Stefan crea coartadas para que le pongas los cuernos a tu pareja: así funciona su empresa en España

La agencia Coartada te ayuda, por un módico precio, a que tus mentiras y secretos no salgan a la luz. Diseña así, diferentes coartadas a medida para dar solución a tus problemas personales. Una de sus prestaciones más llamativas es que te puede proporcionar una excusa para que le pongas los cuernos a tu pareja sin que esta se entere, también puede crearte una doble vida e incluso, te puede falsificar todo tipo de documentación. Aunque parezca mentira, esta compañía está teniendo mucho éxito en España: al día, un total de 2 a 6 personas contratan sus servicios.

Stefan Eiben la fundó en Alemania en el año 1999. Pero no fue hasta 2020 cuando llegó a nuestro país. El objetivo de esta empresa es ayudar a todas las personas a encontrar su propia libertad personal", cuenta el director en declaraciones a EL ESPAÑOL. En su página web señalan que, como "mentir no se puede evitar, diseñan soluciones profesionales respaldadas por empresas reales y actores profesionales para solucionar tus problemas.

En nuestro país, 120 personas al mes aproximadamente contratan sus servicios y, aunque es un gran dato, supone menos de la mitad que en Alemania donde reciben 20 encargos relacionados con diferentes situaciones personales al día. En Austria y Suecia también está instaurada esta empresa y en total, más de 2.200 autónomos trabajan cada día para que esto sea posible. Además, el cliente que les pide ayuda suele repetir. “La mayoría de las personas que piden algún encargo, han vuelto a contactar con nosotros e incluso han terminado trabajando aquí”, refleja Eliana Torres, gerente de la compañía.

Stefan Eiben, director de la agencia Coartada.

Por ejemplo, una de las situaciones a las que han tenido que dar solución es la de contratar a un falso terapeuta para que un hombre pueda recuperar a su mujer. En su página web se pueden consultar detalladamente todos los encargos que ofrecen: desde crear una relación falsa a ocultar unos cuernos hasta proporcionarte unas vacaciones con billetes de avión de mentira, entre otras muchas cosas.

'Modus operandi'

Su catálogo es muy completo y, además, está en constante cambio todo el tiempo. “De momento estamos mirando qué más posibilidades podemos ofrecer”. Y es que, su programación ya cuenta con una gran variedad de prestaciones que dan solución a todo tipo de mentiras que ocultar.

En primer lugar, ofrecen soluciones a nivel personal. En este marco, ellos ponen de ejemplo diferentes problemáticas que se puedan dar y que son cuanto menos curiosas. Te ayudan a cortar tu relación, a encontrarte con tu amante en secreto, a ocultar tu homosexualidad e incluso, a mantener el desempleo en secreto con documentos falsos que reflejen lo contrario. Otra de las opciones es que son capaces de hacerte reservas de vacaciones en hoteles sin registrarlo ni ponerlo con tu nombre para que no deje rastro.

Una de las actividades más llamativas es que te pueden crear una doble vida si, por ejemplo, escondes un secreto y no quieres que tu entorno se entere. Además, elaboran todo tipo de documentos falsos para simular tu coartada y que parezca que esa es tu vida de verdad. También, pueden montar una fiesta para hacerte famoso elaborando un plan que consista en que haya actores que lo hagan posible.

También, consiguen manipular un detector de mentiras si te ves en una situación complicada para así “terminar finalmente con un tema donde se cuestione la propia credibilidad”.

La oficina físicamente está en la ciudad de Alicante pero tienen trabajadores en todas las partes de España para que puedan operar de la mejor forma posible. Está abierta de lunes a sábado aunque también trabajan los domingos si hay una situación de urgencia y los clientes necesitan tener su coartada lo antes posible.

Eliana Torres, gerente de la agencia Coartada.

La agencia Coartada trabaja con profesionales independientes que hacen trabajos por encargo. Sus actores tienen una amplia trayectoria profesional e incluso están formados para ello.

Situaciones

“¿Tú también tienes que experimentar cómo la presión del exterior te presiona en un corsé ajustado que contrae el aire? ¿Quieres finalmente más libertad y protección de tu privacidad? Entonces contáctenos. Te asesoramos con discreción, confianza y competencia, ¡para una vida con más libertad!”. Con esta introducción, la empresa expone las razones para que los clientes contraten sus servicios.

Stefan Eiben y Eliana Torres han contado a EL ESPAÑOL algunos encargos más llamativos que han tenido que solventar. “Por ejemplo, una mujer se marchó de casa porque se enfadó con sus padres pero ellos no sabían dónde vivía y estaban preocupados. Así que ella nos contrató para que una actriz fuese a la casa de sus padres a decirles la dirección dónde se encontraba viviendo la hija”.

Otra de las historias que tienen que ver con las relaciones de pareja es la siguiente: “Un hombre tuvo un accidente y se quedó en silla de ruedas. Su esposa tiene su permiso para tener sexo con otras personas pero para que él no sufra, nos contrató para que le hiciésemos una coartada y, de esta manera, que su marido no sufra”. Eiben, por su parte, sostiene que a raíz del Covid-19 han aumentado mucho las peticiones de coartadas por cuestiones económicas: “Una mujer que no está orgullosa de su trabajo nos contrata para que le proporcionemos una oficina y así, sus hijos piensan que está trabajando allí y no se decepcionan”.

Presentación de su trabajo en la página web de la agencia Coartada

En esta línea, otro ejemplo abarca la invención de un trabajo falso. Una persona asiática decidió venir a España a encontrar trabajo. Y, aunque es automatizador de coches, su familia no quiere que se entere porque es un trabajo que no está bien visto allí, así que lo que hicimos fue alquilar una oficina para que cuando sus padres le visiten sepan que trabaja en una empresa de la que se sientan orgullosos.

En cuanto a la pregunta sobre si alguna vez les han pillado realizando esa coartada, Stefan lo tiene claro: “De momento no hemos tenido ningún problema porque no hacemos nada ilegal. Todo lo que hacemos está dentro de un marco legal. No hacemos nada que tenga que ver con problemas de finanzas o sucesos en los que intervenga la policía”.

Precios

¿Cuál es el precio de la verdad?, ¿y de la mentira? Eiben y Torres sostienen que “no hay un precio fijo para cada encargo. Depende mucho del tiempo de preparación de los actores y de la propia naturaleza de cada caso. Quizá, como mínimo, un día de coartada puede costarle al cliente 80 euros y hasta 200 euros cuando es una mentira que se mantiene en el tiempo, como por ejemplo, crear una doble vida”.

Por eso, esta empresa no cuenta con unas tarifas cerradas y varía mucho dependiendo de lo que la situación permita. “Suelen ser personas entre 35 y 50 años y tenemos más o menos mitad hombres y mitad mujeres”, reconocen.

Sin embargo, hay encargos que son más caros que otros por tema de logística también. Un encargo en el que tenemos que contratar a varias personas, sale más caro. Por ejemplo, un grupo de música una vez nos pidió muchos actores para que actúen como fans y que la gente se piense que tienen muchos seguidores.

Si bien es cierto que mucha gente pensará que la ética personal en estas situaciones se pone en duda, las altas cifras arrojan que hay muchas personas en España que realizan este tipo de prácticas, lo que resulta muy sorprendente y llamativo. La directiva de la compañía considera, en esta línea, que “cada uno es libre de elegir lo que quiere hacer con su vida y, a veces, la verdad es más dolorosa que la mentira”.

