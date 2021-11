La supermulta de la DGT que te costará muy cara desde ya: 800 € de sanción y 400 de arreglo en el taller

El único elemento del vehículo que está en contacto con la calzada es el neumático, una pieza fundamental que brinda seguridad al conductor ante la llegada del mal tiempo, la lluvia, el hielo, la nieve o simplemente al cambiar de carril. No es muy habitual revisar constantemente la salud de los mismos y su mal estado se ha visto implicado muchas veces en la mayoría de accidentes de tráfico. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT), presta especial atención a su estado deficiente, suponiendo una multa de 800 euros si no se cumple con los requisitos exigidos -más el arreglo en el taller, que puede salir a unos 400, como mínimo-. No es la única supermulta que contempla últimamente: los conductores noveles también tienen que lidiar con sanciones de 1.000 euros si incumplen las normas.

Además, para intensificar la seguridad a la hora de circular, la DGT también ha desarrollado en algunas ciudades una campaña de control y vigilancia de los neumáticos, asegurándose así que los conductores estarán preparados y no supondrán un peligro en carretera ante las condiciones meteorológicas más adversas que se acercan con el invierno.

Las cuatro características sancionables serán: el desgaste de los neumáticos y el mal estado con 200 euros de multa, diferencias de eje entre los mismos con 150 euros de multa y la incorrecta homologación con una multa desde los 90 euros hasta los 120 euros.

Guardia Civil de Tráfico revisando los neumáticos

Elementos que se deben vigilar

Los neumáticos están constantemente en contacto con el asfalto y tienden a desgastarse más rápido de lo espero. La goma tiene que ser al menos de 1,6 milímetros, si se circula con una medida menor puede ser motivo de sanción. No revisarlos y circular con neumáticos desgastados está considerada falta grave y acarrea una multa de 200 euros por cada rueda.

Si existe alguna deformación, irregularidad, grietas o abultamientos que dificulten la conducción, se sancionará con una multa de 200 euros por neumático.

La alineación y el eje entre los mismos elementos es muy importante para circular, ya que por lo contrario, propiciaría un desgaste irregular entre ellos y disminuirá su agarre de frenado. Este motivo supondrá una multa de 150 euros por cada rueda.

Por último, y la sanción más común, es la de no llevar los neumáticos homologados. Muchos conductores tienden a comprarlos por sus precios más baratos, un error que puede suponer una multa de entre 90 y 120 euros.

Profundidad de los neumáticos

Si una persona es pillada con todos estos elementos en mal estado, la cuantía total sería alrededor de 800 euros.

A los camiones por lo contrario, también le supondrá la retirada de puntos del carnet a sus respectivos conductores, además de una multa de 500 euros por llevar los neumáticos en mal estado.

También te podría interesar...

-La nueva prueba de la ITV de la que sólo unos pocos coches se libran: cómo es y a quién afecta

-La supermulta de la DGT a los conductores menos avispados: hasta 1.000 euros de sanción

-Las cámaras de la DGT que podrían multar al 32% de los conductores con 200 euros por no estar en regla

Sigue los temas que te interesan