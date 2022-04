De cañas con el líder de ‘Los Pelaos’, los hackers que han pirateado a Rosalía y Michael Jackson

Una ciudad periférica de Madrid. Una cafetería de barrio encantadoramente grasienta, de esas en las que sirven churros con chocolate por las mañanas y bocadillos de lomo con queso a partir de las seis de la tarde. Una mesa apartada. Nos sentamos, nos quitamos las mascarillas y nos vemos por fin las caras. A nuestro lado, un señor de unos cincuenta años con bigote y piel tostada saca de un saco un paquete con calzoncillos: “Son primeras marcas. ¿Queréis?”. El hacker se ríe y le declina la oferta. Tras pedir su consumición, por fin se presenta: "puedes llamarme ‘Elja Lador’. Soy estafador profesional y chatarrero".

El pasado martes, las redes sociales echaron fuego cuando, desde primera hora de la mañana, los artistas más importantes del panorama musical empezaron a subir a sus cuentas de YouTube nuevos videoclips y canciones. Canciones que, claro, no tenían mucho sentido.

En las cuentas oficiales, todas ellas con millones de seguidores, de cantantes como Rosalía, Eminem, Justin Bieber, Daddy Yankee, Taylor Swift o el fallecido Michael Jackson, aparecieron, como si fueran singles recién estrenados, vídeos de un señor de unos cincuenta años, calvo y que, guitarra española en mano, cantaba y hacía el ridículo.

Los vídeos, por supuesto, no eran canciones de estas estrellas de la música, que habrían decidido dar un giro de timón curioso (cuanto menos) a sus carreras, sino cortes en los que aparecía Paco Sanz, el famoso valenciano que fue condenado por estafar grandes cantidades de dinero entre 2009 y 2017, fingiendo que era un enfermo con síndrome de Cowden a punto de morir. Evidentemente, estos grandes artistas habían sido hackeados (y los vídeos, claro, borrados a las pocas horas).

Esa misma mañana, se creo una nueva cuenta de Twitter llamada @lospelaosbro, en la que un grupo español autodenominado como “Los Pelaos” se jactaba de la autoría de los hackeos masivos. Para demostrarlo, siguieron subiendo vídeos de Paco Sanz a los canales de otros artistas, como Ariadna Grande o Drake, e incluso llegaron a pedir a sus más diez mil seguidores –ganados todos esa misma mañana– que les fueran diciendo cantantes a los que piratear: cuenta que les pedían, cuenta en la que subían a Paco Sanz tocando la guitarra.

Rosalía

El lío que se formó fue tal, que toda la prensa empezó a hacerse eco de la historia y a solicitar a ‘Los Pelaos’ entrevistas, sin embargo, EL ESPAÑOL ha sido el único periódico que ha podido quedar presencialmente con uno de sus miembros.

En la cafetería, el autodenominado “líder supremo del grupo” se pide una Coca Cola Zero. Es tremendamente celoso de su seguridad, así que condiciona esta entrevista a que no se desvele ningún detalle de su físico, más allá de que es un hombre de entre veinte y treinta años, aunque asegura tener diecisiete “para que la Policía no me pueda meter un puro gordo” y ser gender fluid: “cada día me siento lo que quiero. Así soy”. De hecho, ni el arribafirmante sabe cómo se llama, pues desde que se puso en contacto con él (fue el propio hacker el que contactó con este cronista de EL ESPAÑOL) no lo ha desvelado en ningún momento.

“Bah, la gente se cree que hemos hackeado uno a uno a todos los cantantes, pero no ha sido así. Ha sido mucho más sencillo. Conseguimos un panel de un trabajador de VEVO y entramos. Desde ahí hicimos toda la magia”, comienza a relatar.

Cuando habla de VEVO, se refiera a la plataforma de distribución de vídeos propiedad de multinacionales de la música como Sony Music o Universal. Según cuenta, a través de las claves de acceso de uno de los trabajadores, consiguieron entrar en su página web, lo que les permitió pasear como Pedro por su casa por su sistema de publicación de archivos. Al tener VEVO acceso directo a los canales de YouTube de los artistas, según los iban subiendo en VEVO iban apareciendo en la plataforma del músico que quisieran.

“De hecho, fue muy gracioso”, dice, interrumpiendo su propia perorata con un trago de refresco, “porque cuando ya estábamos dentro, descubrimos que había un fallo en la API. Con ese fallo no nos hacían falta ni las claves”. Con fallo en la API, el hacker se refiere a que la propia página web tenía una brecha en su seguridad que les hubiera permitido entrar de cualquier forma.

¿Quiénes son Los Pelaos?

Pero ¿quiénes son los miembros de este extraño grupo hacker que se dedica a fastidiar a big fishs de la industria, como el mismísimo Kanye West, para subir vídeos de un condenado por estafa al que ni siquiera conocen en Estados Unidos? “Somos unos idealistas. Luchamos por la libertad del gran Paco Sanz, y eso que ni siquiera está preso. Sanz es como una religión […] Joder, por lo que hizo. El tío es un auténtico genio al que idolatrar”.

Aunque es complicado sacarle declaraciones serias a este pirata, pues oculta sus pensamientos tras un velo de vacileo y precaución, me cuenta que ‘Los Pelaos’ son un grupo de ocho hackers que, desde diferentes puntos de España y sin ni siquiera saber ellos mismos quiénes son, llevan tres años pirateando sin ningún ánimo de lucro. “Lo hacemos solo por las risas”.

De hecho, este no es su primer boom mediático, pues en julio de 2021, saltaron a la prensa tras hackear las redes sociales de la televisión La Sexta. “Buah, esa estuvo brutal”, cuenta. “Hicimos lo que quisimos, jurado”, cuenta mientras lucha por no partirse de la risa.

Hackean a cantantes

En las cuentas de la cadena de Atresmedia, publicaron mensajes como “Ultima hora me acabo de follar a tu madre ACAB” (Sic.) o “Muere el presidente de mi casa y lo reemplazan por Paco Sanz FREE PACO SANZ” (Sic.).

Ya en febrero de 2022, para empezar con fuerza el año, se colaron en la web de Glovo y la dejaron sin servicio durante dos horas en España y varios minutos a nivel mundial. “Esa sí que se nos piró mucho. Joder, qué locura. A saber, la pasta que palmarían”, explica entre risas incontrolables.

Durante las dos horas que estuvieron al mando de la web de la empresa de reparto a domicilio, colocaron un mensaje en toda la página en el que se podía leer, “usted acaba de ser jalado por Los Pelaos, somos unos brincadores bien jaladores. #FREEPACOSANZ Gora ETA”.

Este modus operandi suyo, que busca provocar y fastidiar al personal –al contrario que otros grupos de hackers, que se pelean para robar información y venderla–, les puede traer graves problemas legales, pero les da igual: “que intenten pillarnos si son capaces. No lo van a conseguir. Ojalá haya más gente que haga esto. Nos reiríamos muchísimo”.

Cuando le pregunto por su próximo golpe, se ríe y me intenta provocar: “ya lo verás, ya. Nos lo vamos a pasar todos muy bien. ¡No pararemos hasta que Paco Sanz sea libre!”.

Finalmente, en la cafetería de barrio, que tiene los menús pegados por los azulejos y un aroma entre desinfectante del Ahorramás y panceta quemada, entra un amigo de ‘Elja Lador’ con quien ha quedado a la vez que con este reportero: “menuda has liado, cabrón”, le felicita nada más llegar.

Cuando la entrevista acaba y nos despedimos, el hacker me mira y añade unas últimas palabras: “cuidado, que los libertadores de Paco Sanz pueden ir también a por ti”.

