitiva hasta 2025, año en el que terminará por completarse todo el plan.

El inicio de este calendario progresivo comienza este lunes. Se multará a los vehículos con clasificación ambiental A, los turismos diésel matriculados antes de 2006 y los turismos gasolina matriculados antes del 2000 no domiciliados en Madrid —es decir, que no estén en el Registro de Vehículos y que no paguen el Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica en la ciudad—.

Señal que indica que es una Zona de Bajas Emisiones.

Los turismos con catalogación de función de utilización 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterrenos) deberán ser los primeros en acatar la norma.

Como es obvio, existen algunas excepciones para no ser sancionados: los turismos A domiciliados en Madrid, los que sean conducidos por o para trasladar a personas con movilidad reducida y tarjeta de estacionamiento, los 'históricos, emergencias, fuerzas armadas y camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores.

Todos los vehículos serán vigilados a través de un sistema de cámaras que comprobará las matrículas de todos los vehículos para conocer su catalogación ambiental.

Aquellos vehículos que incumplan la normativa cometerán una infracción grave de tráfico. Esto significa que se enfrentarán a una multa de 200 euros, que quedará en la mitad en caso de pagarse de forma temprana.

El plan progresivo

El plan diseñado por el Gobierno de Martínez Almeida contempla que los turismos A no puedan circular por la M-30 a partir de 2023. Pero, no sólo eso: a partir de 2024 no podrán circular en ninguna de las vías urbanas del municipio de Madrid.

Ya en 2025 las restricciones pasarán a afectar a los turismos inscritos y domiciliados en Madrid. Igualmente afectará a camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores.

