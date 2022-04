La sentencia que puede anular 74.000 multas en Madrid por saltarse el semáforo en rojo

Una reciente sentencia judicial dictada por el Juzgado nº 16 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha estimado un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automolistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios, y ha anulado una multa de 200 euros y la detracción de 4 puntos impuesta por la directora de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid por rebasar un semáforo en fase roja por “la evidente falta de comprobación del estado de uso y homologación” del dispositivo con el que se captó la infracción que “es con toda probabilidad la causa que lleva a que los fotogramas que estos sistemas foto-rojo hacen sean oscuras y no permitan visualizar las matrículas de los infractores”. Además, se condena con 150 € de costas al consistorio madrileño.

Según AEA, no es la primera vez que un juzgado madrileño anula una multa impuesta por un dispositivo “foto-rojo”, ya que como recuerda su presidente, Mario Arnaldo, “son centenares las sentencias judiciales que nos han venido dando la razón por la falta de garantías de este sistema de captación de imágenes utilizado por el Ayuntamiento de Madrid en 44 intersecciones de la capital desde hace más de una década”.

Desde hace dos años el Ayuntamiento de Madrid está incumpliendo la nueva norma técnica. “Sin embargo, -añade Arnaldo- esta es la primera resolución judicial que anula una multa “foto-rojo” porque el Ayuntamiento no está comprobando las funcionalidades técnicas de estos dispositivos conforme a una nueva norma técnica que entró en vigor hace dos años y que obliga a acompañar a las denuncias 4 fotografías”.

Semáforo en rojo.

A las denuncias hay que acompañar cuatro fotografías. En efecto, según se afirma en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia “en contra de lo que se viene sosteniendo (los foto-rojo) deben estar sometidos a la comprobación de sus funcionalidades con arreglo a lo dispuesto en la orden ICT/155/2020 de 7 de febrero con arreglo a la norma UNE 199142-1”.

También añade: “Según la citada normativa debe incluirse 4 fotografías que indiquen las distintas fases y su tiempo, cosa que no suele hacerse como bien indica el letrado de la actora.”

74.000 sanciones afectadas

Tal y como han podido verificar los servicios jurídicos de AEA, desde que entró en vigor la nueva normativa técnica que regula el control metrológico de los “foto-rojo”, en octubre de 2020, el Ayuntamiento de Madrid ha formulado 74.096 denuncias con detracción de 296.384 puntos, por importe de cerca de 15 millones de euros, incumpliendo la norma técnica que obliga a acompañar a las denuncias cuatro fotografías.

Coche pasando por semáforo.

“Por eso sorprende -concluye Arnaldo- que el gobierno de Martínez Almeida no sólo no haya corregido aún esta ilegalidad, sino que pretenda utilizar un sistema sin garantías para sancionar, a partir del próximo lunes, el acceso de vehículos al interior de la M-30 que no dispongan de etiqueta medioambiental”.

