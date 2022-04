¿Puedo ir con mi coche viejo (y sin etiqueta de la DGT) por la M-30 de Madrid sin multa?

Desde este lunes 2 de mayo, todos aquellos usuarios de coches viejos (al menos 16 años de antigüedad) y que no tengan la etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT) recibirán una multa de 200 euros sin circulan por el interior de la M-30.

Esto se debe a que acaba de finalizar el período de aviso informativo para conocer la Madrid Zona de Bajas Emisiones… Para intentar entender por qué ocurre esto, a qué coches afecta y si mi coche puede ser multado, desde MOTOR ECO de EL ESPAÑOL hemos preparado las siguientes preguntas y respuestas.

¿Cuándo entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones? ¿Por qué Madrid tiene esta Zona de Bajas Emisiones?

Desde el pasado 1 de enero de 2022 Madrid estableció una gran Zona de Bajas Emisiones. En concreto, esta gran Zona de Bajas Emisiones se corresponde con todo el interior de la M30, una extensión a la a que se ha llamado Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La principal razón de crear Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es porque todas las ciudades de más de 50.000 habitantes por ley están obligadas a tener una zona de bajas emisiones.

En su momento, Madrid ya contaba con Madrid Central, que pasó a llamarse Madrid 360 y después se sumó Plaza Elíptica. Sin embargo, desde este año 2022 el área se ha ampliado a todo el interior de la M30.

Mapa de la zona de bajas emisiones de Madrid.

¿Cuál es la novedad? ¿Qué ocurre a partir de mayo de 2022?

La principal novedad es que entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de mayo de 2022 estaba en vigor un período de aviso. Es decir, la Zona de Bajas Emisiones de Madrid estaba vigente afectando a todo el interior de la M30, si bien los conductores no recibían sanción, sino solo una carta informativa.

En concreto, en este período de cuatro meses el Ayuntamiento ha remitido 56.653 cargas informativas a todos aquellos titulares de vehículos sin etiqueta que entraban en el interior de la M-30.

Ahora por tanto lo que ocurre es que, una vez finalizado el período de aviso, el Ayuntamiento de Madrid comenzará a sancionar telemática a aquellos turismos que no puedan acceder a la Zona de Bajas Emisiones.

¿Qué coches no pueden acceder a la Zona de Bajas emisiones?

Los coches que no pueden acceder al interior de la M-30 son aquellos que no tienen el distintivo (pegatina) de la Dirección General de Tráfico.

Con ello no nos referimos a los coches que no disponen de ella o a aquellos usuarios que no la han pegado… Sino que en realidad estamos hablando de aquellos coches que, por su antigüedad, no les corresponde distintivo.

Es lo que la Dirección General de Tráfico denomina como vehículos de clasificación ambiental A o vehículo con distintivo A, pero en realidad son aquellos que no pueden tener la etiqueta de la DGT (la pegatina que se pega en el parabrisas).

Episodio de contaminación de Madrid.

¿Cuántos años de antigüedad tienen estos coches?

Pues dependerá del combustible que utilicen. Así, en el caso de que sea un coche de gasolina, estaríamos hablando de los matriculados antes del año 2000.

Por tanto, hablamos de coches con cerca de 22 años de antigüedad. En el caso de los diésel, son los matriculados antes de 2006, aquellos que tienen 16 años de antigüedad. Son vehículos, muy viejos ya que superan en varios años la antigüedad media del parque en España que de media es de 13,5 años.

¿Cómo sé qué etiqueta tiene mi coche?

Lo más fiable es consultar la página web de la DGT e introducir la matrícula. Así es cómo todos los usuarios pueden saber si tiene o no tiene etiqueta y cuál le corresponde.

¿Por dónde no puedo circular? ¿Qué incluye Madrid Zona de Bajas Emisiones ZBE?

Pues supone todas las vías urbanas que están en el interior de la M-30. En cuanto a los distritos afectados, son Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Chamberí, Tetuán, parte de Moncloa Aravaca y parte de Fuencarral-El Pardo, entre otros.

Tráfico por las calles de Madrid.

¿Puedo circular por la M-30?

Sí. Si mi coche no tiene la etiqueta de la DGT sí puedo circular por la M-30, ya que la propia M-30 no está incluida en estas restricciones. Sin embargo, esta situación solo será para este año 2022. Desde el 1 de enero de 2023 tampoco se podrá circular por la M-30.

