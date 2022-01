El futuro de Elena, Mario y Luis, los niños de 16 años premiados por Letizia que no quieren ser periodistas

En el pueblo de Toro, en Zamora, corría un rumor hace un par de años. Los vecinos comentaban que se iba a instalar una planta de depuración de aguas. No se sabía muy bien cuando ni como, pero era de lo que todo el mundo hablaba. Sin embargo, resultó ser “un bulo”, una fake news como se conoce ahora en el mundo periodístico.

Un grupo de tres alumnos del Instituo Cardenal Pardo Tavera se propuso investigarlo, ver hasta qué punto esa buena nueva era real o, si cómo al final demostraron, era una invención. Ellos son Elena Camín, Mario Hernández, Luis Hidalgo, y su trabajó se terminó plasmando en un podcast.

En realidad todo empezó como un trabajo de clase de Lengua, coordinado por su profesora Teresa Vaquero. La idea era presentarlo al concurso Info_Influencers de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) dentro del proyecto (In)fórmate.

Esta iniciativa busca educar en el consumo de medios e información online, que promueve la alfabetización mediática y el fomento del pensamiento crítico en la población adolescente de 14 a 16 años que está cursando 3º y 4º de la ESO en centros educativos españoles. Los tres jóvenes estudiantes cumplían estos requisitos.

En junio del año pasado se dio a conocer el resultado del concurso, y Elena, Mario y Luis se quedaron “muy sorprendidos” cuando vieron que su trabajo, titulado “Lo nuevo para la gente ocupada” resultó ganador.

Este próximo jueves 20 de enero se desplazarán hasta Madrid, al Campus Google de la capital. Allí recibirán el premio de manos de un ilustre rostro: la reina Letizia. En conversación con EL ESPAÑOL, justo después de terminar el recreo este lunes, reconocían sentirse “muy nerviosos” por conocer a su alteza.

Qué piensan de la monarquía

¿Qué piensan estos tres jóvenes de la monarquía? ¿Son ajenos de los últimos escándalos del Rey Emérito? ¿Les suena Corinna Larsen? ¿Y Abu Dabi? El Centro de Investigaciones Socialógicas (CIS) lleva casi siete años sin preguntar a los españoles por su opinión sobre la Casa Real, sobre si debería plantearse un reférendum sobre el ordenamiento político español o por las noticias que han rodeado en los últimos meses a Juan Carlos I.

Pero quien sí ha preguntado por el retiro del padre del actual monarca a los Emiratos Árabes ha sido este periódico: un 53,7% de los encuestados cree que debería volver a España frente a un 34,5% que considera que debería permanecer en el extranjero.

“Creo que una familia, por el hecho de ser familia, no debería tener las ventajas que tienen”, afirma Mario, que cree que “seguro que hay gente igual de capacitada para desempeñar esos cargos y que sean elegidos”.

Elena no se explaya tanto: “Hay gente que cree en la institución y en lo que hacen, eso también hay que respetarlo”. Luis, por su parte, no es un gran entusiasta de la política y prefiere no mojarse ante la pregunta

Sea como fuere, el jueves no habrá sorpresas y en sus discursos no harán alegatos políticos de ningún tipo: “No, no, no, eso sí que no”, dicen los tres casi al unísono.

Los chavales llegarán el jueves a las 11 a Madrid tras coger un autobús que les lleve desde el pueblo a Zamora y allí un Alvia hasta llegar al recinto de la multinacional tecnológica.

No quieren ser periodistas

A los tres adolescentes, que se conocen “de toda la vida” del pueblo y del colegio, todavía les queda año y medio para decidir qué quieren estudiar. Su selectividad será en 2023. Pero ninguno se decanta por ahora por estudiar Periodismo. Por ahora se han decantado por el bachillerato tecnológico y a los dos varones les llama la atención la divulgación científica.

Aunque afirman que consumen podcast “por la facilidad para hacerlo” en cualquier momento y lugar, ninguno tenía conocimientos previos sobre cómo se prepara, se edita y se monta uno. Sólo Mario, que toca la guitarra y el piano, conocía algunos programas de edición.

Él, que es el que más habla del trío, fue el que escribió el guion. Elena y Luis se ocuparon de grabarlo. Entre los tres llamaron a las partes involucradas, entre las que estaba la empresa Acciona para, poco a poco, como si un puzzle fuese, acabar desmontando el rumor.

Los tres chicos son “muy buenos estudiantes, participativos y colaborativos”, defiende su profesora Teresa Vaquero, y por eso no dudaron en presentarse al concurso. “Yo se lo propuse a todos los estudiantes, y ellos salieron voluntarios”.

En el centro esperan que este éxito sirva como aldabonazo para que otros alumnos se atrevan a presentar trabajos a nivel nacional. “Por ahora estamos trabajando en otro proyecto de la FAD”, explica Vaquero, que dice que trata sobre “los prejuicios en estudiantes de tercero de la ESO”, pero que todavía no tienen claro que se vayan a presentar.

