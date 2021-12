'Las Ketchup' cantarán para los soldados polacos que repelen a inmigrantes en la frontera bielorrusa

'Las Ketchup', el grupo musical que arrasó a principios de los 2000 con el mítico 'Aserejé' y que representó a España en el Festival de Eurovisión 2007, reaparecerá en el escenario más improbable: una gala que la televisión polaca organiza con el Ministerio de Defensa de ese país en una base militar. ¿El objetivo? Subir la moral de las tropas desplegadas en la frontera del Este que, desde hace un mes, repelen la entrada masiva de inmigrantes irregulares empujados por Bielorrusia.

Según informa el portal polaco Notes From Poland, el concierto se celebra este domingo y, además del grupo español, participa un amplio elenco de artistas nacionales. También ha confirmado su actuación el alemán Lou Vega, conocido por su 'hit' Mambo No. 5

El evento se titula “Murem za polskim mundurem” (Apoyo a los servicios uniformados polacos) y se celebrará en una base aérea a 40 kilómetros de Varsovia. Se emitirá en directo por el canal TPV, que participa junto al departamento de Defensa polaco en la organización.

Por su parte, la agencia que representa a las artistas españolas, ha contestado a este periódico que no se trata de un "concierto", sino de una gala televisiva y rechaza que las cantantes vayan a dar un mensaje político.

"Ellas van allí por trabajo, en ningún momento como apoyo político. De hecho, a ellos lo contactan del departamento de contratación, pero no sabían de la temática, aunque sí que era en una base y que se retransmitía por la tele. Van muchos más artistas, pero no es un concierto como tal, cada uno canta una o dos canciones. No van de gratis, van a trabajar pero no a hacer comentarios políticos ni a apoyar a los militares, ni nada. Las Ketchup no se pronuncian políticamente ni dentro ni fuera de España", ha asegurado un representante del grupo, en conversación con EL ESPAÑOL.

