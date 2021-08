Estos son los 10 mejores vinos de Mercadona calidad-precio: los hay por menos de 2 euros

EL ESPAÑOL continúa buscando el mejor vino que se puede compar en los supermercados durante este verano. En esta ocasión, se ha repasado la amplia oferta de Mercadona para hacer una lista de los diez mejores vinos en relación calidad-precio después de recoger los mejores14 de todos los supermercados: Alcampo, Dia, Carrefour, El Corte Inglés...

Además, Mercadona destaca por tener vinos asequibles que suelen sorprender gratamente y por su gran variedad: blancos, tintos, suaves, dulces, espumosos, rosados... En definitiva, EL ESPAÑOL recopila un conjunto de vinos que recibirían el beneplácito del propio Baco:

Chardonnay Indómito

Este vino blanco joven es típico de La Mancha (concretamente, de Tomelloso). No es para grandes galas o celebraciones, pero sí que es ideal para beberlo con entrantes y platos que no lleven demasiados ingredientes. Sobre todo, va muy bien con arroces y mariscos, aunque también con quesos suaves. Además, en la nariz destaca por sus notas de miel.

Vino blanco Chardonnay.

La relación calidad-precio es inmejorable: tan solo cuesta 1,80 euros y, al tratarse de uva Chardonnay, tiene una graduación relativamente alta: 13% vol. de alcohol.

Vino blanco D.O. Rioja El Coto

Con D.O. Rioja, está elaborado con uvas de la varidad Viura. La bodega El Coto de Rioja es un valor seguro, ya que ha sido galardonada con más de 500 premios, algunos de gran prestigio internacionalmente como el International Wine & Spirit Competition. En concreto, este vino es muy refrescante y su sabor se mantiene en la boca.

Vino blanco D. O. Rioja El Coto.

Su precio es de 3,50 euros y tiene 12% vol. de alcohol. Es recomendable servirlo entre 7 y 8ºC.

Vino blanco Gewürztraminer Mar de Uvas

Con D.O. Somontano, sus uvas gewürztraminer se han criado sobre sus propias lías durante un trimestre. Se trata de un vino amarillo pálido y de aspecto cristalino. En la nariz, destacan los aromas florales y la especia dulce. Además, es un vino elegante, por lo que es ideal para cenas y veladas románticas.

Vino blanco Gewürtztraminer Mar de Uvas.

Tiene un precio de 4,50 euros, con 13% vol. de alcohol y una temperatura ideal de consumición de unos 10ºC.

Vino tinto D.O. Rioja Comportillo

Vino que destaca por su gran variedad de maridajes: carnes, pescados, guisados, pastas, asados, arroces, patés... Su color rojo destaca por tener tonalidades violeta muy acordes a los aromas frutales y varietales que desprende. Además, es muy suave en el paladar.

Vino tinto D. O. Rioja Comportillo.

Cuesta 2,15 euros y su graduación es de 13,5% vol. de alcohol. Debe servirse entre 9 y 12ºC.

Vino tinto Caperucita

Es uno de los vinos más exitosos de Mercadona pese a no tener D.O. La gran cantidad de comentarios positivos que ha recibido por parte de los consumidores no dejar lugar a la duda: es un vino ideal para carnes. Forma parte de una serie de "vinos de cuento" de la bodega Torre Oria y su gusto es mucho más dulce de lo habitual en un tinto.

Vino tinto Caperucita.

Su precio es otro de sus puntos fuertes: 1,65 euros. Tiene 12,5% vol. de alcohol.

Vino tinto D.O Utiel-Requena Torre Oria crianza

Este tempranillo con D.O. protegida ha permanecido medio año en proceso de crianza para equilibrar la frescura habitual de su juventud con otros matices. Tiene un rojo intenso que le va muy bien a la variedad gastronómica típica de la cocina mediterránea.

Vino tinto D. O Utiel-Requena Torre Oria

Tiene un precio de 2 euros y 13% vol. alcohol. La temperatura de servicio está en torno a los 18%.

Vino tinto dulce de aguja Sangue di Giuda Cueva peccato

Vino de uva Barbera y Croatina, lo que propicia su potente sabor a frutos rojos que se pega al paladar con gran consistencia y persistencia. Es un vino muy fresco, por lo que le va bien a cualquier tipo de plato. Como extra, también puede ir con los postres.

Vino tinto dulce de aguja Sangue di Giuda Cueva.

Cuesta 3,75 euros y tiene muy baja graduación: apenas 7% vol. alcohol. Debe servirse a unos 7ºC.

Vino blanco espumoso Sílaba frizzante

Vino burbujeante que presume de poder "conquistar los paladares más exigentes". Es joven, refrescante, ideal para los aperitivos habituales del verano antes de las comidas. Además, tiene una sensación muy particular y sorprendente.

Vino blanco espumoso Sílaba frizzante.

Su precio es de 1,85 euros y, como buen espumoso, tiene poco alcohol: 7,5% vol.

Vino rosado D.O Rioja Arteso Clarete

Este Rioja tiene un color pálido muy característico. En la nariz, destaca por tener un aroma afrutado y con tonos florales. En la boca es muy equilibrado y, sobre todo, resfrescante. Por todo ello, se aconseja tomarlo con pescados y pastas principalmente.

Vino rosado D. O. Rioja Arteso Clarete.

Cuesta 2,90 euros, tiene 13% vol. alcohol y el abanico de temperaturas de consumo abarca desde los 6 hasta los 10ºC.

Vino dulce Pedro Ximénez Real Tesoro

Con D.O. Jerez de la Frontera, es el vino ideal para las vacaciones porque se consume entre horas o con pastas, dulces y helados. Además, al ser un vino dulce de uva Pedro Ximénez soleada, se puede consumir desde muy frío hasta a temperatura ambiente.

Vino Pedro Ximénez.

No obstante, sus características también hacen que sea algo más caro: 5,60 euros. También tiene 17% vol. alcohol, un porcentaje más elevado de lo habitual.

