El futuro del 'cerebrito' Giovanni Bregoán, el mejor en Biología de España nacido en León

En lo más profundo de las montañas de León nació, en 1999, un niño al que le apasionaba la naturaleza. Concretamente, fue en Olleros de Sabero, un municipio situado en el norte de la provincia, donde el pequeño Giovanni comenzó a dar sus primeros pasos por los bosques y valles próximos a esta localidad de 1.108 habitantes. Aquel crío creció feliz en su pueblo hasta que llegó el momento de volar del nido e ir a la universidad. Cuatro años después, Giovanni Breogán ha sido declarado por la Sociedad Española de Excelencia Académica (Sedea) el estudiante con el mejor expediente académico en Biología de España.

Así lo acredita el 9,25 sobre 10 —de nota media— que ha obtenido este estudiante en la Universidad de León. Un promedio que ha rozado la perfección y que ha sido fruto del “esfuerzo personal” y “de estar rodeado de los mejores docentes y de compañeros brillantes”, reconoce Giovanni en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Su “pasión”, como él mismo califica a la Biología, ha sido regada con la experiencia académica de su centro universitario hasta que el fruto de su trabajo ha convertido a Giovanni en merecedor del reconocimiento de la Sedea. Ahora, quiere devolver lo aprendido y cumplir su sueño: “Ser docente universitario”.

“Estudié en la Universidad de León, en primer lugar, por un motivo pragmático: es la universidad más cercana a mi casa y mi pueblo. Sin embargo, al estar tan cerca de uno de los mejores entornos naturales del país, los Montes de León, he explotado al máximo la carrera de Biología. Además, al ser un centro universitario pequeño, las clases prácticas de la carrera han sido casi individuales”, relata, agradecido, el mejor biólogo español de la promoción 2020-2021.

Un éxito que nunca imaginó Giovanni en 2017, el año en el que empezó sus estudios universitarios. Pero la Sociedad Española de Excelencia Académica, ojo avizor, no le perdió la pista a este prometedor biólogo, por lo que este año le ha nombrado el mejor en el Grado de Biología. “Y eso que al principio no fui el primero, pero sí estaba entre lo mejores. La Sedea, entonces, no había tenido en cuenta unas circunstancias y al corregir su ranking me declararon el mejor. Por ello, estoy muy contento”, explica el estudiante a este medio.

El origen de la “pasión”

Para Giovanni, la semilla de su “pasión”, la Biología, fue haber nacido en un entorno natural como lo es “la montaña oriental leonesa”. Sin embargo, hubo varias personas en su vida que regaron esa semilla para que germinase un gusto que ha terminado en una prometedora carrera.

Giovanni cursó sus estudios de Educación Primaria en el Colegio Público Santa Bárbara, situado en su querido Olleros de Sabero, pero fue en el instituto cuando se dio cuenta de que la Biología era una disciplina que le gustaba en especial. Mucho tuvieron que ver dos de sus profesores de Secundaria del IES Vadinia, en Cistierna (León).

“En la ESO tuve una profesora de Biología muy buena, Rocío, pero en Bachillerato tuve un profesor genial. Se llama Manuel y aparte de ser un gran docente, es muy buena persona. Para mí, dar clases de Biología con Manuel fue algo decisivo en mi elección de la carrera. Ten en cuenta que Bachillerato, sobre todo al final, es una etapa de mucha incertidumbre porque en pocos meses debes elegir tu futuro y yo creo que haber tenido un buen profesor de Biología me hizo dar el paso”, recuerda Giovanni, que aprovecha la ocasión para poner en valor a “la enseñanza rural”. “Me gustaría reivindicarla como una enseñanza muy buena a nivel académico y a nivel personal”, añade.

Y así fue como los jardineros —profesores— Rocío y Manuel regaron la semilla de la pasión de Giovanni, empujándole a cursar el Grado de Biología. De hecho, el leonés con el mejor expediente de España cuenta a este diario que, tras finalizar su Máster en Estudios Avanzados en Flora y Fauna, cursará un doctorado con el fin de ser docente. “Me encantaría enseñar Biología en la universidad y transmitir mi pasión porque te permite, además, investigar. No obstante, no me importaría ser profesor de instituto, ya que es también muy importante”, desvela.

“No me gustan los animales”

Giovanni, sin embargo, ha explicado a este medio que no le gustan “mucho” los animales. “Quizá, algo más los pequeños e invertebrados, como los insectos”, expone el biólogo. Algo que, a priori, puede parecer hasta contradictorio para una persona que reconoce a la Biología como su “pasión”. Pero lo que le mueve en realidad a Giovanni son las plantas.

“Me gusta mucho la rama de la Biología ambiental y del entorno. Especialmente, la ciencia de las plantas. Y, por ser más específico, la ciencia botánica por la que me decanto es la geobotánica, que es la geografía aplicada a la botánica. En esta rama, se busca entender por qué las plantas crecen en un determinado sitio y no en otro. Además, ahora es muy interesante porque muchas plantas están cambiando a causa del cambio climático”, esgrime Giovanni.

Por ello, la mayoría de las asignaturas optativas por las que se ha decantado este prometedor biólogo tienen que ver con las plantas. “Mi Máster casi se acerca más a la flora que a la fauna”, bromea el estudiante que cursa, también en la Universidad de León, el Máster en Estudios Avanzados en Flora y Fauna. Un posgrado que previsiblemente concluirá este 2022.

Preguntado por su planta preferida, Giovanni responde que, sin duda, es el haya, “tanto por el árbol en sí, como por toda la mitología que le rodea a nivel de etnobotánica”. Pese a ello, la planta autóctona leonesa que más le gusta es la fritillaria legionensis, “una planta similar a las campanillas o las azucenas”. Quién sabe, este prometedor biólogo, quizá, en un futuro puede revelar más datos sobre sus plantas preferidas tras investigarlas. De momento, Giovanni Breogán ha obtenido el mejor expediente del Grado de Biología de España.

—Y, Giovanni, sin contar el monte leonés, ¿cuál sería su lugar favorito de España a nivel de biodiversidad?

—(Ríe) Al no contar el monte leonés me has puesto en un aprieto, pero saldré adelante porque la biodiversidad española es la más rica de Europa en plantas, con unas 7.000 especies. Concretamente, en León tenemos 2.800, por ejemplo. Pero volviendo a tu pregunta, de España me fascina la biodiversidad que hay en Tenerife. En especial, en el Parque Nacional del Teide, que es una absoluta maravilla.

