La multa de la DGT al adelantar en carreteras convencionales: de 100 a 600 euros de sanción

Desde el 21 de marzo la DGT ha incorporado las nuevas sanciones sobre la Ley de Tráfico. La más polémica de ellas, sin duda, ha sido la nueva ordenanza sobre los adelantamientos en carretera, que ya no serán como hasta ahora. Desde hace dos semanas, la Dirección General de Tráfico ha eliminado el margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales (las de doble sentido), una norma que tiene más de 50 años y que sólo existía en España. Ahora, sobrepasar este margen supondrá una multa por exceso de velocidad, que conlleva la pérdida de 100 a 600 euros en función de cuánto se rebase la velocidad.

Muchos internautas critican a la DGT por justificar la eliminación del margen de 20 km/h como una forma de "minimizar el riesgo" que ocasionan los adelantamientos en carretera convencional, un tipo de vía donde se concentran casi el 80% de los accidentes mortales. La idea subyacente es que, a menos adelantamientos, menos siniestros. Pero no sólo.

El problema es que eliminar el margen de 20 km/h para adelantar se traduce en adelantamientos más largos y, por tanto, se aumenta el riesgo de colisión frontal. La propia DGT no oculta que la finalidad de la norma es reducir el número de adelantamientos en carreteras convencionales, una de las maniobras más peligrosas y mortíferas que existen. El problema no es que se reduzcan, sino que los que haya sean más peligrosos.

"Adelantar no es una obligación"

"Hay quien dice que durará más el adelantamiento. Sí, pero no es ninguna obligación adelantar. Vas a adelantar cuando puedas, y si no se puede, no adelantas y punto", defiende el director general de Tráfico, Pere Navarro, que recuerda que España era el único país donde existía el margen de 20 km/h para adelantar. "En ningún país de nuestro entorno existe este margen. Disponer de ese margen de 20 km/h incita a realizar adelantamientos, que es una maniobra de mucho riesgo que puede dar lugar a colisiones frontales". En 2019 fallecieron 239 personas en colisiones frontales en carreteras convencionales.

Según Navarro, la eliminación del margen de 20 km/h "va en consonancia con el principio de Sistema Seguro de eliminar o reducir los riesgos". "Y los adelantamientos son uno de ellos. Dos de cada tres siniestros mortales se producen en carreteras convencionales", insiste el director de la DGT, que reconoce que la norma ha generado mucha controversia. "Esta medida ha sido la más contenciosa, la más debatida, la que más opinión ha creado", admite.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan