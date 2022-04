Los guionistas tras el éxito del Gran Wyoming: así le hacen los chistes Eduardo y David en El Intermedio

Mezclar humor con actualidad no es fácil, pero los guionistas de El intermedio lo consiguen a diario, poniéndole en bandeja al Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas, Andrea Ropero y al resto del equipo del programa un cóctel de ingenio e información que han cautivado desde 2006 a los seguidores del espacio de La Sexta.

EL ESPAÑOL ha vivido cómo es el día a día de Eduardo García Eyo y David Navas, coordinadores de guion de El intermedio, desde que tienen su primera reunión con los jefes de los diversos equipos, guion, redacción, producción y realización, sobre las 10:00 horas de la mañana hasta el comienzo del programa a las 21:30 horas.

Ellos dos son los que están detrás del Gran Wyoming, dos veteranos, en la sombra, que hacen que el resto brillen y tengan recursos para, además de ser graciosos, también lo sean gracias a sus contribuciones al guion.

- ¿Cómo es su día a día?

- Tras la reunión de por la mañana, donde se decide la escaleta, los contenidos del programa del día y la programación de grabaciones para las siguientes jornadas (reportajes, encuestas de calle, sketches, etc…), se hace la de cada equipo sobre las 11:00 horas, que en el caso de guion suele ser de una hora, u hora y cuarto, aproximadamente.

Reunión de guionistas de El Intermedio. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

- ¿Qué deciden en esa reunión de guionistas?

- Desarrollamos los diversos contenidos del programa. Luego hay reuniones individuales entre la directora, Carmen Aguilera, y los coordinadores de guion con cada uno de los equipos individualmente, para matizar y fijar definitivamente el desarrollo de cada tema.

- ¿Tienen más reuniones a lo largo del día?

- No. La reunión matinal es la principal, con todo el equipo. Luego, a lo largo del día, puede haber una o varias reuniones con cada equipo (en El Intermedio suelen estar formados por dos guionistas, aunque también hay quien trabaja individualmente). Antes del programa se hace un ensayo de todo el contenido, en el cual siempre están presentes dos guionistas además del coordinador. Ahí se hacen los últimos cambios.

- Pero… ¿Hay guionistas ‘de guardia’ durante la emisión por si sucede algo y hay que cambiar sobre la marcha?

- En realidad, no, aunque eso depende de los contenidos del día. Se incorporan cambios hasta un minuto antes de que empiece el programa e, incluso, a veces con el programa ya empezado. Si hay que añadir un contenido de ultimísima hora, estamos disponibles los coordinadores de guion para incorporarlo.

Eduardo y David, junto al Gran Wyoming y Sandra Sabatés. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

La fórmula mágica

Si hay algo que ha hecho que El intermedio sea el único programa que ha sobrevivido del nacimiento de La Sexta allá por 2006 es su capacidad de mezclar humor con actualidad sin que las noticias pierdan la importancia que merecen, ya sean de la pandemia, de la guerra o de información política, pasando por entrevistas a invitados que promocionan programas de la cadena o los sketches de Dani Mateo o el Gran Wyoming, por ejemplo.

Tanto García Eyo como Navas destacan que encontrar el punto de equilibrio adecuado entre información y humor no es fácil, “ya que no todos los temas pueden ser abordados con el mismo grado de sátira y humor”, con la pandemia y la guerra de Ucrania como ejemplos más claros. Eso sí, algunos temas, como la actualidad política o la corrupción son un verdadero filón para el humor, mientras que otros, como las guerras o crisis de refugiados, básicamente no tienen ninguna gracia, “aunque no queremos renunciar a que estén presentes en el programa, incluso cuando no ocupan las portadas de los grandes medios”, afirman los guionistas.

- ¿Cuánto manda la actualidad en un programa así?

- Mucho. La actualidad condiciona toda nuestra escaleta de contenidos y, como en cualquier otro medio, la última hora manda. Aunque a veces también podemos permitirnos tratar otro tipo de temas, tal vez no tan de actualidad, pero sí muy importantes. Hablamos de noticias sobre educación, pobreza, el cambio climático, etc… Por supuesto, también dedicamos espacio del tiempo del programa a asuntos que no tienen mayor interés que el de hacer reír, que ya es bastante.

- ¿Es difícil combinar la información con el humor?

- Depende mucho de cada tema. No es lo mismo una guerra o la violencia de género que los grandes casos de corrupción o las crisis en el seno de los partidos (PSOE, PP o Ciudadanos). Estos últimos temas son mucho más sencillos de abordar desde la óptica del humor.

Grabación de El Intermedio Jorge Barreno EL ESPAÑOL

- ¿Tienen algún método para intercalar los vídeos de humor con la actualidad sin que desentone ninguna de las dos cosas?