Tengo un coche sin etiqueta pero estoy empadronado… ¿Me multarán?

No. Es una de las pocas excepciones que hay. Aquellas personas que estén empadronadas en Madrid, que el vehículo esté a su nombre y que peguen el IVTM del Ayuntamiento de Madrid (lo que se conoce como numerito) no recibirán sanción alguna hasta el 1 de enero de 2025. A partir de ahí, sí serán sancionados por desplazarse por todo el municipio de Madrid con un vehículo sin etiqueta.

¿Y si tengo una moto vieja sin etiqueta… me multarán?

En esta fase no. Las motocicletas y ciclomotores quedan excluidos. La prohibición para motos y ciclomotores comienza el 1 de enero de 2025. Por lo tanto, hasta el 31 de diciembre de 2024 podré circular por el interior de la M-30 de Madrid con una moto sin etiqueta.

Tengo un coche con etiqueta B (la amarilla): ¿me multarán en la M30?

No. Con la etiqueta B no hay sanción y se puede circular por Madrid Zona de Bajas Emisiones. Donde siguen teniendo restricciones es en Madrid Distrito Centro.

Tengo un coche con etiqueta C (la verde): ¿me multarán en la M30?

No. Con la etiqueta C no hay sanción y se puede circular por Madrid Zona de Bajas Emisiones. Donde siguen teniendo restricciones es en Madrid Distrito Centro.

¿Cuál es la multa por acceder a Madrid Zona de Bajas Emisiones?

La entrada no permitida a las zonas de bajas emisiones constituye una infracción grave al entrar en vigor la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Así se dispone en los artículos 18 y 76. z3), estableciéndose una sanción de 200 euros.

Una foto de archivo muestra una vista de Madrid cubiertas por la 'boina' de contaminación. EFE

¿Habrá más restricciones?

Sí, esto solo acaba de empezar. Desde el 1 de enero de 2023, no solo no se podrá acceder al interior de la M-30. Tampoco los coches sin etiqueta podrán circular por la propia M-30.

Además, desde el 1 de enero de 2024 los coches sin etiqueta de la DGT tampoco podrán circular por todas las vías urbanas del municipio de Madrid.

Y por último, desde el 1 de enero de 2025 no podrá circular ningún vehículo sin etiqueta por Madrid capital, ya sea de un usuario empadronado o no.

¿Cuántos vehículos circulan a diario por Madrid Zona de Bajas Emisiones?

A diario, hasta el 9 de abril, la media es de 185.843 vehículos al día, según datos del Ayuntamiento de Madrid. Hasta ahora, solo el 0,51% del total de estos vehículos no tienen etiqueta. Hablamos por tanto de 942 vehículos diarios.

Coche con etiqueta eco de la DGT. EFE

¿Y los vehículos históricos?

Los vehículos matriculados como ‘históricos’ conforme a la normativa correspondiente (Reglamento de vehículos históricos) podrán circular más allá del 1 de enero de 2025.

¿Cuántos vehículos sin etiqueta circulan por Madrid?

Según el Ayuntamiento de Madrid, el 14% de los vehículos que entran diariamente en la ciudad no tienen etiqueta.

¿Cuánto dinero ingresa el Ayuntamiento de Madrid por estas multas?

Esto es difícil saberlo. Pero si extrapolamos los 942 vehículos diarios que el Ayuntamiento señala que circulan de forma indebida por un importe de 200 euros, estaríamos hablando de 189.000 euros de recaudación al día, 68,76 millones de euros al año.

¿Cuánto contaminan los vehículos en Madrid?

Desde el Ayuntamiento de Madrid señalan que el tráfico rodado es el causante, sobre todo de la mayoría del contaminante de dióxido de nitrógeno (NO2).

En concreto, el Ayuntamiento estima que los vehículos expulsan del 53% del NO2 total (y el 74,4 % si sólo se consideran las fuentes locales sobre las que el Ayuntamiento de Madrid tiene capacidad de regular).

Además, la mayoría de los coches que circulan por la capital tiene como fuente energética el diésel, suponiendo el 69,9 % de los recorridos. Y los diésel son los principales causantes del NO2.

Por el contrario, el 28% de los turismos que circulan por Madrid son de gasolina. Y solo el 1,9% de los turismos son híbridos, eléctricos o con combustibles alternativos como gas natural comprimido (GNC) o gases licuados del petróleo (GLP).

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan