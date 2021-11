La DGT te obliga a hacer este trámite en el carnet de conducir este diciembre o serás multado con 6.000 €

La DGT le obligará a hacer un trámite en el carnet de conducir en el próximo mes de diciembre -en caso de que no lo haya hecho todavía- para poder seguir conduciendo en territorio nacional o extranjero pasadas las Navidades y no hacerlo de manera ilegal. ¿El motivo? El Brexit obliga a todos los británicos a regularizar su situación -pues se verán obligados a cambiar el suyo por uno español para poder circular en España- y a los españoles a hacer lo propio para conducir en Reino Unido. A esto se añade otros numerosos cambios que entran en vigor como no superar los 20 km/h al adelantar en una carretera convencional, el posible cambio de no permitir 0,0 alcohol para los jóvenes de 16 años o la posible renovación del permiso de conducir a las personas de edad avanzada.

Los permisos de conducción o carnets de conducción de Reino Unido dejarán de tener vigencia en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2022 y, si no haces el trámite correspondiente, te expones a una multa de 6.000 euros. Algo que afecta a todos los ciudadanos que desde Inglaterra han conducido en el resto de la UE o a los conductores de la UE que han hecho lo propio en Gran Bretaña.

Los ciudadanos británicos han podido circular con el carnet inglés en España, pero a partir de 2022 no lo podrán hacer. Sólo se podrá circular en suelo español con permisos expedidos en territorio nacional y redactados en castellano o que vayan acompañados de una traducción oficial. Sí lo podrán hacer los estipulados en el Convenio Internacional de Ginebra (1949) y Viena (1968) así como los de aquellos países con los que España tiene acuerdos (como, por ejemplo, latinoamérica).

Es decir, que si usted no ha recibido el nuevo carnet sólo tiene un mes para hacer frente al cambio y poder circular a partir de Año Nuevo por España. Eso, salvo que haya un acuerdo próximamente entre la Unión Europea y Reino Unido.

Asimismo, tampoco podrán circular en Reino Unido los ciudadanos españoles que no hayan hecho el trámite y no se hayan sacado la nueva licencia para poder circular por allí a partir de enero de 2022.

De no cumplir con el paso previo y no tener el permiso de circulación en regla, los conductores estarán circulando ilegalmente. O lo que es lo mismo, no tendrán un carnet válido y serán peligrosos para la seguridad vial y, por tanto, serán multados con 6.000 euros.

