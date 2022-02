El mejor restaurante de comida a domicilio de España es el de Rafael Vicente: "comes por 8,50 €"

“Gracias al servicio de delivery, Tar&Tino ha sobrevivido a la pandemia de la Covid-19”. Así de contundente se ha mostrado Rafael Vicente, el dueño del mejor restaurante de comida a domicilio de España, según los usuarios de Just Eat. Así, para el hostelero, este servicio ha supuesto un balón de oxígeno aunque, evidentemente, la comida que ofrece junto a su mujer en Córdoba ha tenido algo que ver. Han sido sus propios clientes, a través las votaciones que se han hecho en la plataforma, quienes han puesto en valor las diferentes elaboraciones que se venden en el local. Unos platos con “una buena relación calidad-precio” pues el comensal medio puede quedarse satisfecho “pagando unos 8,5 euros”.

Rafael Vicente (Córdoba, 1985), en sentido, explica a EL ESPAÑOL que cree que ha sido esa relación entre la calidad de su comida y lo que paga el cliente “lo que ha hecho que nos hayan votado tantas personas”. “Yo creo que la clave está en que el cliente valora comer una buena hamburguesa o una buena pizza hecha con los mejores ingredientes y de manera casera sin tener que pagar mucho dinero”, razona el dueño del restaurante Tar&Tino, que cerró 2021 con unos 6.500 pedidos completados.

Esa sospecha del hostelero, informa Just Eat, ha sido la causa de que el local haya sido condecorado con el premio al Mejor restaurante de España, otorgado por la plataforma de delivery líder en España en el marco de los Premios Just Eat de Comida a Domicilio. Tar&Tino, de esta manera, se ha llevado el galardón “por las materias primas de temporada y de proveedores locales utilizadas para la elaboración de sus platos, así como las salsas, bebidas y postres traídos directamente desde América para proporcionar un sabor 100% americano”, informan fuentes de Just Eat.

Rafael Vicente, ganador del premio 'Mejor restaurante de España', concedido por Just Eat. Cedida

En todo caso, este restaurante que acaba de salir a la palestra nacional ya es un viejo conocido en Córdoba, puesto que Rafael Vicente e Inmaculada Rubio, su esposa, llevan regentando el local desde 2017. Aquel año, decidieron poner la carne en el asador –metafórica y literalmente– con la apertura de un nuevo negocio, porque querían “ser sus propios jefes”. “Además, teníamos muchas ganas de abrir en Córdoba un restaurante de comida rápida con productos caseros y de calidad”, recuerda Rafael Vicente.

El origen de un sueño

Pero la historia de Rafael Vicente como hostelero empezó, de casualidad, mucho antes. Corría el año 2008 cuando este cordobés comenzó sus estudios universitarios en Administración y Dirección de Empresas (ADE). En aquel tiempo, Vicente empezó su andadura en Telepizza repartiendo publicidad; luego, siguió como repartidor y; por último, como encargado. “Mis padres siempre nos inculcaron la idea de que había que valorar el dinero, por eso empecé a trabajar para cubrir mis gastos, aunque ellos siempre me ayudaron”, cuenta el hostelero.

Rafael Vicente, preparando una de las pizzas de Tar&Tino. Cedida

Y así Rafael Vicente comenzaría su vida laboral en el mundo hostelero hasta cumplir un sueño: abrir su propio restaurante. Pero antes de eso, en su siguiente etapa como encargado en la cadena Pizzón Pizzas conoció a Inmaculada, la que sería su futura mujer. Ambos trabajaron codo con codo en esta franquicia hasta 2016, pero previamente ya se habían casado y tenido dos hijas, quienes actualmente tienen ocho y cinco años.

“Un día fuimos a comer a una cadena americana de comida rápida con Amalia, la mayor de las niñas, pero ella no quiso comer lo que pedimos. Dijo que no le gustaba y que prefería las hamburguesas y la comida de su madre”, rememora Rafael Vicente. Fue cuando a él y a su mujer se les encendió la luz y pensaron que debían abrir “un restaurante de comida rápida de calidad”. “Ten en cuenta que conocíamos el sector y siempre me llamó la atención que muchas veces ni los empleados sabíamos que ingredientes estábamos usando”, revela Vicente.

Se pusieron manos a la obra, ya que el matrimonio perseguía “ser sus propios jefes”. Y así echaría a andar Tar&Tino, un restaurante de comida americana que lleva su nombre en “homenaje” a Quentin Tarantino, el afamado director de cine estadounidense. “Queríamos que el nombre de nuestro negocio tuviese que ver con Estados Unidos, por ello, también barajamos llamarlo Ruta 66 o Cadillac, pero nos decantamos por Tar&Tino porque es un juego de palabras y es un director que me encanta”, cuenta Rafael Vicente.

La masa de la pizza de Tar&Tino es de masa madre. Cedida

Tanto que el nombre de los platos que se ofrecen en la carta de Tar&Tino son un continuo homenaje a los personajes que salen en las películas del director de Hollywood. Desde la pizza Django hasta la hamburguesa Candie, pasando por el producto estrella del mejor restaurante de comida a domicilio de España: “la pizza Kill Bill”. “Este es el producto que más se vende”, indica Rafael, y tiene un precio de 7,79 euros. Quizá, tenga que ver que la masa madre con la que se prepara –ésta y otras pizzas– “fermenta durante 48 horas”.

Unos ingredientes naturales

Otra piedra angular que sostiene el proyecto de Rafael Vicente e Inmaculada Rubio, sin duda, son los ingredientes que emplean para sus elaboraciones. “Siempre nos decantamos por productos de proximidad que compramos a pequeños proveedores. Por ejemplo, la carne la traemos de unas carnicerías de confianza del Valle de los Pedroches, en Córdoba, y de la zona de la Serena, en Badajoz”, continúa el exitoso hostelero.

Rafael Vicente, en la puerta de Tar&Tino, su restaurante de Córdoba. Cedida

Lo mismo ocurre con las patatas de La Carlota que son otro producto de proximidad al que recurren con frecuencia en Tar&Tino. “Y, por último, intentamos comprar y usar productos de temporada y otros importados desde Estados Unidos, como lo pueden ser la Coca-Cola de Vainilla, muy exitosa en el restaurante, o una salsa barbacoa especial”. Todo ello es un suma y sigue, y por ello, los usuarios de Just Eat han determinado que el Mejor Restaurante de Comida a Domicilio del país es el que regentan Rafael Vicente e Inmaculada Rubio.

Un premio concedido por la plataforma que, aunque es el de mayor renombre, no es el único. Los usuarios Just Eat, la compañía líder de comida a domicilio online en España, han determinado que el Restaurante más innovador se lo merece Mala Saña, en Madrid; el premio al Mejor restaurante nuevo, lo merece Goji; o el premio al Restaurante más sostenible es para Veganashi, en Barcelona, entre otros.