- En realidad, no hay ninguna fórmula matemática. Es más una cuestión de saber medir el tono a la hora de abordar el tema. Un tema dramático permite ser irónico, sarcástico, mordaz, pero no caer en lo frívolo.

Dos veteranos

Eduardo García Eyo lleva en El Intermedio desde su estreno en La Sexta en 2006, pero fue a partir de 2015 cuando pasó a desarrollar la tarea de coordinador de guion. Además, este 2022 ha dado el salto a la plataforma de pago de Atresmedia, Atresplayer Premium, compatibilizando su trabajo en el programa de La Sexta con la dirección de Usted está aquí, un nuevo formato presentado por el Gran Wyoming que se estrenará próximamente.

Por su parte, David Navas se unió al equipo de guion del programa seis años más tarde, en 2012, y comparte la coordinación de guiones con García Eyo desde 2016. Pero Navas ha estado siempre muy vinculado a los equipos de guion de numerosas producciones de Globomedia como El Club de la Comedia, La Noche Con Fuentes y Cía, Noche Hache, Se lo que Hicisteis… y los espectáculos teatrales 5hombres.com, 5mujeres.com y Hombres, mujeres y punto.

- ¿El equipo (Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo, Andrea Ropero,Thais Villas…) participan y opinan del guion?

- El Intermedio es un programa con un guion escrito desde la primera palabra a la última. Es la única forma de poder abordar la actualidad de una forma rigurosa, y a la vez hacer un humor medianamente elaborado. Eso sí, el guion no es ‘de hierro’ y permite aportaciones por parte de los presentadores, bien sean simples correcciones en la forma de decir algo, o incluso chistes y reflexiones que se les ocurren a ellos. Lo que no es habitual es que se improvise sobre la marcha.

- ¿También hacéis el guion las entrevistas de Andrea o las visitas al Congreso de Thais?

- Sí, pero en estos casos, el proceso es muy distinto al del guion de plató, hay mucha flexibilidad y un margen muchísimo mayor para la improvisación. Tanto Thais como Andrea son reporteras muy rápidas y muy experimentadas, cada una en su campo, y el resultado final de esos reportajes depende mucho de ellas, y también del equipo de redactoras que las acompañan y que además son responsables de la edición de las piezas. En este caso, el guion es más una ‘hoja de ruta’ que un guion cerrado.

Grabación de El Intermedio. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Imprescindibles

Ambos reconocen que “posiblemente” sin ellos no arrancaría el programa cada día, ya que tal vez puedan hacerse programas sin guion, completamente improvisados y que dependan exclusivamente del genio de las personas que los presentan, pero no es el caso de El intermedio, con cada palabra y cada giro medidos al milímetro por parte de todo el equipo de guionistas, que está formado por 12 personas, incluidos los dos coordinadores. Eso sí, El intermedio tiene casi un centenar de personas trabajando delante y detrás de las cámaras. “Como en todo programa de televisión, somos un equipo enorme”, aseguran.

La Sexta comenzó su emisión de forma oficial el 27 de marzo de 2006 con una parrilla formada por varios programas como El club de Flo, Los irrepetibles, Bichos y Cía o Elegidos que pasaron sin pena ni gloria y fueron desapareciendo para dejar hueco a nuevas apuestas de la cadena (Sé lo que hicisteis…, Buenafuente, Planeta Finito) que si bien tuvieron éxito, también desaparecieron de la programación.

Pero hubo uno que se estrenó a los pocos días de la emisión, el 30 de marzo de 2006, que todavía aguanta en la parrilla con un nicho de seguidores muy fieles que les arropan todos los días. Y es que El intermedio pasó de los apenas 67.000 espectadores el primer día a superar los dos millones en algunas de sus temporadas y estabilizándose en más de un millón y medio los últimos años.

Por El intermedio han pasado numerosos colaboradores, comenzando por Beatriz Montáñez, que compartió mesa con el Gran Wyoming de 2006 hasta finales de 2011 (Sandra Sabatés se incorporó en enero de 2012), Usun Yoon, Gonzo, Joaquín Reyes (que participa en ocasiones con gags de imitaciones) o Jorge Ponce y Pablo Ibarburu, actualmente en La Resistencia de Movistar Plus+, entre otros.

También hay que destacar que el programa que no interrumpió su emisión ni durante el confinamiento, cuando el Gran Wyoming y su equipo hicieron en su casa, a través de videollamada, El intermedio desde el sofá, y que el madrileño lleva con su programa en emisión más que los informativos de La Sexta, que se estrenaron en septiembre de 2006. Todo un logro.

